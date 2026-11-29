Delovalo je u jednom trenutku da Marko Nikolić može mirno da spava. Bila je to ona klasična AEK-ova utakmica, iako je šef stručnog štaba bio suspendovan usled dešavanja u Kalamati. Mnogo takmičarskog fudbala, duela, trke i kažnjavanja. Zapucao je prvi Luka Jović, Strakoša odbijao napade PAOK-a, ali su onda bogovski u tandemu zaigrali Andrija Živković i Šerif Endijaje.

Sve što je AEK gradio sedamdeset i kusur minuta raspalo se pod dodirom klase Andrije Živkovića i snažnog senegalskog napadača. Prvo je Endijaje asistirao Andriji Živkoviću za laganu egzekuciju sa sedam metara (savršen dupli pas), da bi samo pet minuta kasnije centaršut krila reprezentativca Srbije, Endijaje sprovao u mrežu. U prepoznatljivom stilu, mnogo puta viđenom na terenima Mozzart Bet Superlige. Endijaje je sa ramena otresao Mokudija i potom lagano pogodio za 2:2.

Stiskao je PAOK, promašivao Mitu i onda je Koita napravio potez utakmice. Lažnjakom je prevario Despodova, oštro centrirao, a sa peterca je Zini doneo konačnih 3:2. Za nastavake AEK-ove trke sa Panatinaikosom i Olimpijakosom.

Strašan fudbal gledali smo u jednom od najvećih grčkih derbija. Bilo je svega, a kao što ste već pročitali, važni činioci bili su i reprezentativci Srbije Luka Jović i Andrija Žiković. Novi start u gostujućem timu zabeležio je Ognjen Ugrešić, dok je šansu u redovima šampiona Grčke dobio i Mijat Gaćinović.

Sve je počelo minijaturom Luke Jovića i Lovre Majera. Bio je reprezentativac Hrvatske začetnik dvine akcije AEK-a, prebacio loptu na levu stranu, odakle je stigao centaršut Piliosa. Iz prve je levicom potegao reprezentativac Srbije I stigao do šestog ovosezonskog gola u prvenstvu Grčke.

Stvarao je Luka Jović, radio je Lovre Majer, dok je na drugoj strain spašavao Strakoša. Istakao se albanski čuvar mreže u finišu prvog poluvremena, kada je Endijaj otresao Mukodija, krenuo sam ga golu, ali je Alabac nogom odbranio.

Zaustavio je Strakoša Šerifa I na početku drugog poluvremena posle pokušaja iz gužve. Sve je išlo po AEK-ovim zamislima. Još kada je Koita pogodio za 2:0, stručni štab žuto crnih je uleteo u teren. Mirisalo je na laku pobedu bez Marka Nikolića.

Međutim, igrao je PAOK ozbiljan fudbal i dalje. Sve što je Šerif kvalitetno radio u polju, naplatio je za četiri minuta. Prvo je sjajno ostavio loptu Živkoviću za laganu egzekuciju kapitena PAOK-a, da bi vrlo brzo ponovoio ono što je godinama radio u Srbiju. Pobegao je Mukudiju na petercu I samo ćušnu centaršut Živkovića u mrežu. Igrao se 77. minut.

Međutim, nije tu bio kraj vrhunskoj predstavi. Krenuo je napred PAOK, želeo po ceo plen, ali je na kraju platio ceh. Izvukao je AEK poslednji atom snage, tačnije uradio je to Koita savršenim driblingom. Ziniju je ostalo samo da glavom skrene loptu u mrežu.