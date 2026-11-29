ZAOKRUŽENO

DEPORTIVO LA KORUNJA - BARSELONA (tip 2, kvota 1,27) - rezultat 5:1

Zicer iskorišćen. Niko nije sumnjao da će Barsa pogrešiti, ali valjalo je odraditi posao na stadionu gde je krajem prošlog i početkom ovog veka redovno trpela poraze. Beše to u vreme Super Depora, ali sad je na snazi Super Barsa. Dominantna i autoritativna, prošla je još jednu stanicu na putu ka odbrani naslova, jer je stekla šest bodova više od Real Madrida i zadržala distancu u odnosu na Atletiko (pet koraka) pred susret sa četom Dijega Simeonea u sredu veče.

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FENERBAHČE - ERZURUM (tip 1, kvota 1,22) - 3:0

Vrlo neprijatno popodne za nekadašnjeg štopera Partizana Nihada Mujakića. Njegov Erzurum je prilično rutinski izgubio od Fenerbahčea u 13. kolu Superlige Turske sa 3:0 (0:0), a pritom se 28-godišnji Sarajlija povredio i morao da napusti teren još sredinom prvog poluvremena. U ovom momentu doduše nije poznato kakav je tačno problem imao.

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KOMO - JUVENTUS (tip 1, kvota 1,95) - rezultat 3:0

Vremena se menjaju. U periodu dok je Juventus vladao italijanskim fudbalom Komo je bio trećeligaš ili četvrtoligaš, ali izgleda da je postalo normalno da mali klub redovno dobija veliki. Prošle sezone Sesk Fabregas i njegovi pitomci su dvaput oborili na pleća Staru damu, a isto su učinili na otvaranju nedeljnog programa 13. kola Serije A, za povratak na mesto vredno još jednog proboja u Ligu šampiona, makar na 24 sata, zavisno od toga šta će u ponedeljak uraditi Milan na gostovanju Kaljariju.

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ALMERIJA - HIHON (tip 1, kvota 1,57) - rezultat 1:0

Jedna mirna i očekivana pobeda Almerije. Gol u 30. minutu, pa onda rutinski do kraja. Potpuna kontrola utakmice, iako je Hihon uspevao da dođe do kakvih takvih šansi.

ROMA - MONCA (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 4:0 MOZZART RELAX

Ko da dočeka... Još dve sedmice su ostale do okršaja Lacio – Roma, a već sad cela Italija i pola Evrope gleda na taj meč kao jedan od sudbonosnih po pitanju Skudeta. I dalje se čini da Inter ima najkvalitetniji tim na Apeninima, daju mu se najveće šanse da prvi prođe kroz cilj, međutim, rimski velikani su jedini neporaženi u dosadašnjem toku takmičenja i ako je suditi na osnovu toga kako igraju, 13. decembra na Olimpiku će sve prštati od uzbuđenja i golova.

Možda kao što je prštalo na čuvenom stadionu u pretposlednjem susretu nedeljnog programa 13. etape Serije A, u kome je Roma očitala lekciju Monci i prema očekivanju nastavila da igra kao u transu (4:0). Možda je deo navijača strahovao kako će se momci Đan Pjera Gasperinija snaći posle potrošnje u Parizu, kad su odigrali 2:2 sa prvakom Evrope, ali Vučica ima takav napadački potencijal ove sezone da u italijanskim okvirima liči na Barselonu na teritoriji Španije.

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EVERTON - LIVERPUL (tip 2, kvota 1,75) - 1:1

Kod kuće je nemilosrdan, ali kada je napusti i priđe koji kilometar bliže Mersiju ta surovost nestane. Kada zađe u protivničko dvorište nije tako kočoperan, ramena mu se skupe, pa je primoran da se zadovoljava mrtvicama. Sada već po navici, pošto nije dobio ni osmi od poslednjih deset Mersisajd derbija kao gost - 1:1 (1:1).

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UNION SEN ŽILOA - GENT (tip 1, kvota 1,43) - rezultat 3:1

Nije bilo ovde drame. Baš onako kako smo očekivali. Da domaćin potvrdi kvalitet i pobedi. Rezultat u 53. minut je bio 2:0, gosti na kratko pripretili, ali kada je pao treći gol, pitanje pobednika se više nije postavljalo.

PRECRTANO

BRAJTON - NJUKASL (tip 1, kvota 1,63) - rezultat 0:1

Čudna je ekipa taj Njukasl. U stanju su po mesec dana da ne zabeleže ni jednu jedinu premijerligašku pobedu, što je bio slučaj od 25. oktobra i pobede nad Kristal Palasom do danas. Da ih dvaput u roku od par dana presliša Everton u ligi i kupi, da ih ponize Koventri i Lids. Isto tako, međutim, Svrake sa Sejnt Džejmsisa sposobne su da u poslednja dva kola prvo propisno namuče šampiona i aktuelnog lidera Arsenala (2:2), a onda i u gostima sruše drugoplasirani Brajton (0:1).

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REAL SOSIJEDAD - SEVILJA (tip 1, kvota 2,10) - 2:4

To je realna priča San Sebastijana. Nema „tate“ Ojarzabala, nema ni pobede. Posle neuspeha u sudaru sa Kristal Palsom, Baski su još jednom pali. Malo ko je to očekivao, ali je Sevilja završnicom iz snova stigla do velike pobede – 4:2.

Nisu se Baski pošteno ni zagrejali, a već ih je polio hladan tuš. Tek što je sat otkucao drugi minut, golman domaćih Remiro je loše reagovao, a Feliks Korea je prihvatio poklon i glavom pogodio praznu mrežu. Bio je bolji domaćin od tog trenutka. Udarci Sučića, Sarea i Takea Kuba su promašivali cilj . A onda, po nepisanom fudbalskom pravilu, stigla je kazna. Igrao se 37. minut kada je Huan Iglesijas idealno centrirao sa desnog boka, a Ruben Vargas se na drugoj stativi samo poklonio i glavom povisio na 2:0.

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BORUSIJA DORTMUND - BAJER LEVERKUZEN (tip 1, kvota 2,10) - 1:2

Izgledalo je da ćemo ovaj par da zaokružimo. Sve je počelo idealno. Borusija je povela u osmom minutu, ali onda potpuni preokret u nastavku. Borusija ništa nije mogla da uradi, primila golove u 69. i 80. minutu i tako izgubili meč.