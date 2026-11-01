Ispisana istorija Bundeslige: Niko Iličević zaigrao dan nakon 16. rođendana
Vreme čitanja: 8min | ned. 01.11.26. | 19:33
I postao, uz Jusufu Mukoka, najmlađi ikada u Bundesligi, u pobedi Ajntrahta protiv Hamburgera
Ne, nije bajata vest koju smo pustili sa nekoliko dana zakašnjenja. Ajntraht jeste pobedio Hamburger sa 3:1, ali kao gost, prošlog utorka u utakmici Kupa Nemačke, a isti rezultat protiv istog rivala, samo kao domaćin, ponovio je ove večeri u završnoj utakmici osmog kola Bundeslige.
Utakmici koju je, ipak, obeležio detalj iz njenog finiša, kada je na teren kročio Niko Iličević, momak koji je dan ranije proslavio 16. rođendan, i tako izjednačio rekord Jusufe Mukoka kao najmlađi fudbaleri ikada koji su zaigrali u Bundesligi.
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I još jednom smo na delu videli nepokolebljiv nemački mentalitet. Propisi i samo propisi, bez sluha za neki širi kontekst datog trenutka. Kada se Iličić spremao da uđe u igru u 90. minutu i ispiše istoriju, fudbaler koga je trebalo da zameni Čan Uzun presporo je napuštao teren, pa je sudija Florijan Eksner za jedan minut odložio debitantski nastup omladinskog reprezentativca Nemačke. A, onda, kada je konačno kročio na teren, za samo par minuta je uputio dva udarca na protivnički gol i pokazao zašto ga smatraju jednim od najvećih talenata nemačkog fudbala.
Sve je već pre toga bilo rešeno, mada je domaćin slomio otpor desetkovanog nekadašnjeg prvaka Evrope tek u drugom poluvremenu. Poveli su crno-crveni autogolom Varmeda Omarija, ali je samo četiri minuta kasnije Terem Mofi iskoristio smušenost odbrane Ajntrahta.
Samo što je počelo drugo poluvreme, Rafael Onijedika našao se na pravom mestu da pokupi otpadak posle kornera, a tačku je stavio Junes Ebnutalib nakon što mu je sav posao prethodno uradio Čan Uzun. Sedam minuta pre toga poništen je Šaibijev gol zbog ofsajda. Gosti su u finišu imali neke neverovatne šanse da utakmicu uvedu u neizvesnost, pogodili su čak I prečku, ali rezultat se nije menjao.
BUNDESLIGA – 8. KOLO
Petak
Elverzberg - Majnc 4:1 (3:0)
/Kajdel 7, Onjeka 26, Kratenmaher 45+1, Kembel 90+1 - Holerbah 90+2/
Subota
Augzburg - Frajburg 1:2 (1:0)
/Gregorič 18 - Matanović 65, Iri 85/
Borusija Menhengladbah - Paderborn 0:0
Bajer Leverkuzen - Štutgart 2:4 (1:2)
/Šik 28, Maza 79 - Demirović 14, 65, Leveling 22, El Kanus 51/
Šalke - Lajpcig 0:2 (0:1)
/Nusa 37p, Kardoso 78/
Verder - Hofenhajm 2:0 (0:0)
/Fulkrug 57, Dinkči 82/
Bajern - Borusija Dortmund 2:2 (1:0)
/Lajmer 38, Upamekano 66 - Girasi 60, Silva 89/
Nedelja
Union Berlin - Keln 1:1 (1:0)
/Haberer 10 - El Mala 79/
Ajntraht Frankfurt - Hamburger 3:1 (1:1)
/Omari 10 ag, Oniedika 47, Ebnutalib 69 - Mofi 14/