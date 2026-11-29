Svemu dođe kraj pa i Monakovoj crnoj seriji - prva pobeda Kneževa još od septembra
Vreme čitanja: 3min | ned. 29.11.26. | 22:54
Ekipa Filipa Luisa prekinula niz od šest mečeva bez trijumfa u Ligi 1 slavljem na teškom gostovanju u Lionu (1:3)
Furiozno je krenuo Monako ove sezone, porazio i Pari Sen Žermen, bio na vrhu tabele posle prvih pet kola uz svega jedan remi i onda se ugasio. Poslednji trijumf u prvenstvu zabeležili su, verovali ili ne još 18. septembra protiv Lansa. Usledio je crni niz od šest mečeva bez pobede, pali su u društvo timova na sredini tabele, ali onda večeras iznenadili kad se to najmanje očekivalo. I slavili u derbiju, na vrućem gostovanju Lionu (1:3).
Momci iz Kneževine loše su počeli i ovaj duel, i bili u minusu posle samo 15 minuta nakon gola Keita Nakamure. Namirisao je domaćin krv i svim silama pokušao da stigne do još jednog gola pre odmora, ali je nedostajalo malo sreće pri pokušajima Tesmana i Meraha. Kazna je brzo usledila na drugoj strani, a izjednačujući gol za ekipu Filipe Luisa dao je Matis Ablin. Bilo je ovo njegovo veče, 23-godišnji ofanzivac delio je lopte, driblao poroznu odbranu Olimpika, jurio po terenu i na kraju bio uz Takumu Minamina i najzaslužniji za potpuni preokret koji je usledio u drugom poluvremenu.
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Sredinom drugog dela, ukrao je jednu loptu i povukao opasan kontranapad. Uposlio je Minamina na levoj strani, Japanac je uputio dobar centaršut na dalju stativu ka Vandersonu, a ovaj stigao i da se poigra malo s već izbušenom odbranom domaćih pre završnog udarca u nebranjenu mrežu, 1:2.
Grizao je Lion, pritiskali su izabranici Karlosa Visensa (dugogodišnjeg pomoćnika Pep Gvardiole u Mančester Sitiju), ali nisu uspeli. Iako su čak i dali gol u nadoknadi vremena. Sudija Žerom Brisar opravdano ga je poništio posle duge VAR provere jer je ponovljeni snimak pokazao da je lopta pogodila u ruku Nikolasa Taljafika na putu do gola i promenila pravac.
Četvrti gol ipak jeste pao, ali na drugoj strani. Duboko u nadoknadi, već skoro 100. minut je bio na semaforu, sevnula je kontra gostiju, a Falorin Balogun rutinski je spakovao za konačnih 1:3.
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FRANCUSKA 1 – 12. KOLO
Petak
Brest - Pariz 1:0 (1:0)
/Zogbe 21/
Subota
Anže - Lans 2:5 (1:1)
/El Uazani 20, 48 - Sima 43, 64, 70, 76, 81/
Nica - Troa 4:1 (2:1)
/Endajišimije 8, Vai 36, 65, 69/
Avr - Strazbur 1:3 (0:1)
/Nakamura 90 - Harder 7, Nanasi 58, El Murabet 88/
Le Man - Lil 2:1 (1:0)
/Mafuta 45+2, Rabijar 88 - Ueda 61/
Pari Sen Žermen - Lorijan 2:0 (1:0)
/Majulu 32, Dembele 67/
Nedelja
Okser - Marselj 0:2 (0:2)
/Guiri 5, Paišao 45+4 pen/
Tuluz - Ren 3:2 (2:0)
/Opong 2, Tengsted 21 pen, Jorgensen 63 - Lepol 90+5, 90+12 pen/
Lion - Monako 1:3 (1:1)
/Nakamura 15 - Ablin 23, Vanderson 71, Balogun 90+10/