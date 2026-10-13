‘Sporni’ novinar odgovorio Tadiću: Mogu samo da se nasmejem, primetio sam da se muči

U holandskoj javnosti je taj intervju izazvao dosta polemika. Bivši igrači, stručni konsultanti i novinari su kritikovali Tadića zbog omalovažavanja saigrača, navijači NEC-a su mu takođe žestoko zamerili, a čak su i neki od saigrača rekli da su iznenađeni njegovim izjavama.

Tadić je nakon toga ponudio svoje objašnjenje.

“Davao sam intervjue tokom cele karijere, ali mediji često traže nešto određeno. Mnogi mediji traže nešto negativno, nešto što mogu da izvrnu. S obzirom na moje iskustvo, nikada ne bih govorio s nepoštovanjem o NEC-u. Nikada u životu! Ali ako mi postave deset pitanja o razlici između Ajaksa i NEC-a, šta bi trebalo da uradim, da ćutim i odmahujem glavom?“, zapitao se Tadić.

Sada se javio i novinar koji je uradio sporni intervju. Reč je o uredniku sportske redakcije sajta nu.nl Robertu Misetu.

“Primetio sam prilično rano tokom intervjua da se Tadić muči. Počeo je da priča o Ajaksu kojem je izjavio veliku ljubav. I onda sam ga zaista pitao kako je to sada igrati za NEC, jer je stalno pričao o Ajaksu. Sam je počeo da govori o tome kako mu je Ajaks i dalje standard. Onda u određenom trenutku osetiš: ’Ako sada malo zagrebeš po površini, možda će nešto proizaći iz toga’. Sam je pokrenuo temu i rekao: ’Ali ne mogu ovde sve da kažem, jer je standard drugačiji. Ispravljam dosta stvari.’ I tada sam pomislio da je to malo čudno… Ali u određenom trenutku zaista osetiš da bi moglo postati zanimljivo”, navodi Miset uz dodatak da je Tadić sam izneo anegdotu o razgovoru sa prijateljem koji mu je rekao da bi postigao dva gola i upisao asistenciju da još igra za Ajaks.

On daje i svoje objašnjenje za Tadićevo ponašanje.

„Mislim da nije potpuno srećan ili misli da može da pokaže više. Takođe, oseća da nije pokazao ono čemu se nadao”.

U subotu uveče je nakon toga čuo Tadićevu reakciju upućenu medijima.

“Mogu samo da se nasmejem na to. To je prednost kada ste u ovom poslu 40 godina. Naravno, ovo nije prvi put da doživljavam ovako nešto i da mediji budu okrivljeni za ono što je neko sam rekao”.

Iznenađen je koliko se prašina digla oko intervjua.

“Bio sam iznenađen jer on ne pominje nikakva imena. Ne kaže da je golman beskoristan, da nemaju dobrog levog beka ili da direktor pravi haos. Ništa od toga ne kaže. Da je imenovao ljude, onda bih to morao da dostavim klubu”, otkriva da je intervju namerno objavljen u formi pitanja i odgovora kako se ne bi pojavio prostor za izvlačenje iz konteksta:

“To je najčistija forma. Ako počnete da opisujete, neko to može da izvuče iz konteksta. Ovako je čisto i transparentno. I to je Tadićeva borba u klubu koji igra na nižem nivou od onog na koji je navikao”, zaključio je Miset, nakon čega je u jednom podkastu pustio audio-snimak spornog intervjua.

Mnogi bivši igrači koji danas rade kao stručni konsultanti su zamerili Tadiću na intervjuu i kasnijem objašnjenju. Među njima je i legendarni Vili van Hanegem.

„Dušane, zašto onda nisi otišao u Ajaks? Nisu te hteli? E pa onda, prestani više sa tim svojim ljigavim naklapanjem”, rekao je Van Hanegem.

Holandski mediji su potom pristupili analizi cele situacije kroz fudbalske objektiv. Srbin je do sada igrao na 12 utakmica za NEC, nije postigao nijedan gol i upisao je tri asistencije. Kao ključni problem navode njegovu saradnju sa drugom zvezdom tima, Tjaronom Šerijem. On je nekoliko meseci stariji od Tadića, ali prošle sezone je bio jedan od ključnih razloga NEC-ove istorijske sezone u kojoj su obezbeđeni finale Kupa Holandije i plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona. U ulozi polušpica je dao 10 golova i upisao sedam asistencija na 37 mečeva.

Holandski mediji tvrde da Tadić i Šeri jedan drugom ne prijaju na terenu i da je u pitanju borba za prevlast u timu i status glavnog igrača. Šeri u dosadašnjem delu sezone ima četiri gola i dve asistencije.

Data analitičar i hroničar fudbalskih dešavanja u NEC-u, Viljem Lajgraf, ponudio je objašnjenje.

