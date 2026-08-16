Srpsko dete dalo prvi gol za šampiona Švajcarske… I to kakav! (VIDEO)

Sada se pojavilo još jedno ime na koje bi valjalo obratiti pažnju. Mladi Adam Ilić (18) je danas dao prvi gol u profesionalnoj karijeri. I to kakav!

Ilić je zapravo postigao dva pogotka u kup pobedi nad niželigašem Saksonom (6:0), ali prvi kojim je otvorio utakmicu i rivala je zaista vredan da ga OVDE pogledate.

Ilić igra na poziciji centralnog veziste i prošle sezone je u prvenstvu Švajcarske debitovao za prvi tim Tuna kada je dobio desetak minuta sa klupe početkom decembra u pobedi nad Lucernom. To su mu bili i jedini minuti u šampionskoj sezoni Tuna, a mesec dana kasnije je potpisao prvi profesionalni ugovor.

U Tunovom sistemu je od 12. godine i do sada je prošao sve mlađe selekcije Švajcarske. Poseduje i srpski pasoš, ali za sada ga niko u ovdašnjem fudbalskom sistemu nije pominjao…