Dembi Seku dve utakmice suspenzije, Partizan meč bez Grobara u gostima

Postao je junak pobede protiv Mačve, jer je postigao drugi gol za Partizan (3:1), a onda je Demba Sek koji minut kasnije sve pokvario time što je dobio direktan crveni karton zbog koškanja sa protivnikom.

Uprava crno-belih je najavila da će se žaliti na Sekovo isključenje, ali – uzalud. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije odlučila je danas da kazni Dembu Seka sa dve utakmice suspenzije.