“Bio sam skeptičan povodom dolaska Dušana Tadića koji u sistem NEC-a nije mogao da se uklopi na svoj način kao krilo ili napadač, a povrh toga, pozicija broj 10 je već bila pretrpana. Tadić je u dresu NEC-a pokazao bljeskove kvaliteta kroz asistencije protiv Telstara, Olimpijakosa i Bodea, ali to za sada nije dovoljno. Ovo delimično ima veze sa celokupnom formom NEC-a, ali i sa Tadićevim kvalitetima i stilom igre u odnosu na Tjarona Šerija. Duo iza napadača se do sada pokazao kao nedovoljno komplementaran, a to ne pomaže ni Tadiću ni Šeriju”, objasnio je Lajgraf.

Dublja statistika pokazuje zašto stvari škripe u igri ovog dvojca. Dok se Šeri uključuje u izgradnju napada u ranoj fazi, Dušan Tadić se pojavljuje tek oko protivničkog kaznenog prostora kao paker. Sa 21,09 pasova u izgradnji napada po 90 minuta, Šeri odlučnije traži loptu od Srbina (15,28). Međutim, sa 16,51 pasom za stvaranje šansi po 90 minuta, bivši igrač Ajaksa kreira više direktne opasnosti od svog saigrača (14,88).

Njih dvojica se značajno razlikuju u napadačkim akcijama. Šeri češće traži individualnu akciju nego Tadić (11,56) sa 13,87 driblinga po 90 minuta i zadržava loptu u svom posedu duže od srpskog veterana (4,27 sekundi), sa 5,35 sekundi. Pored toga, Šeri je znatno više orijentisan ka golu: beleži 0,87 šuteva u okvir gola i vrednost očekivanih golova (xG) od 0,65 po 90 minuta, dok Tadić zaostaje sa 0,28 odnosno 0,11. Slabost u igri iskusnog Srbina ostaje njegova površnost u posedu: sa 16,38 izgubljenih lopti po 90 minuta, on gubi posed znatno češće nego Šeri (13,29).

Tadićevim slučajom su se bavili i bivši reprezentativci Rene van der Gejp i Vim Kift.

“Svaki put kada čujem Tadića kako priča, pretražujem Vikipediju. I onda pomislim: FK Groningen, FK Tvente, Sautempton, Ajaks. Ne vidim tu Real Madrid. A ne vidim ni Arsenal ni Juventus”, rekao je Van der Grip.

Kift je blaži u oceni situacije.

“On svakako ima visoko mišljenje o sebi. I, naravno, u tome nema ni reči laži. On je veoma ponosan momak i mislim da nije loš dečko. Ajaks je veći klub od NEC-a i ima bolje igrače. Mislim da je Tadić dobar fudbaler, ali da li je on ikona Ajaksa? Kada govorite o ikonama, gledate ka generacijama iz 1995. i iz 70-ih godina”.

Uključujući se u razgovor, Van der Gejp kaže:

“Ikone su ljudi poput Vilija van der Kojlena. Ljudi poput tebe, Vime. Ti si osvojio Kup evropskih šampiona. Ljudi koji su postigli nešto u tom rangu. Ali, postati šampion sa PSV-om ili Ajaksom nije nikakvo dostignuće”.

Fudbalski kolumnista Johan Dreksen smatra da ovo nije Tadić kakvog su očekivali u Holandiji.

“Tadić je praktično završio sa igranjem fudbala. U Ajaksu je bilo gotovo, a u Turskoj je samo tavorio kao veteran. Marsel Bukhorn je mislio da bi bilo lepo da jednom dovede zvučno ime, ali Tadić nije doneo ništa novo NEC-u. Sa njim neće dobiti rat. Sada se dodvorava Ajaksu i daje zlobne izjave poput: 'Navikao sam da igram u klubovima gde se radilo o osvajanju trofeja'. Kasnije kaže: 'Moje reči su izvučene iz konteksta'. To uopšte nije bio slučaj. Trebalo bi da bude zahvalan što mu je onaj čudni milioner (Bukhorn, prim. aut.) dao najveću platu u celom klubu. Tadić još ništa nije postigao i igra isključivo u mestu”, kaže Dreksen.

Kolumnista najuticajnijeg holandskog dnevnika De Telegrafa, Valentin Drisen kaže bi nešto konkretno moralo da se desi.

“Zar ne bi saigrači i trener morali da preduzmu nešto povodom ovoga? Normalno bi bilo da dobiju suspenzije ili mu tokom utakmice uopšte ne dodaju loptu. Nekada ranije, prijavio bi 'povredu' već na prvom narednom treningu”.

Tadić se prvi put u karijeri susreće sa ovakvim kritikama u holandskoj javnosti gde je dugo važio za jednog od najboljih igrača i u sezoni 2020/211 zvanično bio najbolji. Njegov tim zauzima deseto mesto na tabeli sa samo dve pobede iz osam mečevva, igra i u Ligu Evrope, ali ga u narednim danima očekuje nešto lakši raspored (Levski, Fortuna, Dinamo Zagreb, Groningen, Herenven, Omonija...) u kojem bi stvari mogle da legnu na svoje mesto i da Holandija vidi bolju verziju Tadića.