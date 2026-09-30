Jirgen Klop: Ne znam šta je problem srpskog fudbala... Volim Andriju Maksimovića

Svestan je i da meč sa Srbijom njegovoj reprezentaciji može mnogo toga odrediti pred nastavak takmičenja.

„Moramo da budemo dominantni, da imamo puno poseda, da uradimo isto. Gledali smo snimke, uzeli smo to u obzir. Srbija je takva da imaju veliko iskustvo, ne samo Tadić, dugo se poznaju, stariji su. Dobri igrači, izuzetni. Moramo dobro da se spremimo. Imaju poseban mentalitet, nije dobar trenutak za srpski fudbal, ali oni osećaju koliko je važna ova utakmica. Oni su se borili. Mi do kraja nismo koristili naš tim protiv Grčke. Imali smo to, dobro smo se branili protiv njih. Taj gol što smo primili je dobar primer. Imali smo ubacivanja, ali odbrana, povremeno nije bila dobra. Mogli smo da očistimo to, zadnja linija se ne pomera, stoji na pet metara. Svi koji su bili napred. Nije jedan pojedinac kriv. Mi smo imali mogućnosti, ako smo mi ozbiljni napred, ne mora niko da trči pozadi. Da ostane 0:0. To nije rezultat snova, ali je bolje nego da izgubimo 0:1“, rekao je Klop.

Ono što će biti problem za domaćina je neigranje Nika Šloterbeka. Štoper Borusije Dortmund bio je pod znakom pitanja za meč sa Orlovima, ali ga definitivno neće biti u sastavu, što je selektor Nemačke potvrdio.

„Desilo se to na poslednjem treningu, Niko Šloterbek je prilikom zagrevanja bez ikakvog kontakta zadobio povredu, morali smo da intervenišemo. Samo sutra neće da igra, a posle će biti tu sa nama. Sa Nikom Kovačom sam pričao, nesrećna okolnost. Sve drugo je pozitivino, mi smo u nedelju uveče stigli u naš trening kamp. Trenirali smo u ponedeljak i utorak. Jutros smo takođe trenirali, sada smo tu. Igrači su bili izuzetno razočarani nakon poraza. Meč je bio dobar, sve je to proces i deo je toga. Tu smo, spremni smo koliko je moguće i sve smo uradili što je do nas. Sutra ćemo igrati protiv Srbije koja je ‘vruća’ i koja se pokazala. Mogli su i da pobede Grčku“.

Nemački stručnjak je dalje rekao da protiv Srbije neće praviti eksprimente.

„Sutra će ekipa koja je imala najviše nastupa. Sve treba da se stavi na to, da se vidi ko će da bude kapiten. Ne treba da pričamo o Kimihu, on nije tu. Kada imate takvu situaciju igraju igrači koji imaju najviše utakmica i tako će biti sutra“.