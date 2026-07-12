Šta ste propustili noćas: Belingem strašni, Hulijanova lepotica i udar na sudije
Vreme čitanja: 27min | ned. 12.07.26. | 08:18
Engleska i Argentina izborili plasman u polufinale Svetskog prvenstva
Završeni su četvrtfinalni mečevi Svetskog prvenstva, sada znamo ko sve ide u borbu za medalje. Španiji i Francuskoj, pridružile su se Engleska i Argentina.
Možda je Hari Kejn ofanzivno prespavao četvrtfinale sa gladnom, nadahnutom, krvoločnom norveškom, ali je fudbalska planeta videla onu savršenu mešavinu najgracioznijeg i najmoćnijeg fudbalskog koraka. Tako, kada je teško, gazi Džud Belingem. A bilo je teško, pakleno teško u Majamiju... Mučno za Engleze do nivoa najiskrenijeg straha od eliminacije. Ali je najbolji igrač Engleske na ovom Mundijalu stavom na terenu poručio naciji "Biće sve u redu, idemo u polufinale", i odveo ju je nakon produžetka, sa dva gola - 2:1.
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ARGENTINA - ŠVAJCARSKA 3:1
Treći put zaredom Argentina se mučila, izgarala u nokaut fazi, ali posle Zelenortskih ostrva i Egipta, slomila je i Švajcarsku. Novi produžeci za branioca svetskog trona, a tamo se pojavio Hulijan Alvarez i golčinom u 112. minutu za 2:1 nacrtao Gaučosima put do polufinala. Tamo ih čeka Engleska za buđenje duhova prošlosti i reprizu iz 1986.
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