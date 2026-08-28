U noći Zvezdinog brodoloma, Bruno Duarte se vratio u domovinu

Duarte je u Crvenoj zvezdi proveo dve godine i u tom periodu za srpski tim odigrao 98 utakmica, zabeleživši 42 gola i 14 utakmica. Bitnu ulogu imao je i na startu aktuelne sezone, na pet mečeva u svim takmičenjima postigao je i namestio po tri gola, ali je u pozivu Vasko da Game video idealnu priliku da se vrati kući.

Iako se nadala većoj sumi od prodaje 30-godišnjeg centarfora, Crvena zvezda nije mogla da diktira uslove budući da je Duarte ušao u poslednju godinu ugovora. Ako ništa drugo, makar je povratila 2.000.000 evra, koliko je platila Farenseu za njega. Duarte je u novom klubu zadužio dres sa brojem 19 i obavezao mu se na vernost do leta 2028. godine.

"Moje je da dajem golove i delim asistencije. To je ono za šta napadači žive, u kom god klubu da igraju. A još više u klubu kao što je Vasko, gde su očekivanja i pritisak ogromni. Dolazim spreman i sa velikom željom da pomognem Vasku sa što više golova i asistencija. Veoma sam pokretljiv igrač, devetka koja ne voli dugo da bude bez lopte i van igre. Volim da učestvujem u svim fazama meča, da pomažem saigračima - bilo sa loptom, bez nje ili kroz presing. Da na bilo koji način budem uključen u igru i doprinesem ekipi", rekao je Duarte.