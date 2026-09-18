Šta uradi crni čoveče?! Nestvaran kiks golmana odveo Flamengo u polufinale (VIDEO)

Da sve bude još crnje po goste, ovakav tragikomičan gol su primili u trenucima kad su imali igrača više u polju (Žoržinjo dobio drugi žuti), vršili veliki pritisak na Flamengo koji je bio toliko nervozan da je izgledalo da će teško izdržati da ne primi drugi gol, a meč ne ode u penal-seriju. Independijente je imao rivala u šaci, sabio ga je u šesnaesterac, ali šta to sad vredi kad vaš čuvar mreže, inače, jedan od najstarijih fudbalera u timu napravi grešku kakva se retko viđa na profesionalnom nivou.

Golman gostiju je u pet sekundi prosuo sve dobro što su njegovi saigrači napravili za 80 minuta. A napravili su mnogo toga dobrog. Taktički su igrali fenomenalno, potpuno udaljili Flamengo od gola, pametno čekali šansu iz kontre i u 31. minutu došli do vođstva. Matijas Pereljo je izdržao duel sa Ajrtonom Lukasom, poslao loptu na peterac, Rosi je zakačio, ali ona je došla pravo na nogu Đorkaefa Reaska i gosti su došli do vođstva. Gol gostiju možerte pogledati OVDE.

Do tog trenutka, niko ne bi dao pet para da će ekipa iz Ekvadora ovoliko problema stvoriti moćnom Flamengu, timu koji prema Transfermarktu vredi 208.750.000 evra. Koji je napravljen da bude vladar Južne Amerike, izađe na crtu klubovima iz Evrope.

Taj tim večeras nije imao nikakvu ideju kako da ugrozi odlično postavljeni Independijente, vremenom je postajao nervozan, a publika na Marakani je ozbiljno počela da strepi posle isključenja Žoržinja. Nekadašnji igrač Čelsija i Arsenala je laktom zakačio Žordija Alsivara po licu i pokazan mu je put u svlačionicu.

Bio je to znak za Independijente da krene još jače u napad. Smenjivale su se situacije pred golom Agustina Rosija, publika je počela da zviždi, tenzija je počela da jede domaćine, čak je ekvadorcima poništen gol, doduše, ofsajd je bio opravdan. Leonardo Žardim je morao da pravi defanzivne izmene kako bi ojačao odbranu. Independijente je imao realnu šansu da napravi čudo, ali u trenucima kad je tome bio blizu, desilo se pomračenje svesti Aldaira Kintane i sve se srušilo kao kula od karata. Neverovatno šta je Flamengo preživeo.

KOPA LIBERTADORES – ČETVRTFINALE (REVANŠI)

Utorak

Platense - Fluminense 2:1 (2:0) - prvi meč 0:2

/Mainero 30, Sepulveda 45+2 - Kanobio 57/

Sreda

LDU Kito - Palmeiras 3:2 (1:1), penalima 3:4 - prvi meč 0:1

/Segovija 15, Estrada 89, 90+3 - Frijetas 10, Roke 73pen/

Četvrtak

Korintijans - Estudijantes 0:1 (0:0) – prvi meč 1:1

/Kastro 87/

Petak

Flamengo - Independijente del Valje 1:1 (0:0) – prvi meč 2:0

/De Araskaeta 83 - Reasko 31/