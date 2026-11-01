Stanojević nije ponovio Ilićevu grešku: Sek raduje i pomalo brine! Partizan još nije super, ali ima Marija
Vreme čitanja: 11min | ned. 01.11.26. | 18:58
Crno-beli rutinski izašli na kraj sa Zemunom – 3:0
Bilo bi previše da se Parni valjak dvaput spotakao o isti kamen. Kada je sezona počela zaustavio ga je Zemun i nagovestio crnilo u Humskoj, ali na početku druge etape Mozzart Bet Superlige vozio je dovoljno oprezno da izbegne još jednu havariju. U utakmici tokom koje je 90 posto vremena kontrolisao i rezultat i igru, Partizan je oborio najlošiji tim takmičenja i zaokružio sedmicu u kojoj je Aleksandar Stanojević promovisan, dva dana kasnije zabeležio prvenac, a u poslednjem susretu nedeljnog programa 14. etape dopisao još tri boda – 3:0.
Novi trener nije ponovio grešku prethodnog. Pod Stanojevićevom komandom crno-beli su izgledali sigurno, stabilno i dugo nisu dali šansu ekipi Gjorgjija Mojsova da se nada još jednoj senzaciji, kao u Ubu, kada se dvaput – tada sa Milanom Kuljićem – vraćala iz rezultatskog zaostatka. Sada je koncentracija domaćina bila na dovoljno visokom nivou da bi se prednost stekla, ali ne baš pouzdana kada je trebalo sačuvati je i da nije bilo Marka Miloševića da odbije nalete fenjeraša, ko zna da li bi opet morao da strepi kao pre tri i po meseca.
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Zapis na semaforu ne ilustruje precizno šta se dešavalo na terenu. Realno gledano, da su i jedni i drugi iskoristili makar polovinu šansi, moglo je da bude, na primer 6:2. Ovako, oba trenera imaju argumente da napreduju. Stanojević, jer mu je ekipa opet postigla tri gola – a usput sačuvala mrežu; Mojsov posle prvenca nad Mačvom da u napadu ima potencijala.
Kao i na Čairu protiv Radničkog, Partizan je maltene na isteku pola sata „otvorio“ rivala i pokazao da problema, svojstvenih periodu za vreme šefovanja Ilića, neće biti. Posle niza propuštenih prilika, loših rešenja, nedorečenosti ili nepreciznosti, akciju Nemanje Čumića okončao je Demba Sek tako što je u padu gurnuo loptu preko crte, pored Miše Dubljavića (odlično branio), a svemu je prethodilo i „češanje“ Ivana Ostojića tokom karambola u kaznenom prostoru.
I pre i posle gola, Partizan je napade usmeravao na stranu gde je dejstvovao Sek, očigledno raspoložen da se dokaže novom treneru. A izgleda da je zaboravljen i nedavni incident sa Čumićem, jer su se strelac i asistent izgrlili i izljubili posle prvenca. Jedino što brine sve u Humskoj jeste u kakvom je stanju sada Sek s obzirom na to da je pred kraj prvog poluvremena prijavio povredu i zato je zamenjen (ušao Ibrahim Zubairu).
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao
Nema smisla nabrajati sve dobre situacije koje je domaćin kreirao, zahvaljujući Čumiću i Miladinoviću, ali naročito Čumić nije bio spretan realizator tokom prvog poluvremena u kome se samo Partizan pitao, a Zemun bio bezopasan. Čim je počelo drugo poluvreme domaćin je duplirao prednost, posle sjajne akcije u kojoj se na mestu ofanzivnog veznog pojavio Mario Jurčević, a kada Čumić nije iskoristio još jedan zicer tu je bio Slovenac da loptu pošalje u mrežu i praktično otkloni dileme oko pobednika već tada.
Na kraju krajeva, u Mozzartu, zahvaljujući Relaxu kec je prošao baš u tom 47. minutu kada je bilo 2:0.
Levi bek još nije na maksimalnom broju obrtaja, ali njegove kretnje, pojavljivanja u završnicama akcija i način saradnje sa ostatkom tima predstavljaju melem za stručni štab. Dodatno Stanojevića može da raduje i što se na teren vratio Milan Vukotić i maltene odmah pokazao koliko dragocen može da bude, pošto je dalekometnim hicem pogodio za 3:0.
Partizan je prvi put u sezoni spojio dve pobede u prvenstvu, a Zemun pretrpeo šesti poraz na sedam gostovanja, međutim, iako je rezultatski potučen i 60-ak minuta ništa nije mogao da napravi na polovini rivala, pokazao je da ima čime da zapreti. Ako bi se tražili poztivni detalji u izdanju tima Georgija Mojsova onda je to udarac Kneževića, impuls Ljubomirca i Petrušića (dve dobre šanse), ali Milošević se postarao da ne kapitulira.
Sa ovog meča pamtiće se i promašaj rezerviste Ikobe, sa dva metra na prazan gol, uz napomenu da je američki napadač u nadoknadi isključen zbog starta nad Miladinovićem.
MOZZART BET SUPERLIGA, 14. KOLO
PARTIZAN – ZEMUN 3:0 (1:0)
/Sek 30, Jurčević 47, Vukotić 74/
Stadion: Partizana
Sudija: Lazar Lukić
Crveni karton: Ikoba (Zemun) u 90. minutu.
PARTIZAN (4-2-3-1): Milošević 7 – Samson 6,5, Simić 6, Milić 6,5, Jurčević 7 (od 59. Milovanović 6,5) – Aleksić 6,5 (od 59. Vukotić 7), Baba 7 – Sek 7 (od 46. Zubairu 6), Miladinović 6,5, Čumić 7 (od 76. Kostić -) – Že 5 (od 60. Kojzek 5,5).
ZEMUN (4-2-3-1): Dubljanić 6,5 – Stoimenovski 5,5, Ostojić 6, Meshi 6 (od 77. Bogdanović), Spremo 5,5 – Jokić 6 (od 59. Belaković 6), Ljubomirac 6 – Knežević 6, Tabaković 5 (od 68. Ilić 5,5), Dovedan 6 (od 59. Vadze 5,5) – Petrušić 5,5 (od 77. Ikoba 5).
MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE - 14. kolo
*** Kompletno kolo Mozzart Bet Superlige Srbije je u Mozzart Relax-u ***
Subota
Mačva - Crvena zvezda 2:4 (1:2)
/Ristivojević 32, Vidakov 55 - Dijeng 16, 29, 84, Elšnik 86/
Nedelja
IMT - Čukarički 0:0
OFK Beograd Mozzart Bet - Vojvodina 0:2 (0:0)
/Đakovac 85, Veličković 90+4/
Radnički Kragujevac - Novi Pazar 2:0 (0:0)
/Sremčević 70, 86/
Partizan - Zemun 3:0 (1:0)
/Sek 30, Jurčević, Vukotić 74/
Ponedeljak
19.00: (2,55) Mladost Lučani (3,35) Radnik Surdulica (2,80)
19.00: (5,60) Radnički Niš (4,00) Železničar Pančevo (1,57)
*** Kvote su podložne promenama