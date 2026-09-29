Šta je ovo – Hrvatska ili Dinamo?! Špancima nije naročito bitno, Jamal pravio rusvaj (VIDEO)

Špancima očigledno nije naročito bitno ko je sa druge strane, bitno im je da oni kojima je reprezentacija pri k srcu budu zadovoljni. Mogli su da budu. Pogotovo oni koji su ugrabili kartu za utakmicu u Sevilji, prvoj na španskom tlu po osvajanju Mundijala. Imali su šta da vide: golove, kombinatoriku i jednostavnost, preskakanje lopte i rusvaj Lamina Jamala.

Kada su objavljeni sastavi, hrvatskim navijačima zasigurno je jedno zapalo za oko – na klupi je ostavljen Luka Modrić (ušao je pred kraj i nagrađen je aplauzima). Elem, od srarta bez čoveka koji je pumpa ove reprezentacije i koji dovodi krv do srca. Mogli su da vide i da je Slaven Bilić podosta toga promenio u odnosu na gostovanje Česima i pobedu u Pragu. I kada su sve preleteli, mogli su da vide još nešto…

Meri se i u Hrvatskoj sve, mnogo toag se posmatra kroz prizmu Dinama i Hajduka. Ni izbliza splitski klub nije napravio igrača za reprezentaciju poslednjih godina kao zagrebački, ali posle postavke koju je odabrao Slaven Bilić za Ramon Sančes Pishuan bilo je onih koji su se zapitali: ma, je li ovo Hrvatska ili Dinamo?!

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Na prvu možda nije toliko očigledno, jer trenutno na Maksimiru igraju samo Josip Mišić i Dion Drena Beljo, međutim, nije čudo da su oštra oka zapazila koliko je njih iz startne postave prošlo kroz Dinamo. Od prvog minuta bili su tu još i Joško Gvardiol, Josip Šutalo, Mateo Kovačić, Petar Sučić, kao i golman Dominik Livaković, a on je koliko do juče bio član Modrih. Doduše, kao pozajmljen igrač Fenerbahčea pre no što je završio u Barseloni.

I upravo je Dominik Livaković, sasvim očekivano, od svih Hrvata s početka bio najviše uposled i stoga prilično često u kadru. I delio je sudbinu engleskog čuvara mreže Džejmsa Traforda…

Dve su poveznice: jedna je drugi minut, druga Lamin Jamal. Toliko je bilo potrebno Špancima da smeste loptu u mrežu i Engleskoj na Vembliju i Hrvatskoj u Andaluziji, a kandidat za Zlatnu loptu je u obe utakmice bio taj koji je načeo suparnike. Ali, danas je tu pozamaša posao odradio neko ko u akciji neće ostati zapisan. Aleks Baena vodi se kao asistent, međutim, Fermin Lopes odlučio je da propusti loptu i saigraču iz Barselone sve se otvorilo.

Hrvatska se u tim trenucima borila za dah, nije znala šta ju je snašlo. Zujali su Španci po bokovima, Mark Kukurelja odigrao je za Aleksa Baenu, a krilo Atletiko Madrida opalilo – samo do Dominika Livakovića. Imala je loptu Crvena furija, sakrila ju je od igrača koje je Slaven Bilić poslao na teren Ramon Sančes Pishuana. Do iznemoglosti ju je vrteo domaćin i delovalo je da tako može do sutra.

Malobrojne su bile akcije Hrvata, ali jedna je bila po ukusu svih iz reprezentacije. Ivan Perišić je u drugom poluvremenu utakmice u Pragu ubacio sa levog boka i Marko Pašalić je pogodio. Ponovo je centrirao, ovoga puta gađao je Diona Drenu Belja, a ishod je bio istovetan. Korpulentni napadač zaigrao je za državni tim posle skoro tri godine (nije dobio poziv za Mundijal iako je minule sezone u hrvatskom šampionatu spakovao 31 gol) i matirao je Unaja Simona.

Ide taj pogodak na dušu Dina Hojsena, kao da ga nije bilo, prelako je Dion Drena Beljo došao u poziciju da se digne u vazduh…

Ali, radost hrvatske reprezentacije bila je kratkog daha, jer tri minuta kasnije Mark Pubilj je zatresao mrežu nakon dodavanja Lamina Jamala, a u drugom poluvremenu su opet njih dvojica učestvovala u akciji posle koje je publika u Andaluziji ustala i aplaudirala. Samo što je tada defanzivac Španije (danas u ulozi desnog beka) bio u ulozi Fermina Lopesa. Ćušnuo je loptu Pedri, video je igrač Atletiko Madrida da nije namenja njemu i samo se pomerio. Možda nije video čudo od deteta, ali osetio je da se ubacuje. Probušio je Dominika Livakovića i sve je bilo gotovo.

Do tada je Hrvatska imala samo jedan čestit pokušaj i na tome je ostala.

Španija nije stala, dobila je na oštrini i prodornosti sa Nikom Vilijamsom. On i Viktor Munjos zamenili su Aleksa Baenu i Lamina Jamala, a krilo iz Baskije je pred nadoknadu otvorilo stopalo i isporučilo poker. Mogao je da padne i peti gol, da poraz Hrvata bude još teži. Ali, ne baš kao onaj od pre osam godina u Ligi nacija kada je šest lopti završilo u njihovoj mreži...