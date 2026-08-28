Stavite je u Muzej grada Beograda: Ako ništa drugo, imamo fotografiju godine

Na planetarnom nivou, to je ono kada Dijega Maradonu (neuspešno) čuva skoro kompletan tim Belgije; kada se Lionel Mesi na nedavnom Mundijalu sprema da izvede korner; kada Dušan Mandić šutira pored zgranutih Amerikanaca na Olimpijskim igrama u Parizu... Kod nas ima detalj kad se Gelor Kanga popeo na prečku da proslavi premijerni plasman Crvene zvezde u Ligu Evrope.

Mora biti događaj koji će fotografiji dati posebnu dimenziju.

Ova, nastala koji tren pre početka revanša Partizan – Hetafe, ulazi u antologiju kluba, jer je na njoj okom Srđana Stevanovića iz agencije Star Sport zabeleženo kako Saša Ilić otpozdravlja Grobarima dok mu skandiraju ime i prezime u pokušaju da ga „slome“ da promeni inicijalnu odluku o povlačenju s klupe.

Jato fotoreportera i kamermana sjatilo se oko trenera Partizana da zabeleži trenutak za večnost, u specifičnom ambijentu u kome obitavaju crno-beli. Muče se, ispali su iz Evrope, posrću na domaćoj sceni, guše se u dugovima, ophrvani su organizacionim problemima, ali veruju – legendi. Možda ne veruju toliko u njegove trenerske kvalitete, ali veruju u njegove ljudske i znaju da će dati sve za taj voljeni grb.

Zato je ova fotografija čista estetika.