Ferero: To što sam trenirao Alkarasa ne znači da ne smem i Sinera
Vreme čitanja: 3min | sre. 07.10.26. | 15:13
Španski stručnjak kaže da bi voleo da u budućnosti radi i sa Italijanom
Huan Karlos Ferero, nekadašnji broj jedan svetskog tenisa i bivši trener Karlosa Alkarasa, kaže da nema ništa protiv da jednog dana trenira i Janika Sinera.
U teniskim krugovima, bilo je dosta najava takve saradnje, naročito od momenta kada je Alkaras rešio da pre godinu dana prekine njihovu saradnju koja je trajala od 2018.
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Tada je teniser iz Mursije stigao u Fererovu tenisku akademiju u Viljeni, imao je samo 15 godina, da bi sa "Moskitom" kao mentorom, došao do samog vrha i prvog grend slema, na US Openu 2022.
Kada su se rastajali, Ferero je rekao da je imao želju da nastavi sa radom, ali očigledna je bila želja Alkarasa i ljudi bliskih njemu, da okrenu novi list, pa su započeli saradnju sa Samjuelom Lopezom, koji je trener u Fererovoj akademiji.
Ferero je još jednom upitan da li bi imao nešto protiv da počne da radi sa Sinerom, ako se za to nekada ukaže prilika.
"Ljudi koji rade sa Karlosom znaju šta je najbolje za njega, tako da bi sigurno mogli da se naljute da me vide u Janikovom timu. Da se to desilo mesec dana pošto smo raskinuli, mislili bi da sam to uradio da mu se osvetim ili da mu naudim. Sada kade ja naš odnos gotov i kada je prošla godina, pokušavam da se fokusiram na svoju karijeru i kako da je unapredim. Ime ne bi trebalo da me zanima, mada ako bi to bio Janik, ljudi bi svakako mislili da je to osveta. Ljudi bi morali da poštuju moju odluku i da iznad svega shvate da ako se priključim Janikovom timu u budućnosti, te ne bi bilo da bih naudio Karlosu", poručio je Ferero.
Iskusni stručnjak je odgovorio i šta bi ga to posebno inspirisalo za rad sa Sinerom.
"Da rastem kao trener i da imam priliku da radim sa dva najbolja tenisera u toj generaciji. To što sam trenirao Alkarasa ne znači da ne mogu da treniram njegovog najvećeg rivala. Takav je takmičarski svet, ponekad ste s jednomm drugi put sa drugom grupom. Samo tražim od ljudi da poštuju odluku koju donesem. Nikada ništa loše ne bih poželeo Karlosu", dodao je Ferero.
Pauza od godinu dana mu je sigurno pomogla da se presabere oko daljih planova, ali sad kaže da ima želju da se vrati poslu.
"Dobro sam, gladan sam posla. Takmičenje me zove. Nemam trenutno ništa dogovoreno, to vam kažem najiskrenije. Vratiću se samo ako me nešto stvarno uzbuđuje i ispunjava, u suprotnom biću zadovoljan i radom u akademiji", zaključio je Ferero.