Spreman da osveti Zvezdu: Simić i dalje najbolji strelac u kvalifikacijama za Ligu šampiona
Vreme čitanja: 3min | sre. 19.08.26. | 10:25
Krilni napadač Sabaha će imati priliku da popravi učinak protiv Hapoel Ber Ševe (sreda, 21) na neutračnom terenu u Bukureštu, u prvoj utakmici plej-ofa za elitno takmičenje
Prve tri utakmice plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, koje su se odigrale u utorak, nisu promenile jednu činjenicu – da je srpski fudbaler Veljko Simić i dalje najbolji strelac čitavih kvalifikacija. Krilni napadač azerbejdžanskog prvaka Sabaha je postigao pet pogodaka ovog leta, a taj učinak bi mogao dodatno da popravi ove srede od 21.00 časova na neutralnom terenu u Bukureštu protiv izraelskog predstavnika Hapoel Ber Ševe.
Reč je naravno o ekipi koja je eliminisala Crvenu zvezdu u prethodnoj rundi pobedama sa po 1:0 i 2:0. Doduše, takođe i o ekipi koja je pre četiri dana izgubila u Liga kupu Izraela od Hapoel Haife sa 0:4.
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Svakako, Simiću neće nedostajati motiva u glavnom gradu Rumunije, gde su Izraelci domaćini zbog rata sa Iranom. Pokušaće da popravi svoj učinak na listi strelaca, da osveti Zvezdu čiju omladinsku školu je prošao i kasnije u periodu od leta 2018. do početka 2021. godine odigrao 62 meča za prvi tim, ali i da ispiše klupsku istoriju sa Sabahom.
Naime, klub iz Masazira ne samo da nikada nije igrao u Ligi šampiona, nego nikada se dosad nije domogao ligaške faze ijednog takmičenja UEFA. Najdalje je stizao do 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencije, ali tamo su ga redom pobeđivali Partizan, Sent Patriks Atletik i Levski.
21.00: (2,40) Hapoel Ber Ševa (3,35) Sabah (2,95)
Sada Sabah ima zagarantovano učešće u Ligi Evrope, ali naravno Azerbejdžanci se time neće zadovoljiti. Od prethodnih šest utakmica u kvalifikacijama za elitno takmičenje zabeležili su pet pobeda. Dvaput su savladali veški TNS (2:0, 2:1), dvaput i finski KuPS (1:0, 2:0), dok su od Orhusa izgubili prvi meč u Danskoj (1:2), da bi zatim kod kući nadoknadili minus i trijumfovali sa čak 4:0.
Simić je dao po jedan gol na svakoj utakmici osim na revanšu u Velsu. Zato, protiv TNS-a ima i zabeleženu jednu asistenciju.
Na listi strelaca prate ga Mario Kvesić iz Celja i Taliska iz Fenerbahčea sa po četiri pogotka. Čisto poređenja radi, u kvalifikacijama za Ligu Evrope je samo novi napadač Čelsija Vangelis Pavlidis postigao pet golova za Benfiku, dok je u kvalifikacijama za Ligu konferencije na vrhu liste strelaca takođe Srbin Nikola Petković, sa šest golova u dresu Žalgirisa, a Luganov Kevin Behrens je postigao pet pogodaka.
Jeste da su kvalifikacije i da onih najjačih ekipa još nema u takmičenjima, ali lepo zvuči da su na vrhu liste strelaca dva od tri takmičenja UEFA srpski fudbaleri. Samo da to potraje što duže...
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PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA
Utorak
Dinamo Zagreb - Viking 2:2 (2:2)
/Beljo 6, Lisica 10 - Kristijansen 26, Tripić 39/
Fenerbahče - Lion 1:1 (0:1)
/Grinvud 47 - Openda 40/
Levski - AEK 0:0
Sreda
21.00: (1,65) Seltik (4,00) LASK (5,20)
21.00: (1,80) Slovan (3,90) Celje (4,30)
21.00: (2,60) NEC Najmehen (3,70) Bode Glimt (2,50)
21.00: (2,40) Hapoel Ber Ševa (3,35) Sabah (2,95)
*** kvote su podložne promenama