Neđić o Radničkom posle Bugarske, ali malo i o Gudelju: Taj momak je sve ovo zaslužio

“Uspeli smo u našoj osnovnoj nameri, da malo ohladimo glave, da se pogledamo u oči, da budemo zajedno, da poradimo na jačanju timskog duha, da dobro treniramo, ali i da neke igrače trgnemo iz letargije. Ja mislim da smo u svemu tome uspeli i ne bih pridavao veliki značaj tom porazu od Lokomotive. Igrali smo utakmicu posle tri sata vožnje, pravo iz autobusa, rezultat u prvom poluvremenu nije bio realan – trebalo je mi da vodimo, a opet morao sam malo i da promešam karte i da šansu ukažem većini igrača. Ne treba nam sada ponovo nikakva drama, nastavljamo da radimo i da se spremamo za nedeljnu utakmicu sa Vojvodinom”, istakao je mladi stručnjak za Mozzart Sport.

Radnički je pred zaista teškim zadatkom za nekoliko dana, pošto je od Vojvodine poražen na poslednjih šest takmičarskih utakmica na domaćem terenu (četiri puta sa po 0:1 i dva puta sa 1:4), razlika u budžetima između dva kluba je možda i na istorijskom maksimumu. Zato je i kadrovska situacija važno pitanje u najavi predstojeće utakmice (nedelja, 15.00):

“Bojan Kovačević se oporavljao sve vreme, u utorak je, po našem povratku, odradio deo treninga sa ekipom. Videćemo uz dodatne terapije da li će biti spreman. Takođe, Bonsua polako vraćamo, moraće i on da se stavi na raspolaganje. Abas je imao burna dešavanja na privatnom planu, gledamo da sada i njega vratimo u fokus. Đorđe Petrović nas je napustio na pola boravka u Turskoj, na poziv selektora mlade reprezentacije Srbije, što je svakako važna stvar i za njega i za klub. Mučimo se sa traženjem prave kombinacije bonus igrača, ali šta je, tu je. Vojvodina je za nas veliki izazov i spremamo se da odigramo konkurentnu utakmicu.”

Razgovor sa strategom Radničkog nije mogao da se završi, a da ga ne upitamo za komentar bljeska Stefana Gudelja na debiju za 'A' reprezentaciju Srbije, budući da je tog momka upravo on uveo u seniorski fudbal u Grafičaru i trenirao sve do svog odlaska u Niš pre nešto više od pola godine:

“Neukusno je da sebe sad tu nešto ističem, činjenica je samo da sam uvek verovao u njega. Mnogo mi je drago zbog tog momka, prošao je kroz neke teške trenutke na privatnom planu. Previše je tu odricanja bilo, otac ga je dovozio iz Trebinja, to je takav jedan karakter koji prosto nije mogao da ne uspe. On je baš pravio razliku u dresu Grafičara, jedan je od najhrabrijih igrača koje sam trenirao. Oduševio je još zimus na pripremama sa Zvezdom, takve sam izveštaje dobijao, nije se odmah izborio za šansu, ali, eto, pronašao je put i želim mu da samo tako nastavi”, zaključio je Marko Neđić.