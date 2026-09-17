Stara priča, novi glumci i uvek iste muke Mančester junajteda: Kao da igramo pet na pet

Milion opravdanja može da se pronađe. I na svaki izgovor postoji jednako uverljiv odgovor. Kerik je za Liga kup poprilično izmenio tim. Ali i Brajton je u sastavu imao šestoricu startera koji tu nisu bili u Premijer ligi. Četvorica su stigla ovog leta. I sve je izgledalo mnogo bolje.

Još pre toga je Paskal Gros , koji je sinoć pogodio za izjednačenje, dočekao Erika ten Haga na mestu Junajtedovog trenera sa dva gola u pobedi od 2:1. Od tada je prošlo četiri godine. Gros je u međuvremenu odveo Brajton u Evopu, otišao u Borusiju Dortmund, vratio se, i opet odveo Brajton u Evropu. Junajted su u međuvremenu vodili Ten Hag, Rud van Nisterlroj, Amorim, Flečer i Kerik . Klub je u tom periodu izdvojio skoro 400.000.000 evra na centralne veziste, sinoć su tu bili Juri Tilemans, Mejson Maunt i Andrej Santos , na tribinama još Karlos Baleba od 75.000.000 evra. Samo da bi im 35-godišnji Gros opet držao časove. Osam golova je on već dao Junajtedu. Nikome drugom nije više od četiri.

Odbrana Junajteda je ponovo delovala posebno krhko. Naspram Lenija Jora i Ejdena Hevena njihov 19-godišnji klasić Luka Vušković na suparničkoj strani izgledao je kao ratni veteran. On je uostalom dobio vazdušni duel sa Benjaminom Šeškom posle kog je lopta došla do Grosa, potpuno usamljenim međ Junajtedovim štoperima. To je bio taj gol za 2:2.

“Heven ne anticipira opasnost. Trči! Stigni ga. Ali ne, on džogira. A i Joro? Kakvo je to markiranje da se zaustavi taj šut? Kao da igramo pet na pet“, besno je posle meča komentarisao legendarni Džejmi Rednap.

Ne samo zbog drugo, nego i zbog trećeg Brajtonovog gola, konkretno Maksima De Kujpera.

“Sprintaj, Leni! Ali ne, i on džogira. Da je sprintao vratio bi se na vreme i izblokirao taj šut“.

Brajton je tako okrenuo rezultat i postao prvi tim u poslednjih pola veka koji je na Old Trafordu gubio sa 0:2 i svejedno pobedio. Takođe, Junajted na Old Trafordu nije izgubio meč nakon što je vodio na poluvremenu još od 1984, dakle, u eri pre ser Aleksa Fergusona. I samo je jednom u istoriji Premijer lige iz prva četiri kola osvojio svega četiri boda.

U redu, nisu ni imali sreće, protiv Evertona su primili evrogol u šestom minutu nadoknade, u gradskom derbiju sa Sitijem im ni sudija nije pomogao. Ali ništa od ovog nije slučajno. I neodoljivo podseća na ona vremena kada se Junajted uzdao i u auru Olea Gunara Solskjera, samo da bi vrlo brzo shvatio da mu je potreban bolji trener. I Solskjer je, kao i proletos Kerik, posao kupio pobedama u periodu sezone kada se Junajted već nije borio za trofeje. Kao što se, sva je prilika, ni ove sezone neće boriti. I ne možemo da se ne setimo reči Roja Kina još iz januara, nakon pobeda nad Sitijem i Arsenalom...

“Hoćemo li sada da sedimo ovde i pričamo da Majkl Kerik može da Junajtedu donese titule? Za mene to nije dovoljno. Ne verujem da je on taj čovek”.

Za vikend Fulam Alvara Arbeloe. Sa samo jednim bodom iz četiri utakmice. Pa onda tronedeljna reprezentativna pauza. Tu već bodovi ne bi smeli da se dovode u pitanju. U suprotnom, možda Gros isprati još jednog Junajtedovog šefa.