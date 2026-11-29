Realna priča San Sebastijana: Nema tate Ojrazabala u startnoj postavi, ima poraza
Vreme čitanja: 3min | ned. 29.11.26. | 23:09
Sevilja bila sjajna u završnici i lako slavila u Baskiji – 4:2
To je realna priča San Sebastijana. Nema „tate“ Ojarzabala, nema ni pobede. Posle neuspeha u sudaru sa Kristal Palsom, Baski su još jednom pali. Malo ko je to očekivao, ali je Sevilja završnicom iz snova stigla do velike pobede – 4:2.
Nisu se Baski pošteno ni zagrejali, a već ih je polio hladan tuš. Tek što je sat otkucao drugi minut, golman domaćih Remiro je loše reagovao, a Feliks Korea je prihvatio poklon i glavom pogodio praznu mrežu. Bio je bolji domaćin od tog trenutka. Udarci Sučića, Sarea i Takea Kuba su promašivali cilj . A onda, po nepisanom fudbalskom pravilu, stigla je kazna. Igrao se 37. minut kada je Huan Iglesijas idealno centrirao sa desnog boka, a Ruben Vargas se na drugoj stativi samo poklonio i glavom povisio na 2:0.
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Nije se, međutim, domaćin mirio sa porazom. Na samom startu drugog poluvremena Sosijedad je dodao gas i vratio se u život. Serhio Gomes je u 49. minutu poslao oštru loptu u kazneni prostor, Ojarzabal ju je tek toliko zakačio, a Luka Sučić maestralnim volejom zapalio tribine i prepolovio zaostatak.
Preuzeo je Real inicijativu, mirisalo je na izjednačenje, dok je Sevilja strpljivo vrebala iz kontre. U 64. minutu Huan Iglesijas je ponovo utišao stadion, ali je radost Andalužana bila kratkog daha – oglasila se VAR soba i poništila pogodak zbog prekršaja Isaka Romera.
Morao je Sučić da postigne još jedan pogodak u 77. minutu. Bila je to kolosalna šansa, ali je Vlahodimos odlično reagovao. A kada ne iskoristite takve šanse, surova kazna je neizbežna. U 84. minutu Fofana je izveo pravu majstoriju i spektakularnim pogotkom povisio na 3:1. Delovalo je u tim trenucima da je priči kraj i da je Sevilja stavila pečat na trijumf.
Ipak, nije bilo tako. Dijaz je u 90. minutu vratio nadu Sosijedadu i najavio dramu, ali su sve dileme otklonjene duboko u nadoknadi vremena. Igrao se 96. minut kada je Romero pogodio za konačnih 4:2.
PRIMERA – 14. KOLO
Petak
Levante - Rasing Santander 1:3 (1:0)
/Romero 42 - Garsija 66, 90+5, Zabiri 81/
Subota
Real Betis - Rajo Valjekano 0:1 (0:0)
/De Frutos 71/
Malaga - Atletik Bilbao 3:4 (1:4)
/Kajuste 36, Nino 49, 82 – Sanset 27, Berenger 34, Vilijams 38, Rinkon 44/
Elče - Atletiko Madrid 2:3 (1:3)
/Neto 27, Sangare 48 - Grimaldo 5pen, Kang In 7, Alvarez 41/
Real Madrid - Alaves 1:2 (0:1)
/Embape 69 - Martinez 22, Perez 61/
Nedelja
Valensija - Osasuna 1:1 (0:0)
/Duro 74 - R. Garsija 63/
Deportivo - Barselona 1:5 (1:2)
/Obamejan 9 - Jamal 2, Olmo 20, Rafinja 50, 83, 90+1/
Selta - Viljareal 1:2 (1:1)
/Đutgla 30 - Mikautadze 3 pen, 54/
Real Sosijedad - Sevilja 2:4 (0:2)
/Sučić 49, Dijaz 90 - Koreja 2, Vargas 37, Fofana 84. Romero 96/
Ponedeljak
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***Kvote su podložne promenama