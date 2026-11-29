Nije se, međutim, domaćin mirio sa porazom. Na samom startu drugog poluvremena Sosijedad je dodao gas i vratio se u život. Serhio Gomes je u 49. minutu poslao oštru loptu u kazneni prostor, Ojarzabal ju je tek toliko zakačio, a Luka Sučić maestralnim volejom zapalio tribine i prepolovio zaostatak.

Preuzeo je Real inicijativu, mirisalo je na izjednačenje, dok je Sevilja strpljivo vrebala iz kontre. U 64. minutu Huan Iglesijas je ponovo utišao stadion, ali je radost Andalužana bila kratkog daha – oglasila se VAR soba i poništila pogodak zbog prekršaja Isaka Romera.

Morao je Sučić da postigne još jedan pogodak u 77. minutu. Bila je to kolosalna šansa, ali je Vlahodimos odlično reagovao. A kada ne iskoristite takve šanse, surova kazna je neizbežna. U 84. minutu Fofana je izveo pravu majstoriju i spektakularnim pogotkom povisio na 3:1. Delovalo je u tim trenucima da je priči kraj i da je Sevilja stavila pečat na trijumf.

Ipak, nije bilo tako. Dijaz je u 90. minutu vratio nadu Sosijedadu i najavio dramu, ali su sve dileme otklonjene duboko u nadoknadi vremena. Igrao se 96. minut kada je Romero pogodio za konačnih 4:2.

PRIMERA – 14. KOLO

Petak

Levante - Rasing Santander 1:3 (1:0)

/Romero 42 - Garsija 66, 90+5, Zabiri 81/

Subota

Real Betis - Rajo Valjekano 0:1 (0:0)

/De Frutos 71/

Malaga - Atletik Bilbao 3:4 (1:4)

/Kajuste 36, Nino 49, 82 – Sanset 27, Berenger 34, Vilijams 38, Rinkon 44/

Elče - Atletiko Madrid 2:3 (1:3)

/Neto 27, Sangare 48 - Grimaldo 5pen, Kang In 7, Alvarez 41/

Real Madrid - Alaves 1:2 (0:1)

/Embape 69 - Martinez 22, Perez 61/

Nedelja

Valensija - Osasuna 1:1 (0:0)

/Duro 74 - R. Garsija 63/

Deportivo - Barselona 1:5 (1:2)

/Obamejan 9 - Jamal 2, Olmo 20, Rafinja 50, 83, 90+1/

Selta - Viljareal 1:2 (1:1)

/Đutgla 30 - Mikautadze 3 pen, 54/

Real Sosijedad - Sevilja 2:4 (0:2)

/Sučić 49, Dijaz 90 - Koreja 2, Vargas 37, Fofana 84. Romero 96/

Ponedeljak

21.00: (2,05) Espanjol (3,25) Hetafe (3,80) - MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama