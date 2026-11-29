Ni D od derbija: Porto bez konkurencije, Samu je opet onaj stari
Vreme čitanja: 3min | ned. 29.11.26. | 23:36
Posle Benfike pao i Sporting za 12/12
Dominantan je bio Porto prošle sezone u Primeiri, a deluje da će Zmajevi i u ovoj bez drame stići do titule. Posle Benfike (3:1), izabranici Frančeska Fariolija večeras su gotovo rutinski savladali drugog konkurenta za tron - Sporting.
Bilo je 2:0 za domaćine, a sav posao završen je za četiri minuta, golovima Gabija Veige u 13. i Samua u 17. Moglo je da bude i ubedljivije, pogotovo jer je u nadoknadi drugog poluvremena poništen gol Borhe Sainsa zbog minimalnog ofsajda. O odnosu snaga najbolje govori statistika u prvih pola sata, tokom kojih su plavo-beli imali pet šuteva, dali dva gola, stvorili tri velike šanse, dok su gosti prvi put zapretili na ulasku u 30. minut, a i taj šut iz gužve na centaršut iz prekida je bio blokiran.
Izabrane vesti
Po završetku prvog dela utakmice Porto je već imao imao dvocifren broj šuteva (11), Sporting tri, od kojih samo jedan u okvir gola. I u toj šansi, koju je imao Ženi Katamo, pravovremenim istrčavanjem Diogo Kosta je pokazao zašto je trenutno najbolji portugalski golman. Imao je Portov čuvar mreže odličnu intervenciju i početkom drugog poluvremena, ali je potpisnik ove pobede - 12. u isto toliko utakmica portugalskog prvenstva - ipak centarfor Samu Agehova.
Dugo je pauzirao mladi napadač zbog povrede kolena početkom godine. Krajem septembra se vratio na teren i večeras odigrao kao u najboljim danima po dolasku iz Atletiko Madrida (za 32.000.000 evra). Prelepim potezom petom učestvovao je u akciji za pogodak upornog Veige, koji je prethodno ukrao loptu gostima i krenuo u juriš na gol Kaikea Pereire. Zatim se kao na treningu okrenuo pored nemoćnog Ibrahimija Baa i poslao projektil u mrežu.
Bilo je to dovoljno domaćinima, koji su u drugom poluvremenu spustili gas, prepustili loptu protivniku i bez poteškoća zatvorili sve prilaze golu. Nemoćan je bio Sporting, sa Paulom Fonsekom na klupi. Vratio se nekadašnji štoper i trener Porta na dragao, ali nije se dobro proveo. Ovo mu je bio prvi poraz od iznenadnog dolaska na Sportingovu klubu iz Liona. Prethodno je upisao pobede protiv Moreirensea u prvenstvu i Sere u kupu, a remi sa Mančester Junajtedom u Ligi šampiona.
Nije ova utakmica opravdala epitet velikog derbija, mnogo više očekivalo se od gostujućeg sastava, ali je potvrdila sjajnu formu Porta. Ne samo u domaćem prvenstvu, već ekipa Frančeska Fariolija ređa pobede na svim frontovma. Posle tri vezana poraza u Ligi šampiona upisane su dve pobede (protiv Napolija 4:1 i Fajenorda u gostima 1:0), u Liga kupu se čeka polufinale protiv Benfike, dok je nedavno bilo drame u Kupu Portugalije protiv trećeligaša Paredesa, ali je obezbeđen prolaz posle penala.
Deluje da će i ova sezona biti Portova, makar kada je reč o prvenstvu. U Sportingu je povoljnija situacija što se tiče elitnog takmičenja (10 bodova), ali moraće Fonseka da trgne svoje igrače za gostovanje u Rimu 8. decembra. S ovakvom igrom, neće se Lavovi dobro provesti na Olimpiku.
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao
PRIMEIRA – 12. KOLO
Petak
Maritimo – Nasional 1:2 (0:1)
/Bamba 90+4 – Son Min Kju 36, Jensen 51/
Subota
Moreirense – Santa Klara 0:2 (0:1)
/Batista 38ag, Brener 64/
Aruka – Rio Ave 0:0
Akademika Viseu – Alverka 1:2 (0:1)
/Paulinjo 89 – Kamara 43, Jan Lukas 61/
Gimarais – Estrela Amadora 1:1 (1:1)
/Gustavo 16 – Žordan 38pen/
Nedelja
Žil Visente - Estoril 4:1 (1:0)
/Franka 30, De Souza 51, Ernandez 71, Garsija 76 - Bergaui 56/
Porto - Sporting 2:0 (2:0)
/Veiga 13, Samu 17/
Ponedeljak
21.15: (1,17) Benfika (7,50) Famalikao (14,0)
21.15: (6,75) Kaza Pija (4,40) Braga (1,47)
***kvote su podložne promenama