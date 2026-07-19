Srbi na žrtveniku rađanja kralja Lea: Malo smo ga i mi „napravili“...

21.00: (2,40) Španija (3,05) Argentina (3,55)

Još kada se na sve muke nakalemio početni poraz od Holandije (bez Nemanje Vidića), bilo je jasno da će Srbi i Crnogorci biti stavljeni na žrtvenik rađanja novog fudbalskog kralja. Princ Barselone pod imenom Lionel Mesi ušao je na teren zatvorenog stadiona u Gelzenkirhenu i zatvrio oči Srbima i Crnogorcima. Imao je u tom trenutku Lionel Mesi 18 godina 357 dana. Ušao je u igru umesto Maksija Rodrigeza i samo 13 minuta kasnije. Onako na svoj način, tehnički savršenim udarcem pogodio mrežu Dragoslava Jevrića. Za totalni potop Srbije i Crne Gore, ali i silne aplauze fudbolofila od Enkordiža do Vladivostoka.

Videlo se tada da će mali iz Barselone biti novo svetsko čudo, mada malo ko je verovao da će i 20 godina kasnije biti akter finala Mundijala. Trajati toliko dugo, da je čak anestezirao otvorene rane na srcu pojedinaca koji su iz neposredne blizine gledali prvi veliki tango Lionela Mesija na Mundijalu.

„PARTNERI IZ ARGENTINE MI ŠALJU ONU SLIKU, POSTAO SAM I TAMO POZNAT...“

Za Mozzart Sport su o 16. junu 2006.. godine pričali tadašnji reprezentativci Srbije i Crne Gore Milan Dudić i Dejan Stanković, odnosno golman Dragoslav Jevrić. Pojedinci su kroz šalu gledali na istorijskih događaj, što je i normalno. Mnogo vremena je prošlo.

„Ponekad se šalim sa prijateljima i kažem da smo mi napravili Lionela Mesija. Bili smo tu kada je postigao prvi pogodak za Argentinu. Pokušavam da na taj događaj gledam pozitivno, mada sigurno je da nemamo lepa sećanja na Gelzenkirhen. Često mi partneri iz Argentine šalju onu fotografiju na kojoj uklizavam Lionelu Mesiju. Postao sam jako poznat zbog tog detalja. Malo mi je lakše zbog toga“, šali se na početku razgovora za Mozzart Sport nekadašnji štoper Crvene zvezde Milan Dudić.

Urbana legenda, mnogo puta prepričana po beogradskim kafićima na obodu grada, kaže da Argentinci nisu želeli da broje zube mrtvim vukkovima u belim dresovima posle 4:0 na poluvremenu. Da su Rikelme, Maskerano, Saviola i Krespo hteli da podignu ručnu iz poštovanja prema ozbiljnoj klasi pojedinih reprezentativca Srbije. Ali da su mladići sa klupe Gaučosa, Lionel Mesi i Karlos Tevez, želeli da pune do čepa.

„Već tada se znalo za Mesija, nije on bio anoniman igrač. Spremali su ga u Barseloni da nasledi Ronaldinja. Videla se ozbiljna klasa u svakom dodiru. Sada je bilo pitanje da li je neko mogao da pretpostavi da će biti najveći svih vremena. Za mene on to jeste, jer je kompletan paket. Ne eksponira se puno u javnosti, tih je i povučen.. Neponovljiva karijera. Onakvih golova kao nama dao je na stotine“, priseća se Dudić.

Priseća se nekadašnji štoper još jednog detalja.

„Završavamo utakmicu, idemo ka autobusu. Njihov stoji pored našeg. Vesele su, ti ih gledaš i onako ti ja pomalo nejasno. Vidiš ih da su svi onako niski, jedva da prelaze 160 centimetara: Mesi, Tevez, Saviola, Kambijaso. Takvi su, na prvi pogled nemaju ništa, sve protiv modernog fudbala. Ali u igri shvatiš da su nacija rođena za fudbal. To sam osetio istog leta i kada sam na Nou Kampu igrao sa Zvezdom protiv Barselone. Nije igrao Ronaldinjo u tom prijateljskom susretu, mi smo muški odigrali i izgubili minimalnim rezultatom. Ali u igri osetiš da se ništa ne pitaš. Ne možeš da takneš loptu. Stalno ti je sklanjaju“, jasan je Milan Dudić.

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Fudbalski statističari zabeležili su redak primer da je golman Srbije i Crne Gore Dragoslav Jevrić primio jedan pogodak tokom kvalifikacija za Mundijal, onaj u režiji Fernanda Toresa u Madridu.Trebalo je Plavi da budu iznenađenje, ali su izdanjima i kompletnim utiskom simbolizovali kraj jedne države. Bez da je golman kriv za deset primljenih golova.

„Da se ne vraćamo i ne kukamo. Znamo kako smo prošli na tom Svetskom prvenstvu. Nisu baš neke uspomene da se dičimo, ali ispalo je, ako ništa drugo, da smo bili učesnici istorijske utakmice“, dodaje Dragoslav Jevrić.

„ULAZE LEO I TEVEZ I POJAČAVAJU RITAM“

Seća se internacionalac sa dugim stažom u Holandiji posebno Mesija i Teveza.

„ Mesi je u Barseloni već bio svetska klasa. Ušli su on i Tevez da pojačaju ritam. Mi smo već bili „ubijeni“. Kada je Lionel ušao posle nekoliko dodira smo videli da ćemo mu teško parirati u igri jedan na jedan. Brz, hitar, svetska klasa. Već tada niko nije mogao u tom segmentu da mu stane na crtu. Obratite pažnju na šut koji je doveo do gola u našoj mreži. To je kroz karijeru ponovio hiljadu puta“.

Nije mu prijao kao rival, ali kao kreator novih čudesa na Mundijalima – jeste. Zato će i Dragoslav Jevrić navijati danas za Argentinu.

„On im je vezivno tkivo. Čudo su od tima, možda im je to nedostajalo u Nemačkoj jer su po imenima bili mešu tri favorita. Obratio sam pažnju na njihovo ponašanje tokom intoniranja himne pre duela sa Engleskom. To je pasija. Čudo je koliko vole zemlju i da igraju za reprezentaciju. Njihova klupa aktivno učestvuje u igri“.

Dobio je Dejan Stanković šansu kasnije kroz karijeru da servira osvetu Lionelu Mesiju. Sećate se sigurno onog polufinala Lige šampiona iz 2010. godine i Murinjovog doktorata protiv Mesijeve Barselone. Ali priznaje trener Crvene zvezde da su ga plavo-beli duhovi iz Gelzenkirhena dugo progonuli. Bez obzira što je taj meč obeležio početak uspona Lionela Mesija.

"Ja sam to stavio u crni folder. To je ono što ne želiš da se sećaš. Tad je debitovao protiv nas. Ubedljivo je ispisao istoriju, pomerio je prag liderstva i legendi. Ozbiljna istorija će iza njega ostati. Ne znam kakava će utakmica biti, ali prednost dajem Španiji na osnovu perfekcije fudbala što sam video u polufinalu. Finale je ipak finale. Jedna utakmica, temperament, želja, volja. Ako Leo uspe da osvoji dva Mundijala, to je istorija za vek vekova, što bi rekao moj stari", rekao je Stanković.

SVETSKO PRVENSTVO - FINALE

Nedelja

21.00: (2,40) Španija (3,05) Argentina (3,55)