Tores dobija ključeve PSŽ-ovog napada u ruke
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 10:51
Španski napadač će prvi put predvoditi napad Svetaca od prvog minuta protiv Lila (petak, 20.45) u 2. kolu Lige 1
Nimalo iznenađujuća vest iz Francuske. Feran Tores, najveća akvizicija Pari Sen Žermena ovog leta, ovog petka će po prvi put biti starter u novoj ekipi. Ako ne bude nekih iznenađenja, Španac će predvoditi napad Svetaca ovog petka od 20.45 časova na gostovanju Lilu u 2. kolu Lige 1.
Jasno je da će kao i prošle sezone Luis Enrike da dozira minutažu Usmana Dembelea. Jednostavno, Francuz je sastavljen od finog, ali krhkog materijala i mora se oprezno sa njim.
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Zato je uostalom Tores i pristao da dođe iz Barselone na Park prinčeva. Znao je da će imati ozbiljnu minutažu, iako je na prvi pogled konkurencija u napadu žestoka. Bitno mu je samo da od starta pokaže da će maksimalno ozbiljno shvatati utakmice u francuskom prvenstvu, što je i uradio na debiju.
Pre pet dana je strelac jedinog gola u finalu Mundijala ušao sa klupe protiv Rena, u momentu kada je PSŽ gubio sa 0:2. I odmah je zablistao. Na asistencije sunarodnika Fabijana Ruiza postigao je dva pogotka i doneo Svecima prvi bod u novom šampionatu.
20.45: (5,00) Lil (4,00) Pari Sen Žermen (1,70)
Nagradu za to će dobiti večeras. Dembele će se preseliti na klupu, a Tores će biti starter. Zajedno sa Hvičom Kvarachelijom levo, odnosno Dezireom Dueom desno. Takođe, očekuje se da posle 10 godina na terenu u Ligi 1 vidimo i Lukasa Dinja, koji bi vrlo lako mogao da odmeni Lukasa Ernandeza od početka. Jedina dvojica igrača koji nisu u konkurenciji za ovaj meč su Bredli Barkola i Ibrahim Embaje, koji su pred izlaznim transferima.
PSŽ je generalno malo slabije ušao u sezonu. Da, osvojio je Superkup Evrope pobedom nad Aston Vilom (2:1), ali je pre remija sa Renom izgubio od Lansa u Superkupu Francuske (0:1). I to uprkos činjenici da je Lans od 39. minuta imao igrača manje.
S druge strane, Lil je odigrao samo jedan takmičarski meč. Na prvenstvenoj premijeri je kao gost savladao Anže sa 2:0, golovima Olivijea Žirua i Tijaga Santosa u prvom poluvremenu.
Prošle sezone, u oktobru, Lil je kod kuće odigrao 1:1 sa Pari Sen Žermenom. To je bila tek druga od poslednjih 10 utakmica između ova dva kluba na kojoj aktuelni prvak Francuske nije trijumfovao.
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LIGA 1 – 2. KOLO
Petak
20.45: (5,00) Lil (4,00) Pari Sen Žermen (1,70)
Subota
17.15: (3,30) Strazbur (3,50) Lans (2,15)
20.45: (1,97) Okser (3,45) Anže (3,90)
20.45: (2,65) Brest (3,20) Tuluz (2,75)
20.45: (1,90) Lorijan (3,50) Troa (4,20)
20.45: (1,50) Olimpik Lion (4,20) Avr (6,75)
Nedelja
15.00: (2,10) Pariz (3,35) Nice (3,60)
17.15: (1,48) Ren (4,40) Le Man (6,75)
20.45: (2,45) Monako (3,60) Olimpik Marselj (2,80)
***Kvote su podložne promenama