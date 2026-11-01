Mlada Ilirija ima na koga da se osloni, serija 16:0 za neverovatan preokret u Podgorici
Vreme čitanja: 3min | ned. 01.11.26. | 19:47
Edo Murić deset sekundi pre kraja pogodio trojku uz faul i doneo pobedu slovenačkom timu
Duel dve najslabije ekipe grupe B ABA lige dugo je izgledao kao jednosmerna ulica. Studentski centar imao je sve u svojim rukama i činilo se da prva pobeda u sezoni ne može da mu izmakne. A onda potpuni potop u završnici i veliki preokret Ilirije, čiji je apsolutni heroj bio Edo Murić!
Podgoričani su u završnoj polovini poslednje deonice ušli sa dvocifrenom prednošću, ali je tada njihov koš kao da je neko začarao, dok je na drugoj strani gotovo sve ulazilo. Usledila je neverovatna serija gostiju od 16:0, kojom je Ilirija okrenula utakmicu naglavačke i pobegla sa pretposlednje pozicije, dok su Studenti ostali zakucani za dno tabele, bez ijedne pobede.
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A ništa tokom većeg dela susreta nije nagoveštavalo ovakav rasplet. Gosti su sve vreme jurili rezultat, a tome su najviše kumovale izgubljene lopte, kojima su praktično poklanjali posede domaćinu. Na kraju su ih imali čak 20, dvostruko više od Studentskog centra.
Ipak, kada je u završnici trebalo da presudi iskustvo, mnogo stariji sastav domaćina potpuno je stao, dok je mlada ekipa Ilirije (druga najmlađa u ligi), predvođena iskusnim Murićem, koji u decembru puni 35 godina, pokazala kako treba da se doda gas kada je najvažnije.
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Na četiri minuta do kraja Slovenci su zaostajali čak 14 poena, a onda do poslednje sirene nisu dozvolili domaćinu da postigne nijedan! Povratak su pokrenuli Lovro Faganel, Vit Hrabar i Stefan Todorović, a kada se ukazala prilika za potpuni preokret, odgovornost je preuzeo Edo Murić. Najpre je trojkom smanjio zaostatak na samo dva poena, da bi deset sekundi pre kraja pogodio još jednu, ovog puta uz prekršaj, i režirao neverovatan preokret. Aleksa Uskoković imao je poslednji napad za produžetak, ali nije uspeo da pogodi.
Na kraju u pobedi je Todorović bio najefikasniji sa 21 poenom a Murić ga je pratio sa 20. U ekipi Studentskog centra Antonio Jordano je upisao 20, a Uskoković je meč završio sa 14 poena.
ABA LIGA, 6. KOLO
Petak
Cibona - Igokea 69:89
/Mekbil 12 - Stefanović 16/
Beč - Bosna 81:88
/Langović 17 - Pips 15/
Subota
Cedevita Olimpija - FMP 96:87
/Gejni 17 - Raš 19/
Budućnost - Borac Mozzart 105:72
/Megi 22 - Roj 22/
Nedelja
Crvena zvezda - Široki 100:82
/Dobrić 17 - Luis 22/
Studentski centar - Ilirija 82:84
/Jordano 20 - Todorović 21/
Slovan Bratislava - Krka (u toku)
Ponedeljak
13.00: (1,17) Partizan Mozzart Bet (20,0) Kluž (6,00)
16.30: (1,05) Dubai (27,0) Zadar (11,0)
18.30: (2,40) Mega (15,0) Spartak Subotica (1,70)
*** Kvote su podložne promene