Stefan Mitrović: Očekivao sam neki drugi tim, a ne Hetafe

Pre nego što je opet zakoračio na travu tog zdanja – koje u ovom trenutku ne izgleda impresivno zbog obimnih radova na rekonstrukciji, ali je u potpunosti funkcionalno za igru – štoper Partizana je zračio izuzetno pozitivnom energijom u pres-sali. „Izuzetno mi je drago što sam se vratio ovde, ovo je praktično moja druga kuća. Odlično znamo šta nas očekuje u četvrtak. Dobro su nam poznati načini na koje trener Hose Bordalas priprema mečeve, ali daćemo sve od sebe da napravimo pozitivan rezultat pred revanš. Danas postoje mnoge platforme za skauting i stručnom štabu nije neophodna moja pomoć, ali uvek pokušavate da pomognete u pripremi detalja na svaki mogući način“, predočio je Mitrović.

A i srpski štoper se osećao isto. Sa svakim je stigao da prozbori reč-dve, da se pozdravi, nasmeši i ovekoveči susret fotografijom u vremenskom tesnacu pred početak treninga beogradske ekipe na stadionu „Koliseum“.

Nekadašnji reprezentativac je pojasnio da, sa čisto takmičarske strane, možda i nije želeo put u Madrid u ovoj fazi kvalifikacija.

„Iskreno, očekivao sam drugog rivala, jer znamo da je Hetafe bio najteži mogući protivnik na žrebu. Nadali smo se lakšem protivniku, pa su mi osećanja bila pomešana – sa jedne strane sam želeo povoljnijeg rivala, ali sa druge sam žarko želeo da vidim prijatelje u Madridu i uverim se kako napreduju radovi na renoviranju stadiona.“

Na pitanje španskih novinara ko uživa ulogu favorita u ovom dvomeču, ponudio je realan i očekivan odgovor:

„Definitivno Hetafe, jer dolazi iz španske lige koja je najbolja u Evropi, a uz to prvu utakmicu igra pred svojim navijačima. Mi smo Partizan, mi smo veliki klub. Veličina našeg grba uvek zahteva da težimo dobrom rezultatu, bez obzira na ime protivnika.“

Na prethodnom evropskom gostovanju u Kazahstanu, Mitrović je bio strelac protiv Tobola, pa se nametnula dilema da li bi mu bilo draže da opet zatrese mrežu ili da se defanzivnim bravurama postara da gol crno-belih ostane netaknut.

„Kao odbrambeni igrač, uvek mi je draže kada ekipi pomognem defanzivnom intervencijom, znanjem i iskustvom. Nadam se da ću biti u timu, o tome odlučuje šef, a na nama je da uradimo sve što je u našoj moći da sačuvamo mrežu sačuvamo netaknutom. Svaki pozitivan rezultat je odličan pred revanš. Kada igramo pred našim navijačima na stadionu u Humskoj, teško da bilo ko može da dođe na JNA i važi za izrazitog favorita“, zaključio je Mitrović.