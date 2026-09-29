UŽIVO: Pariz - Partizan Mozzart Bet, crno-beli love novu pobedu
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uto. 29.09.26. | 20:15
Pratite uz Mozzart Sport sva dešavanja iz pariske Adidas arene
EVROLIGA, 2. kolo
Pariz – Partizan Mozzart Bet (20.45)
Dvorana: Adidas arena
Sudije: Karlos Peruđa, Janis Fufis i Serđo Manuel
Pariz: Voren, Hifi, Tarpi, Kavalieri, Nilikina, Erera, Roden, Etijen, Dokosi, Faje, Morgan, Homes
Partizan: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Hejs, Lakić, Stivens, Džekiri, Pajola, Si
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