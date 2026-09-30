Paunović: Nemci su moćni, očekujemo reakciju! Stisnite se, nema obećanja dok se proces ne završi
Vreme čitanja: 4min | sre. 30.09.26. | 19:41
„Kada sam pričao sa Segejem juče, kada je došao sa lošim vestima, rekao mi je – davno nisam morao da odem iz reprezentacije, a da mi je žao. U procesu smo stvaranja tima i timskog duha i to mogu da podelim sa vama“, kaže selektor Srbije
Nikada nije dobro kada moraš da se „vadiš“, a sve postaje još gore i teže kada to moraš da radiš protiv – Nemačke. I to ne na domaćem terenu, nego u Minhenu.
Iz dve utakmice u Ligi nacija ni bod. Istovenat rezultat bio je u duelima sa Grčkom i Holandijom, pretrpela je poraze srpska reprezentaciaj u uvodnim utakmicama u Ligi nacija, a u ovom „prozoru“ slede dva gostovanja: prvo pomenuto u Minhenu sutra od 20.45, a potom u nedelju protiv Holandije u istom terminu.
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Da sve bude gore, ima kadrovskih problema Srbija, morao je da tumba ekipu Veljko Paunović. Na neke rokade i skraćenja je bio primoran, a neke je napravio iz taktičkih razloga. Ali, na početku konferencije se osvrnuo na učinjeno do sada u Ligi nacija.
„Na prvom mestu, rezultatski nismo zadovoljni sa prve dve utakmice. Iz prve utakmice smo imali veća očekivanja, stvorili smo veća očekivanja, posebno kada igramo kod nas, treba to da pružimo. Popravili smo sliku protiv Holandije, protiv rivala koji igra veoma zahtevan fudbal. U momentima smo ulazili u zonu visokih zahteva, nametali smo se. Deo plana je bio da sačuvamo i ne primimo gol, penal je to pokvario. Momci su bili spremni da svare to, da budemo od početka konstantno u napadu. Izjednačili smo rezultat. Vratili smo se. Ono što smo videli u drugoj utakmici je sposobnost naše reprezentacije da igra na visokom nivou. Grupno kao kolektiv moramo da budemo konstantni“, rekao je Veljko Paunović i nastavio:
„Što se tiče igranja ovde na Alijanc Areni, za neke je prvi put. Naš kapiten zna, može da im objasni kako se igraju ovakve utakmice. Ovo su momenti i utakmice koje smo to želeli. Teren je dobar, na Marakani je bio dobar teren, samo je bila potrebna adaptacija“.
Povredio se Strahinja Pavlović, takođe i Sergej Milinković Savić. Otpao je vezista pred put u Minhen…
„Što se tiče izveštaja medicinskog, do poslednjeg trenutka gledamo da oporavimo igrače. Tačno je da Sergej nije tu. U svakom slučaju moramo da se okrenemo momcima koji su spremni. Skratili smo grupu koja je doputovala. Nekim momcima smo se zahvalili, zbog taktičkih, naših ideja. Doveli smo drugu grupu igrača. U ovom trenutku je jako važno da budemo ujedinjeni, da gledamo da poboljšamo utisak. Što se tiče drugih igrača, ima još igrača koji su zadobili udarce… Ne bi trebalo da bude da bude problema“.
Zadovoljan je atmosferom oko reprezentacije i da bi ga opisao – otkrio je detalj razgovora sa Sergejem Milinkovićem Savićem, nakon što mu je saopštio loše vesti.
„Posle meča sa Holandijom mislim da smo stvorili dobar ambijent, da ćemo se sa tim da se spremimo za sutra. Igramo protiv velike reprezentacije, ali ne smemo da shvatamo ništa dramatično. Moramo posle da igramo sa Holandijom u gostima, pa sa Nemačkom u Beogradu i Grčkom u gostima. Kada dobijemo šansu za revanš, pokušaćemo da je iskoristimo. Ovo je najbolje okupljanje što se tiče ambijenta, Dušan Tadić je u tome pomogao. Kada sam pričao sa Segejem juče, kada je došao sa lošim vestima, rekao mi je – davno nisam morao da odem iz reprezentacije, a da mi je žao. U procesu smo stvaranja tima i timskog duha i to mogu da podelim sa vama“.
Ognjen Mimović naknadno je dobio poziv i našao se u avionu.
„Što se tiče Mimovića, njegova situacija u klubu je takva da nije igrao od juna da nije igrao. Lično sam išao da ga gleda. Treba nam za novi sistem koji je bio protiv Holandije, treba nam ta pozicija, igrač sa njegovim karakteristikama. Iz istog razloga smo doveli i Gudelja, to malopre nisam do kraja odgovorio. Što se tiče Lazara samardžića, on radi dobro, čeka šansu, četiri utakmice su ispred nas. Lazar, ne mogu da vam otkrivam sa jedne strane ideje, neke planove i kako to raspoređujemo i imamo u timu, ali za mene je to igrač koji može da pomogne, ima pravi odnos za reprezentaciju. To cenimo i svakako će biti i ostati deo tima. Uskoro će imati priliku“.
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Dotakao se i reprezentacije Nemačke. Nije dobro počela pod Jirgenom Klopom, ali očekuje reakciju.
„Izuzetno moćna reprezentacija, vođena selektorom Klopom, posle poslednjeg rezultata očekujemo reakciju. Informacije koje smo dobili, na koji način su svemu pristupili, grupu igrača koju su probali do sada. Biće novih igrača, koji su svežiji. Biće to protivnik koji je jako spreman. Selektor želi da ispravi poslednji utisak. Mi smo se spremali da se oporavimo, da vratimo energiju, to je bio prvi faktor. Izašli smo ojačani protiv Holandije. Videli smo da možemo da pariramo, nije mi to omiljena reč. Nedostajao je rezultat. Na tome smo gradili rezultat. Sa taktičkog aspekta, imali smo par dana da radimo, kroz video analizu, rad na terenu, da ne preteramo, da ne dobije neku povredu, bilo je dovoljno vremena da se regrupišemo“.
I za kraj o obećanjima – njih neće biti. Traži strpljenje, a vreme će pokazati za šta je ovaj tim sposoban…
„Stisnite se, nema obećanja dok se ne završi proces. Mi u ovom trenutku ne diktiramo i ne dajemo obećanja koja ne može niko da garantuje. Budite spremni da gledate reprezentaciju koja će da se bori i da da sve od sebe i da donese rezultat, možda čak i sutra, ali u svakom sledećem meču će polazna tačka biti takva da nadograđujemo ono što smo do tada imali“, zaključio je Veljko Paunović.