Paunović: Nemci su moćni, očekujemo reakciju! Stisnite se, nema obećanja dok se proces ne završi

Da sve bude gore, ima kadrovskih problema Srbija, morao je da tumba ekipu Veljko Paunović. Na neke rokade i skraćenja je bio primoran, a neke je napravio iz taktičkih razloga. Ali, na početku konferencije se osvrnuo na učinjeno do sada u Ligi nacija.

„Na prvom mestu, rezultatski nismo zadovoljni sa prve dve utakmice. Iz prve utakmice smo imali veća očekivanja, stvorili smo veća očekivanja, posebno kada igramo kod nas, treba to da pružimo. Popravili smo sliku protiv Holandije, protiv rivala koji igra veoma zahtevan fudbal. U momentima smo ulazili u zonu visokih zahteva, nametali smo se. Deo plana je bio da sačuvamo i ne primimo gol, penal je to pokvario. Momci su bili spremni da svare to, da budemo od početka konstantno u napadu. Izjednačili smo rezultat. Vratili smo se. Ono što smo videli u drugoj utakmici je sposobnost naše reprezentacije da igra na visokom nivou. Grupno kao kolektiv moramo da budemo konstantni“, rekao je Veljko Paunović i nastavio:

„Što se tiče igranja ovde na Alijanc Areni, za neke je prvi put. Naš kapiten zna, može da im objasni kako se igraju ovakve utakmice. Ovo su momenti i utakmice koje smo to želeli. Teren je dobar, na Marakani je bio dobar teren, samo je bila potrebna adaptacija“.

Povredio se Strahinja Pavlović, takođe i Sergej Milinković Savić. Otpao je vezista pred put u Minhen…

„Što se tiče izveštaja medicinskog, do poslednjeg trenutka gledamo da oporavimo igrače. Tačno je da Sergej nije tu. U svakom slučaju moramo da se okrenemo momcima koji su spremni. Skratili smo grupu koja je doputovala. Nekim momcima smo se zahvalili, zbog taktičkih, naših ideja. Doveli smo drugu grupu igrača. U ovom trenutku je jako važno da budemo ujedinjeni, da gledamo da poboljšamo utisak. Što se tiče drugih igrača, ima još igrača koji su zadobili udarce… Ne bi trebalo da bude da bude problema“.

Zadovoljan je atmosferom oko reprezentacije i da bi ga opisao – otkrio je detalj razgovora sa Sergejem Milinkovićem Savićem, nakon što mu je saopštio loše vesti.

„Posle meča sa Holandijom mislim da smo stvorili dobar ambijent, da ćemo se sa tim da se spremimo za sutra. Igramo protiv velike reprezentacije, ali ne smemo da shvatamo ništa dramatično. Moramo posle da igramo sa Holandijom u gostima, pa sa Nemačkom u Beogradu i Grčkom u gostima. Kada dobijemo šansu za revanš, pokušaćemo da je iskoristimo. Ovo je najbolje okupljanje što se tiče ambijenta, Dušan Tadić je u tome pomogao. Kada sam pričao sa Segejem juče, kada je došao sa lošim vestima, rekao mi je – davno nisam morao da odem iz reprezentacije, a da mi je žao. U procesu smo stvaranja tima i timskog duha i to mogu da podelim sa vama“.