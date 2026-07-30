Dembi Seku dve utakmice suspenzije, Partizan meč bez Grobara u gostima
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Vreme čitanja: 1min | čet. 30.07.26. | 16:17
Odluke Disciplinske komisije Fudbalskog saveza
Postao je junak pobede protiv Mačve, jer je postigao drugi gol za Partizan (3:1), a onda je Demba Sek koji minut kasnije sve pokvario time što je dobio direktan crveni karton zbog koškanja sa protivnikom.
Uprava crno-belih je najavila da će se žaliti na Sekovo isključenje, ali – uzalud. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije odlučila je danas da kazni Dembu Seka sa dve utakmice suspenzije.
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Fudbaler Mačve Boško Vraštanović koji je dobio crveni karton protiv Partizana zbog faula kao poslednji igrač odbrane dobio je jedan meč suspenzije.
Sa dve utakmice van terena kažnjen je Novak Petrušić, fudbaler Zemuna, zbog faula koji je napravio na utakmici protiv IMT-a.
Što se tiče Partizana, stigla je kazna zbog navijačkih ispada na gostovanju u Ubu protiv Zemuna. Zbog toga će crno-beli narednu utakmicu na strani igrati bez svojih navijača. Isto važi i za Radnički iz Kragujevca, čiji su fanovi izazvali ekscese na gostovanju u Novom Pazaru u prvom kolu.