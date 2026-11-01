Stanojević nije ponovio Ilićevu grešku: Sek raduje i pomalo brine! Partizan još nije super, ali ima Marija

Bilo bi previše da se Parni valjak dvaput spotakao o isti kamen. Kada je sezona počela zaustavio ga je Zemun i nagovestio crnilo u Humskoj, ali na početku druge etape Mozzart Bet Superlige vozio je dovoljno oprezno da izbegne još jednu havariju. U utakmici tokom koje je 90 posto vremena kontrolisao i rezultat i igru, Partizan je oborio najlošiji tim takmičenja i zaokružio sedmicu u kojoj je Aleksandar Stanojević promovisan, dva dana kasnije zabeležio prvenac, a u poslednjem susretu nedeljnog programa 14. etape dopisao još tri boda – 3:0.

Novi trener nije ponovio grešku prethodnog. Pod Stanojevićevom komandom crno-beli su izgledali sigurno, stabilno i dugo nisu dali šansu ekipi Gjorgjija Mojsova da se nada još jednoj senzaciji, kao u Ubu, kada se dvaput – tada sa Milanom Kuljićem – vraćala iz rezultatskog zaostatka. Sada je koncentracija domaćina bila na dovoljno visokom nivou da bi se prednost stekla, ali ne baš pouzdana kada je trebalo sačuvati je i da nije bilo Marka Miloševića da odbije nalete fenjeraša, ko zna da li bi opet morao da strepi kao pre tri i po meseca.