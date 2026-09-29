UŽIVO: Pariz - Partizan Mozzart Bet, crno-beli love novu pobedu

uto. 29.09.26. | 20:15

Pratite uz Mozzart Sport sva dešavanja iz pariske Adidas arene

!!! KVOTE !!!

EVROLIGA, 2. kolo

Pariz – Partizan Mozzart Bet (20.45)

Dvorana: Adidas arena

Sudije: Karlos Peruđa, Janis Fufis i Serđo Manuel

Pariz: Voren, Hifi, Tarpi, Kavalieri, Nilikina, Erera, Roden, Etijen, Dokosi, Faje, Morgan, Homes

Partizan: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Hejs, Lakić, Stivens, Džekiri, Pajola, Si

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