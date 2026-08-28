Tores dobija ključeve PSŽ-ovog napada u ruke

Zato je uostalom Tores i pristao da dođe iz Barselone na Park prinčeva. Znao je da će imati ozbiljnu minutažu, iako je na prvi pogled konkurencija u napadu žestoka. Bitno mu je samo da od starta pokaže da će maksimalno ozbiljno shvatati utakmice u francuskom prvenstvu, što je i uradio na debiju.

Pre pet dana je strelac jedinog gola u finalu Mundijala ušao sa klupe protiv Rena, u momentu kada je PSŽ gubio sa 0:2. I odmah je zablistao. Na asistencije sunarodnika Fabijana Ruiza postigao je dva pogotka i doneo Svecima prvi bod u novom šampionatu.

20.45: (5,00) Lil (4,00) Pari Sen Žermen (1,70)

Nagradu za to će dobiti večeras. Dembele će se preseliti na klupu, a Tores će biti starter. Zajedno sa Hvičom Kvarachelijom levo, odnosno Dezireom Dueom desno. Takođe, očekuje se da posle 10 godina na terenu u Ligi 1 vidimo i Lukasa Dinja, koji bi vrlo lako mogao da odmeni Lukasa Ernandeza od početka. Jedina dvojica igrača koji nisu u konkurenciji za ovaj meč su Bredli Barkola i Ibrahim Embaje, koji su pred izlaznim transferima.

PSŽ je generalno malo slabije ušao u sezonu. Da, osvojio je Superkup Evrope pobedom nad Aston Vilom (2:1), ali je pre remija sa Renom izgubio od Lansa u Superkupu Francuske (0:1). I to uprkos činjenici da je Lans od 39. minuta imao igrača manje.