Ispisana istorija Bundeslige: Niko Iličević zaigrao dan nakon 16. rođendana

Ne, nije bajata vest koju smo pustili sa nekoliko dana zakašnjenja. Ajntraht jeste pobedio Hamburger sa 3:1, ali kao gost, prošlog utorka u utakmici Kupa Nemačke, a isti rezultat protiv istog rivala, samo kao domaćin, ponovio je ove večeri u završnoj utakmici osmog kola Bundeslige.

Utakmici koju je, ipak, obeležio detalj iz njenog finiša, kada je na teren kročio Niko Iličević, momak koji je dan ranije proslavio 16. rođendan, i tako izjednačio rekord Jusufe Mukoka kao najmlađi fudbaleri ikada koji su zaigrali u Bundesligi.