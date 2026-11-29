U utakmici u kojoj nije bio lepršav i razigran kao što ume da bude (pitajte samo fudbalere Lansa), tim sa Sinigalje je očitao fudbalsku, pa i lekciju iz ponašanja gostima i potvrdio da njihova defanzivna ranjivost, naročito van Torina, nije slučajna – 3:0.

Vremena se menjaju. U periodu dok je Juventus vladao italijanskim fudbalom Komo je bio trećeligaš ili četvrtoligaš, ali izgleda da je postalo normalno da mali klub redovno dobija veliki. Prošle sezone Sesk Fabregas i njegovi pitomci su dvaput oborili na pleća Staru damu, a isto su učinili na otvaranju nedeljnog programa 13. kola Serije A, za povratak na mesto vredno još jednog proboja u Ligu šampiona, makar na 24 sata, zavisno od toga šta će u ponedeljak uraditi Milan na gostovanju Kaljariju.

Za razliku od mečeva u kojima je oduševljavao publiku egzibicijama i goleada, Komo je ovoga puta bio najpre takmičarski nastrojen i skoro sve vreme je kontrolisao dešavanja na terenu. Posao mu je olakšao Randal Kolo Muani, skandaloznim potezom u uvodnim minutima, kad je udario pesnicom u lice Aleksa Valjea, čime je saigračima nacrtao putanju ka porazu, a domaćinu otvorio kapije dominacije u igračkom smislu. Fabregasov tim se pitao za sve. Naročito kad je reč o posedu lopte, što nije novost za Komo, ali da protiv Juventusa, pa neka je i sa igračem više, taj procenat bude iznad 70 odsto, onda je to pokazatelj da se igrala maltene viktorija i da nije bilo pitanje hoće li odbrana crno-belih, za ovu priliku presvučena u roze, kapitulirati, nego – kad će.

Velikih prilika nije bilo, ali potpune kontrole meča jeste. I taman kad se činilo da će Spaletijev tim nekako da preživi prvo poluvreme, faul iz pozicije odakle se uglavnom centrira omogućio je domaćinu da povede. Slobodan udarac je izveo Niko Pas i šutirao tako lukavo da je zatekao Guljelma Vikarija. Golman Juventusa jeste odbio loptu, ali je ona – pokazao je snimak, a prezhodno se oglasio i časovnik na ruci sudije Marijanija – prešla crtu i tim sa jezera je stigao do prednosti.

Juve nije imao odgovor, niti je bilo očekivano da se tek tako vrati, kad je imao i rezultatski i zaostatak u vidu fudbalera manje. Spaletijeva formacija sa trojicom štopera (Kalulu, Bremer, Lukumi) jeste izgledala dobro na papiru, ali pre ili kasnije je morala da popusti pred naletima Koma koji su izgledali kao preslikani iz nedavnog okršaja sa AEK-om u Ligi šampiona. Kao što je tim Marka Nikolića potpisao kapitulaciju udarcem Luisa Milje sa distance, tako je i Juventus bio prinuđen da se preda posle inicijative koju je plavo-beli tim imao i u nastavku. Ruku na srce, pri rezultatu 0:0 Juve je imao šansu preko Nika Voltemadea, ali je Nemac prebacio gol na dodavanje Kambijaza i to je maltene bio kraj. Delovalo je da Spaleti čeka završnicu meča, da nekako preživi do 80. ili 85. minuta, pa da onda pojuri eventualno izjednačenje, ali ga je u tome sprečio Anastasios Duvikas. Kao da je želeo svima da pokaže da su blage kritike što u poslednjih pet utakmica nije bio strelac bez osnova, Grk je rešio da podigne ulog, pa je odgovorio tako što je postigao dva gola.