Mlada Ilirija ima na koga da se osloni, serija 16:0 za neverovatan preokret u Podgorici

A ništa tokom većeg dela susreta nije nagoveštavalo ovakav rasplet. Gosti su sve vreme jurili rezultat, a tome su najviše kumovale izgubljene lopte, kojima su praktično poklanjali posede domaćinu. Na kraju su ih imali čak 20, dvostruko više od Studentskog centra.

Ipak, kada je u završnici trebalo da presudi iskustvo, mnogo stariji sastav domaćina potpuno je stao, dok je mlada ekipa Ilirije (druga najmlađa u ligi), predvođena iskusnim Murićem, koji u decembru puni 35 godina, pokazala kako treba da se doda gas kada je najvažnije.

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Na četiri minuta do kraja Slovenci su zaostajali čak 14 poena, a onda do poslednje sirene nisu dozvolili domaćinu da postigne nijedan! Povratak su pokrenuli Lovro Faganel, Vit Hrabar i Stefan Todorović, a kada se ukazala prilika za potpuni preokret, odgovornost je preuzeo Edo Murić. Najpre je trojkom smanjio zaostatak na samo dva poena, da bi deset sekundi pre kraja pogodio još jednu, ovog puta uz prekršaj, i režirao neverovatan preokret. Aleksa Uskoković imao je poslednji napad za produžetak, ali nije uspeo da pogodi.

Na kraju u pobedi je Todorović bio najefikasniji sa 21 poenom a Murić ga je pratio sa 20. U ekipi Studentskog centra Antonio Jordano je upisao 20, a Uskoković je meč završio sa 14 poena.