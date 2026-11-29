Boka je, nakon trijumfa u finalu Kopa Sudamerikane protiv Atletiko Mineira, brzo prebacila fokus na domaći front. Nije bilo mnogo vremena za slavlje, niti prostora za opuštanje, pošto je samo nekoliko dana nakon povratka iz Barankilje, sa gotovo kompletnim prvim timom, savladala Independijente Rivadaviju sa 2:0 i izborila četvrtfinale. Ipak, navijači su dočekali svoje heroje, a Bombonjera je imala priliku da pozdravi osvajače međunarodnog trofeja u atmosferi koja je podsećala na neka srećnija vremena. Kada se jednom vrati ukus pobeda, teško ga je se odreći, a ekipa Rodolfa Aruabarene ne namerava da stane na tome.

00.30: (1,43) Boka Juniors (4,60) Himnasija La Plata (7,00)

Vasko će, međutim, morati da vodi računa i o fizičkom stanju svojih fudbalera. Milton Delgado je protiv Independijente Rivadavije morao da napusti teren već u 35. minutu zbog udarca u desno koleno. Pregledi su pokazali da nema ozbiljnije povrede, ali je odlučeno da se ne rizikuje, posebno zbog finala Kopa Argentine koje Boku očekuje već u sredu protiv Platensea na stadionu Madre de Sijudad u Santjago del Esteru. Santiago Askasibar trebalo bi da se vrati u startnu postavu upravo umesto Delgada, dok će stručni štab do poslednjeg trenutka procenjivati stanje ostalih igrača.

Nije bez značaja ni činjenica da Boka pokušava da napravi iskorak koji joj u nokaut fazi Klausure nije često polazio za rukom. Od kada je argentinski fudbal uveo ovakav format takmičenja, samo jednom je uspela da pređe četvrtfinalnu prepreku, i to prošle godine, kada je nakon pobeda nad Taljeresom i Argentinos Juniorsima na Bombonjeri zaustavljena u polufinalu od Rasinga. Sada se pred njom otvara nova prilika, a posle osvojenog kontinentalnog trofeja samopouzdanje je na sasvim drugačijem nivou.

Himnasija, sa druge strane, dolazi u Buenos Ajres ohrabrena spektakularnom pobedom nad Njuelsom od 4:2, u kojoj su Ignasio Miramon i Ignasio Fernandes pokazali koliko individualni kvalitet može da promeni tok utakmice. El Lobo već godinama čeka trofej koji bi promenio klupsku istoriju, a ova Klausura je možda prilika da se konačno prekine taj post. Ipak, put do polufinala vodi preko jednog od najtežih gostovanja u argentinskom fudbalu, i to u trenutku kada Boka ponovo deluje kao ekipa kojoj se vraća pobednički identitet.

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Zanimljivo je da Himnasija u poslednje vreme nije bez uspeha na Bombonjeri. U prethodnih pet međusobnih susreta na ovom stadionu, tim iz La Plate slavio je dva puta, Boka takođe dva, dok je jedan duel završen bez pobednika. Tradicija, dakle, ne daje naročitu prednost domaćinu, ali će ovog puta atmosfera i momentum biti na strani plavo-zlatih.

Ariel Perejra, trener Himnasije, svestan je da njegov tim ne može da se upusti u otvorenu razmenu udaraca sa Đenovljanima, pa će pokušati da postavi kompaktnu ekipu, sa čvrstim blokom i brzim izlascima u tranziciju. U početnim varijantama razmišljao je o nešto defanzivnijem pristupu, uz promene na bokovima, gde bi Pablo Agilar i Matijas Meluso mogli da dobiju uloge koje bi omogućile dodatnu sigurnost u odbrani, ali i podršku veznom redu. U takvoj postavci Ignasio Miramon, Mateo Seoane i Ignasio Fernandes trebalo bi da budu ključni u pokušaju da se uspostavi ravnoteža, dok bi Agustin Ausmendi ostao najistureniji.

Ipak, Perejra još nije definitivno prelomio. Na poslednjem treningu isprobavao je i varijantu sa Frankom Toresom uz Ausmendija u napadu, dok je Meluso pomeren na levog beka, što govori da će konačan sastav verovatno zavisiti od procene kako najbolje odgovoriti na Bokinu širinu i pritisak. Jedna promena već je izvesna, kolumbijski golman Harlen Kastiljo suspendovan je nakon crvenog kartona u incidentima posle utakmice sa Njuelsom, pa će među stative stati Nelson Insfran.

Pravdu na Bombonjeri deliće Dario Erera, a pobednika ovog dvoboja u polufinalu čeka bolji iz susreta Rosario Sentrala i Barakas Sentrala, koji se igra nešto ranije na Gigante de Arojitu. U nokaut fazi nema mnogo prostora za popravni, a kada se svetla Bombonjere upale, istorija i ambicije postaju deo iste priče. Boka želi da nastavi svoj zlatni novembar, Himnasija da konačno pronađe put do trofeja. Jedna će ostati na korak od sna, druga će morati da sačeka neku novu noć.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

ARGENTINA (KLAUSURA), PLEJ-OF - ČETVRTFINALE

Subota

Velez Sarsfild - Independijente 1:1 (0:0, 0:0) - pen 1:3

/Martinez 104 - Valdez 92/

Nedelja

Instituto - River Plejt 0:1 (0:1)

/Montijel 13/

21.00: (1,45) Rosario (4,40) Barakas Sentral (7,25)

Ponedeljak

00.30: (1,43) Boka Juniors (4,60) Himnasija La Plata (7,00)

*** kvote su podložne promenama