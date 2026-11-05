Spisak Azura: Komo osvaja Italiju, pozvan Kasano! Tu je i Milanovo čudo

Prvi poziv je dobila Milanova senzacija Alfađo Sise (20) koji je prošle sezone igrao za drugoligaša Katancaro, ali se nametnuo kod Rubena Amorima. Sa njim je prošle sezone u Katancaru igrao i ofanzivni vezista Matija Liberali (19). Nekada Milanova najveća nada u omladincima je takođe zablistao pod komandnom palicom Alberta Akvilanija u Seriji B i letos prešao u Komo gde sada dobija sve veću šansu kod Seska Fabregasa i nagoveštava blistav potencijal o kojem je Italija spekulisala dok je bio junior.

Još jedan bivši Milanov fudbaler je oživeo kod Fabregasa u Komu. Reč je o vezisti Samueleu Ričiju i Manćini ga je vratio u reprezentaciju. Triling Komovih igrača u reprezentaciji kompletira još jedan debitant. Reč je o 17-godišnjem vezisti Rikardu Kasanu koji još nije ni debitovao u seniorskom fudbalu i tek letos je priključen prvom timu kod Fabregasa. Očigledno da sjajan Fabregasov rad u Komu donosi i benefit italijanskom nacionalnom fudbalu. Četvrti debitant na Manćinijevom spisku je Simone Lontani (18), još jedan bivši omladinac Milana. Letos je prešao kao slobodan igrač u Parmu, tamo debitovao u seniorskom fudbalu i ostavio lep utisak.

Ima tu još mladih snaga koje nisu debitanti, ali nemaju previše iskustva poput Luke Kolijoša (22) iz Pariza, Antonija Vergare (23) iz Napolija, Honesta Ahanora (18) iz Kristal Palasa, Nikola Pizilija (22) iz Rome, Marka Palestre (22) iz Čelsija, Pija Espozita (21) iz Intera…

Najstariji igrači na spisku su Romin štoper Đanluka Manćini i Juventusov golman Guljelmo Vikario koji imaju po 30 godina.

Golmani: Marko Karneseki (Atalanta), Đanluiđi Donaruma (Mančester Siti), Guljelmo Vikario (Juventus)

Odbrana: Honest Ahanor (Kristal Palas), Alesandro Bastoni (Inter), Rikardo Kalafjori (Arsenal), Federiko Dimarko (Inter), Daniele Gilardi (Roma), Majkl Kajode (Brentford), Đanluka Manćini (Roma), Marko Palestra (Čelsi), Đorđo Skalvini (Atalanta)

Vezni red: Nikolo Barela (Inter), Rikardo Kasano (Komo), Isa Dumbija (Sporting), Nikolo Fađoli (Fiorentina), Davide Fratezi (Lacio), Simone Lontani (Parma), Nikolo Pisili (Roma), Samuele Riči (Komo), Alesandro Romano (Kaljari), Sandro Tonali (Totenhem).

Napad: Nikolo Kambijagi (Bolonja), Alfađo Sise (Milan), Frančesko Pio Espozito (Inter), Sebastijano Espozito (Sasuolo), Luka Koliošo (Pariz), Matija Liberali (Komo), Đanluka Skamaka (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nikolo Zaniolo (Udineze).