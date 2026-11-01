Ovo nije bio moskovski derbi, već masakriranje Lokomotive koja je sad u zoni ispadanja

To je dodatno unervozilo domaćina, koji je prilično loš od početka sezone. Kako je meč odmicao greške su bile sve učestalije, a crveno-beli su uspostavljali ritam i kontrolu nad utakmicom.

Do kraja poluvremena su postigli još dva gola. U 33. minutu je Viktor Parada levom nogom uputio savršen udarac sa ivice šesnaesterca, a zatim je u 45. Manfred Ugalde posle kornera pogodio za 3:0.

16.00: (6,25) Krilja Sovjetov (4,20) Zenit (1,53)

Imala je Lokomotiva svoje šanse, ali srpski reprezentativac Srđan Babić i njegov saigrač u poslednjoj liniji Kristofer Vu su osujetili sve pokušaje i dobili gotovo sve duele. Potpuno su neutralisali napad domaćina, što je obezbedilo znatno mirnije drugo poluvreme.

A, potpuni Lokomotivin raspad videli smo u 76. minutu. Markinjos je driblingom iznudio jedanaesterac, dok je Ezekil Barko bio precizan sa bele tačke. Istina, nije baš idealno šutirao, golman Anton Mitrjuških je zakačio loptu, ali nije uspeo da je zaustavi.

Mogao je Spartak i do još ubedljivijeg trijumfa, da je Barko u finišu bio malo koncentrisaniji, ali i ovako je ovo jedan od onih sa najvećom razlikom na gostovanjima Lokomotivi. Dugo će ga pamtiti navijači najpopularnijeg ruskog kluba.

Tim pre jer su bacili rivala u veoma težak položaj. Lokomotiva je sada u zoni ispadanja, na poziciji koja vodi u plej-aut, sa 11 bodova iz 14 mečeva. Deluje da je Spartak ujedno potpisao otkaz njenom treneru Mihailu Galaktionovu, ali za zvaničnu potvrdu ćemo morati da sačekamo još malo.

S druge strane, Spartak je ostao na -2 u odnosu na lidera Dinamo iz Moskve. S tim da Zenit tek treba u ponedeljak da odigra utakmicu sa Krilja Sovjetovom u Samari, posle čega može ponovo da se vrati na prvo mesto na tabeli.

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RUSIJA, 13. KOLO

Subota

Rubin - Fakel 1:0 (1:0)

/Salsedo 38/

Dinamo Moskva - Ahmat 2:0 (1:0)

/Fomin 2, Tjukavin 77/

Rodina - Krasnodar 2:1 (0:0)

/Onuga 69, Daglas Augusto 86ag - Kristijan 64/

Nedelja

Orenburg - CSKA Moskva 0:0

Dinamo Mahačkala – Rostov 0:3 (0:2)

/Mironov 30, Kučajev 40, Ronaldo 69/

Baltika – Akron 2:1 (0:0)

/Hil 52, Belikov 68 – Šumanski 54/

Lokomotiva – Spartak 0:4 (0:3)

/Rudenko 11ag, Pareda 33, Ugalde 45, Barko 76pen/

Ponedeljak

16.00: (6,25) Krilja Sovjetov (4,20) Zenit (1,53)

*** kvote su podložne promenama