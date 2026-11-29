Dugo je pauzirao mladi napadač zbog povrede kolena početkom godine. Krajem septembra se vratio na teren i večeras odigrao kao u najboljim danima po dolasku iz Atletiko Madrida (za 32.000.000 evra). Prelepim potezom petom učestvovao je u akciji za pogodak upornog Veige, koji je prethodno ukrao loptu gostima i krenuo u juriš na gol Kaikea Pereire . Zatim se kao na treningu okrenuo pored nemoćnog Ibrahimija Baa i poslao projektil u mrežu.

Po završetku prvog dela utakmice Porto je već imao imao dvocifren broj šuteva (11), Sporting tri, od kojih samo jedan u okvir gola. I u toj šansi, koju je imao Ženi Katamo , pravovremenim istrčavanjem Diogo Kosta je pokazao zašto je trenutno najbolji portugalski golman. Imao je Portov čuvar mreže odličnu intervenciju i početkom drugog poluvremena, ali je potpisnik ove pobede - 12. u isto toliko utakmica portugalskog prvenstva - ipak centarfor Samu Agehova .

Bilo je to dovoljno domaćinima, koji su u drugom poluvremenu spustili gas, prepustili loptu protivniku i bez poteškoća zatvorili sve prilaze golu. Nemoćan je bio Sporting, sa Paulom Fonsekom na klupi. Vratio se nekadašnji štoper i trener Porta na dragao, ali nije se dobro proveo. Ovo mu je bio prvi poraz od iznenadnog dolaska na Sportingovu klubu iz Liona. Prethodno je upisao pobede protiv Moreirensea u prvenstvu i Sere u kupu, a remi sa Mančester Junajtedom u Ligi šampiona.

Nije ova utakmica opravdala epitet velikog derbija, mnogo više očekivalo se od gostujućeg sastava, ali je potvrdila sjajnu formu Porta. Ne samo u domaćem prvenstvu, već ekipa Frančeska Fariolija ređa pobede na svim frontovma. Posle tri vezana poraza u Ligi šampiona upisane su dve pobede (protiv Napolija 4:1 i Fajenorda u gostima 1:0), u Liga kupu se čeka polufinale protiv Benfike, dok je nedavno bilo drame u Kupu Portugalije protiv trećeligaša Paredesa, ali je obezbeđen prolaz posle penala.

Deluje da će i ova sezona biti Portova, makar kada je reč o prvenstvu. U Sportingu je povoljnija situacija što se tiče elitnog takmičenja (10 bodova), ali moraće Fonseka da trgne svoje igrače za gostovanje u Rimu 8. decembra. S ovakvom igrom, neće se Lavovi dobro provesti na Olimpiku.

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PRIMEIRA – 12. KOLO

Petak

Maritimo – Nasional 1:2 (0:1)

/Bamba 90+4 – Son Min Kju 36, Jensen 51/

Subota

Moreirense – Santa Klara 0:2 (0:1)

/Batista 38ag, Brener 64/

Aruka – Rio Ave 0:0

Akademika Viseu – Alverka 1:2 (0:1)

/Paulinjo 89 – Kamara 43, Jan Lukas 61/

Gimarais – Estrela Amadora 1:1 (1:1)

/Gustavo 16 – Žordan 38pen/

Nedelja

Žil Visente - Estoril 4:1 (1:0)

/Franka 30, De Souza 51, Ernandez 71, Garsija 76 - Bergaui 56/

Porto - Sporting 2:0 (2:0)

/Veiga 13, Samu 17/

Ponedeljak

21.15: (1,17) Benfika (7,50) Famalikao (14,0)

21.15: (6,75) Kaza Pija (4,40) Braga (1,47)

***kvote su podložne promenama