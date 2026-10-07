Ferero: To što sam trenirao Alkarasa ne znači da ne smem i Sinera

Tada je teniser iz Mursije stigao u Fererovu tenisku akademiju u Viljeni, imao je samo 15 godina, da bi sa "Moskitom" kao mentorom, došao do samog vrha i prvog grend slema, na US Openu 2022.

Kada su se rastajali, Ferero je rekao da je imao želju da nastavi sa radom, ali očigledna je bila želja Alkarasa i ljudi bliskih njemu, da okrenu novi list, pa su započeli saradnju sa Samjuelom Lopezom, koji je trener u Fererovoj akademiji.

Ferero je još jednom upitan da li bi imao nešto protiv da počne da radi sa Sinerom, ako se za to nekada ukaže prilika.

"Ljudi koji rade sa Karlosom znaju šta je najbolje za njega, tako da bi sigurno mogli da se naljute da me vide u Janikovom timu. Da se to desilo mesec dana pošto smo raskinuli, mislili bi da sam to uradio da mu se osvetim ili da mu naudim. Sada kade ja naš odnos gotov i kada je prošla godina, pokušavam da se fokusiram na svoju karijeru i kako da je unapredim. Ime ne bi trebalo da me zanima, mada ako bi to bio Janik, ljudi bi svakako mislili da je to osveta. Ljudi bi morali da poštuju moju odluku i da iznad svega shvate da ako se priključim Janikovom timu u budućnosti, te ne bi bilo da bih naudio Karlosu", poručio je Ferero.