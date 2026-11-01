Dogovoren zimski transfer: Luka Ilić treći put u Zvezdi

Zanimljivo je da je Luka Ilić upravo iz Zvezde otišao u Ovijedo, u transferu vrednom 2.000.000 evra. I u španskom klubu je igrao dok je trener bio Veljko Paunović, a kada je sadašnji selektor reprezentacije Srbije napustio klub, tako se i vezista preselio na klupu.

Prethodni Ilićev mandat na Marakani je bio veoma uspešan. Sezonu 2024/25 je završio sa 14 golova i osam asistencija na svim frontovima. To mu je i bila preporuka za odlazak u Španiju.

Inače, još dok je bio omladinac, tek skupljao prve minute u seniorskom timu Crvene zvezde, Luka Ilić je u paketu sa rođenim bratom Ivanom, koji je sada fudbaler Lečea, prodat Mančester sitiju.