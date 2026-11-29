Furiozno je krenuo Monako ove sezone, porazio i Pari Sen Žermen, bio na vrhu tabele posle prvih pet kola uz svega jedan remi i onda se ugasio. Poslednji trijumf u prvenstvu zabeležili su, verovali ili ne još 18. septembra protiv Lansa. Usledio je crni niz od šest mečeva bez pobede, pali su u društvo timova na sredini tabele, ali onda večeras iznenadili kad se to najmanje očekivalo. I slavili u derbiju, na vrućem gostovanju Lionu (1:3).

Momci iz Kneževine loše su počeli i ovaj duel, i bili u minusu posle samo 15 minuta nakon gola Keita Nakamure. Namirisao je domaćin krv i svim silama pokušao da stigne do još jednog gola pre odmora, ali je nedostajalo malo sreće pri pokušajima Tesmana i Meraha. Kazna je brzo usledila na drugoj strani, a izjednačujući gol za ekipu Filipe Luisa dao je Matis Ablin. Bilo je ovo njegovo veče, 23-godišnji ofanzivac delio je lopte, driblao poroznu odbranu Olimpika, jurio po terenu i na kraju bio uz Takumu Minamina i najzaslužniji za potpuni preokret koji je usledio u drugom poluvremenu.