Srbija izgubila u Finskoj, juriće dva gola zaostatka u Pazovi i ostanak u trci za Mundijal

Delovalo je da će Finska već u prvom meču rešiti pitanje plasmana u finalnu rundu kvalifikacija, pošto je posle prvih 45 minuta golovima Koivistove i Lindstromove imala velikih 2:0, a nije samo rezultat taj koji je bio zabrinjavajuć, već i igra naših reprezentativki koja je bila veoma loša u privih 45 minuta, bez stvorene šanse i jasne ideje.

Prvi gol bio je delo kapitenke Finske koja je bila najbolja u skoku posle centaršuta u 28. Minutu i iskoristila smušenost naše odbrane, a na 2:0 je povisila Lindstrom u 36. minutu posle jako lepe solo akcije, gde ništa nije mogla ni Milica Kostić koja je naše fudbalerke tokom celog meča držala u životu.

Ipak, u drugom poluvremenu je usledilo buđenje naših dama i posle incijative Finske koja je bila na snazi i na početku nastavka, ubrzo smo došli do toga da gledamo ranopravnu utakmicu u kojoj je Srbija pokazala da može. Vesna Milivojević je smanjila na 1:2, a nažalost, poslednju reč je imala Finska preko Sani Fransi koja je postavila konačnih 3:1.

Oba gola dogodila su se u poslednjih deset minuta. Milivojević je pogodila posle divne akcije po levoj strani i idealnog centaršuta Sofije Sremčević i tada je delovalo da Srbija ima odličan rezultat pred revanš. Međutim, sa dva gola zaostatka će Orlice dočekati Finsku u Pazovi u utorak od 17 časova zbog veoma smušene reakcije Milice Kostić koja je od apsolutnog heroja na kraju ipak ponela epitet tragičara.