Stavite je u Muzej grada Beograda: Ako ništa drugo, imamo fotografiju godine
Vreme čitanja: 4min | pet. 28.08.26. | 10:34
Saša Ilić u centru pažnje
Sličnih fotografija bilo je na desetine. Na terenu i pored njega. Od Toronta do Brizbejna. I svaki put kada je fotograf „uhvatio“ trenutak, bilo je osnova da javnost komentariše:
„Stavite je u Luvr.“
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Na planetarnom nivou, to je ono kada Dijega Maradonu (neuspešno) čuva skoro kompletan tim Belgije; kada se Lionel Mesi na nedavnom Mundijalu sprema da izvede korner; kada Dušan Mandić šutira pored zgranutih Amerikanaca na Olimpijskim igrama u Parizu... Kod nas ima detalj kad se Gelor Kanga popeo na prečku da proslavi premijerni plasman Crvene zvezde u Ligu Evrope.
Mora biti događaj koji će fotografiji dati posebnu dimenziju.
Ova, nastala koji tren pre početka revanša Partizan – Hetafe, ulazi u antologiju kluba, jer je na njoj okom Srđana Stevanovića iz agencije Star Sport zabeleženo kako Saša Ilić otpozdravlja Grobarima dok mu skandiraju ime i prezime u pokušaju da ga „slome“ da promeni inicijalnu odluku o povlačenju s klupe.
Jato fotoreportera i kamermana sjatilo se oko trenera Partizana da zabeleži trenutak za večnost, u specifičnom ambijentu u kome obitavaju crno-beli. Muče se, ispali su iz Evrope, posrću na domaćoj sceni, guše se u dugovima, ophrvani su organizacionim problemima, ali veruju – legendi. Možda ne veruju toliko u njegove trenerske kvalitete, ali veruju u njegove ljudske i znaju da će dati sve za taj voljeni grb.
Zato je ova fotografija čista estetika.
Ako je ona iz igračkih dana, na kojoj se vidi kako Saša Ilić dribla celu odbranu Lacija, nekim slučajem sklonjena iz centralnog hola službenih prostorija, onda bi trebalo na isto mesto staviti ovu, da svedoči o jednom vremenu, jednom čoveku i bezuslovnoj ljubavi. A možda zaslužuje i mesto u Muzeju grada Beograda.
Partizan jeste ispao od Hetafea, međutim, makar imamo fotografiju godine.