Dogovoren zimski transfer: Luka Ilić treći put u Zvezdi
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Vreme čitanja: 1min | ned. 01.11.26. | 19:41
Stiže kao slobodan igrač posle rastanka sa Ovijedom
Dva meseca pre nego što će zimski prelazni rok početi u Srbiji Crvena zvezda je završila prvo januarsko pojačanje.
Treći put u karijeri crveno-beli dres će obući Luka Ilić, plemeniti vezista koji je prošao školu Crvene zvezde, saznaje Sport Klub. Ilić se na Marakanu vraća kao slobodan igrač, pošto je poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka raskinuo ugovor sa Ovijedom.
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Zanimljivo je da je Luka Ilić upravo iz Zvezde otišao u Ovijedo, u transferu vrednom 2.000.000 evra. I u španskom klubu je igrao dok je trener bio Veljko Paunović, a kada je sadašnji selektor reprezentacije Srbije napustio klub, tako se i vezista preselio na klupu.
Prethodni Ilićev mandat na Marakani je bio veoma uspešan. Sezonu 2024/25 je završio sa 14 golova i osam asistencija na svim frontovima. To mu je i bila preporuka za odlazak u Španiju.
Inače, još dok je bio omladinac, tek skupljao prve minute u seniorskom timu Crvene zvezde, Luka Ilić je u paketu sa rođenim bratom Ivanom, koji je sada fudbaler Lečea, prodat Mančester sitiju.