U noći Zvezdinog brodoloma, Bruno Duarte se vratio u domovinu
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 10:34
Brazilski napadač podigao dres Vasko da Game i doneo crveno-belima 2.000.000 evra
Crvena zvezda je donela odluku da između dve utakmice sa Viktorijom Plzenj proda dvojicu važnih igrača.
Tako je na dan revanša sa češkim timom Jong vu Seol pojačao Augzburg, da bi svega nekoliko sati posle brodoloma koji su crveno-beli doživeli u Plzenju transfer kompletirao i Bruno Duarte. Brazilski centarfor je dva sata iza ponoći podigao dres Vasko da Game i posle osam godina se vratio u domovinu.
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Duarte je u Crvenoj zvezdi proveo dve godine i u tom periodu za srpski tim odigrao 98 utakmica, zabeleživši 42 gola i 14 utakmica. Bitnu ulogu imao je i na startu aktuelne sezone, na pet mečeva u svim takmičenjima postigao je i namestio po tri gola, ali je u pozivu Vasko da Game video idealnu priliku da se vrati kući.
Iako se nadala većoj sumi od prodaje 30-godišnjeg centarfora, Crvena zvezda nije mogla da diktira uslove budući da je Duarte ušao u poslednju godinu ugovora. Ako ništa drugo, makar je povratila 2.000.000 evra, koliko je platila Farenseu za njega. Duarte je u novom klubu zadužio dres sa brojem 19 i obavezao mu se na vernost do leta 2028. godine.
"Moje je da dajem golove i delim asistencije. To je ono za šta napadači žive, u kom god klubu da igraju. A još više u klubu kao što je Vasko, gde su očekivanja i pritisak ogromni. Dolazim spreman i sa velikom željom da pomognem Vasku sa što više golova i asistencija. Veoma sam pokretljiv igrač, devetka koja ne voli dugo da bude bez lopte i van igre. Volim da učestvujem u svim fazama meča, da pomažem saigračima - bilo sa loptom, bez nje ili kroz presing. Da na bilo koji način budem uključen u igru i doprinesem ekipi", rekao je Duarte.
Vasko se trenutno nalazi na pretposlednjem mestu brazilske Serije A i jedan je od pet najneefikasnijih timova prvenstva sa 24 postignuta gola na 23 utakmice. Narednu igra kod kuće protiv petoplasiranog Kruzeira, ali se čini da ona dolazi prerano za Duartea.
"Fizički se osećam dobro. Naravno, postoji dosta birokratskih stvari koje treba rešiti; tek sam stigao i ostalo je još malo papirologije da se završi. Tako da smireno, uz postepeno prilagođavanje, u pravom trenutku ću debitovati za Vasko", zaključio je Bruno.