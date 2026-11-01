Stanojević: Koga smo dobili? Ovo je normalno...

„I koga smo dobili? Dobro, ali šta ćemo, mi se radujemo sad svemu. Sve je dobro, kakve su situacije... Nismo daleko od toga da smo euforični, pobedili smo ekipe koje su na tabeli ispod nas i koje su kvalitetom ispod nas. Mislim da je ovo normalno. Dobro je bilo, s te strane sam zadovoljan, pa da vidimo sad, ide meč u kupu. Imamo opet snažnu utakmicu, pokušavamo da uhvatimo ritam“, istakao je Stanojević.

Trener crno-belih je pohvalio izdanje tima protiv rivala koji je na početku sezone ukočio Parni valjak u Ubu (2:2).

„Bili smo dinamični, u svakom trenutku opasni po gol. Zadovoljan sam, imali smo dosta šuteva, centaršuteva, kornera, tako da smo bili opasni i disciplinovani. Ne znamo sad koja je realna naša slika. Potrebno nam je vreme. Lomili smo Zemun ritmom, stalno smo napadali. Teško je izdržati taj ritam, tako da mislim da kako je utakmica odmicala probijali smo njihov blok i jednostavno smo bili dobri. Žao mi je zbog Seka što se povredio i takođe ne znamo šta će biti sa Miladinovićem koji je dobio jak udarac.“

Imaće crno-beli sada malo prostora da u miru pripremaju naredne izazove, još dve utakmice u kratkom periodu, gostovanje Budućnosti u Kupu Srbije i susret sa Mačvom u Beogradu.

„Mi smo radili na nekim segmentima i detaljima, ali početni impuls najviše. Igračima je potrebno samopouzdanje, videli ste na 2:0 kada je Zemun krenuo na našu polovinu, već smo bili nesigurni. Fale nam utakmice da pobeđujemo, tako da je to u stvari naš najveći problem trenutno“, dodao je Stanojević.