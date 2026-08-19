Spreman da osveti Zvezdu: Simić i dalje najbolji strelac u kvalifikacijama za Ligu šampiona

Svakako, Simiću neće nedostajati motiva u glavnom gradu Rumunije, gde su Izraelci domaćini zbog rata sa Iranom. Pokušaće da popravi svoj učinak na listi strelaca, da osveti Zvezdu čiju omladinsku školu je prošao i kasnije u periodu od leta 2018. do početka 2021. godine odigrao 62 meča za prvi tim, ali i da ispiše klupsku istoriju sa Sabahom.

Naime, klub iz Masazira ne samo da nikada nije igrao u Ligi šampiona, nego nikada se dosad nije domogao ligaške faze ijednog takmičenja UEFA. Najdalje je stizao do 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencije, ali tamo su ga redom pobeđivali Partizan, Sent Patriks Atletik i Levski.

21.00: (2,40) Hapoel Ber Ševa (3,35) Sabah (2,95)

Sada Sabah ima zagarantovano učešće u Ligi Evrope, ali naravno Azerbejdžanci se time neće zadovoljiti. Od prethodnih šest utakmica u kvalifikacijama za elitno takmičenje zabeležili su pet pobeda. Dvaput su savladali veški TNS (2:0, 2:1), dvaput i finski KuPS (1:0, 2:0), dok su od Orhusa izgubili prvi meč u Danskoj (1:2), da bi zatim kod kući nadoknadili minus i trijumfovali sa čak 4:0.

Simić je dao po jedan gol na svakoj utakmici osim na revanšu u Velsu. Zato, protiv TNS-a ima i zabeleženu jednu asistenciju.