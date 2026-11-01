Sinajoko režirao pad Monaka, Toliso za proboj Liona među tri najbolja u Ligi 1

Samo šest minuta kasnije isti igrač ponovo je zatresao mrežu. Ovoga puta asistirao mu je Mozes Simon, koji ga je pravovremenim dodavanjem izbacio pred gol, pa je Pariz na odmor otišao sa dva gola prednosti. Monako je reagovao promenama u sastavu, a ulazak Folarina Baloguna ispostavio se kao dobar potez. Amerikanac je u 66. minutu iskoristio centaršut Vandersona i iz neposredne blizine smanjio na 2:1, vrativši gostima nadu da mogu do izjednačenja. Međutim, taj rezultat potrajao je svega osam minuta. Sinajoko je ovoga puta bio asistent, a Pablo Pažis je u 74. minutu pogodio za konačnih 3:1.

Pariz je imao čak 19 udaraca prema golu, naspram devet Monaka, iako su gosti imali veći posed lopte.

Lion se pobedom nad Anžeom (2:0) oporavio od poraza protiv Pari Sen Žermena u prethodnom kolu, mada je gostujuća ekipa u prvom poluvremenu imala veliku priliku da prva stigne do prednosti.

Domaćinu je u 13. minutu poništen penal posle VAR provere, a najveću priliku pre vodećeg gola imao je Anže. Prosper Piter je u 34. minutu dobro primio loptu u kaznenom prostoru, oslobodio se čuvara i pogodio stativu. Samo četiri minuta kasnije usledila je kazna. Korentan Toliso je spustio loptu Ernestu Nuami, koji ju je primio u kaznenom prostoru i preciznim udarcem desnom nogom doneo Lionu prednost.

Lion je u drugom poluvremenu imao još veću kontrolu, a Anže je najveći deo vremena proveo na svojoj polovini. Konačan rezultat postavljen je u 86. minutu. Keito Nakamura je centrirao, a Toliso udarcem glavom savladao Antonija Lopesa i tako golom zaokružio odličnu partiju, nakon što je prethodno asistirao Nuami.

Ovom pobedom stigao je do 17 bodova i trećeg mesta, iza Pari Sen Žermena i Lila, dok je Pariz, takođe sa 17 bodova, četvrti. Monako je posle drugog prvenstvenog poraza ostao na 15 bodova i pao na šestu poziciju.

FRANCUSKA 1 – 9. KOLO

Petak

Avr - PSŽ 1:5 (1:2)

/Džoš Madža 18 - Godts 26, Hakimi 28, 55, 69, Majulu 62/

Nica - Ren 5:2 (3:1)

/Vai 12 pen, 34 pen, Klaus 45+2, Amura 52, 73 - Šimanski 15, Dia 58 pen/

Lil - Lans 1:0 (0:0)

/Žiru 86/

Subota

Troa - Le Man 2:0 (1:0)

/Diop 32, Bura 71/

Nedelja

Strazbur - Okser 5:1 (1:0)

/Esugo 41, Godo 55, Harder 62, Jasin 77, 85 - Arčer 68/

Lion - Anže 2:0 (1:0)

/Nuama 38, Toliso 86/

Pariz - Monako 3:1 (2:0)

/Sinajoko 38, 44, Pažis 74 - Balogun 65/

20.45: (2,90) Olimpik Marselj (4,10) Tuluz (3,25) MOZZART RELAX

Ponedeljak

20.45: (2,50) Lorijan (3,40) Brest (2,80) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama