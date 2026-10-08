Stefan Dražić sa bakljom na terenu, ali je Kluž brzo ostao bez "plamena" u derbiju

Prekretnica utakmice viđena je već na pauzi, kada je Kristijano Bergodi napravio trostruku izmenu i na teren poslao Lukića, Štefaneskua i Dramea.

Inicijativa gostiju isplatila se u 50. minutu. Posle centaršuta sa desne strane, Viktor Kun je igrao rukom u sopstvenom šesnaestercu. Sudija Mladinovići je nakon konsultacij VAR tehnologije dosudio jedanaesterac, koji je minut kasnije u izjednačenje pretvorio Jusuf Makalu.

Potpuni preokret usledio je već u 55. minutu. Jovo Lukić je uputio precizan centaršut pred gol Kluža, a Mendi efektivnim volej udarcem savladao Valčeanua. Pitanje pobednika rešeno je u 71. minutu. Kipčiju je probio po strani i poslao loptu u kazneni prostor, Makalu je lepo primio na grudi i snažnim udarcem od prečku postigao svoj drugi gol na meču za konačnih 1:3.

Od 73. minuta na terenu se u gostujućim redovima našao i Jug Stanojev, koji je uneo dodatnu energiju u sastav Kristijana Bergodija. Univerzitatea se ovom pobedom probila na peto mesto na tabeli, sa pet bodova zaostatka za vodećim Dinamom, dok je Kluž ostao na osmom mestu sa pet bodova manje od večerašnjeg rivala.