Štulić bez gola i na desetom meču u sezoni
Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 17:16
Dva pogotka iz odbitka u podeli bodova između Torina i Lečea u 11. kolu Serije A – 1:1 (0:0)
Peti put je srpski fudbaler Nikola Štulić bio starter za Leče ove sezone u Seriji A, susret sa Torinom ove subote mu je bio 10. od početka sezone. Međutim, ni na njemu nekadašnji centarfor Radničkog iz Niša i Partizana nije uspeo da dođe do prvog pogotka, nije imao značajniji doprinos u remiju ova dva tima u okviru 11. kola Serije A – 1:1 (0:0).
Štulić je ovog puta proveo 72 minuta na terenu, a za to vreme nije uspeo da uradi gotovo ništa vredno pomena. Definitivno 25-godišnjak iz Sremske Mitrovice ima problem da se istakne u italijanskom šampionatu, i dalje je njegov zbiran učinak u dresu Lečea samo četiri pogotka, sve iz prošle sezone. Iz ukupno 44 nastupa.
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Još je Štulić bio na terenu kada je Torino uz mnogo sreće došao do vođstva. Igrao se 60. minut, Đovani Simeone je došao do lopte u šesnaestercu i šutirao je snažno levom nogom. Štoper Lečea Kijalonda Gaspar je bio dobro postavljen, izblokirao je taj udarac, ali nije imao sreće i lopta se odbila prilično čudno. Tako da golman Vladimiro Falkone nije imao nikakvu šansu da odbrani to.
18.00: (1,90) Inter (4,00) Komo (3,50) MOZZART RELAX
Ipak, samo minut posle izlaska srpskog Leče je stigao do izjednačenja. I to jednako srećnog kao kod pogotka Torina. Konan Endri je uputio šut sa dvadesetak metara, lopta je pogodila Danijela Braganku u leđa i završila u mreži.
U finišu je Torino bio bliži drugog gola. Zakarija Abuhlal i Če Adams su bili u šansama, ali rezultat se više nije menjao. Tako da su Bikovi osvojili 14, a Leče 10. poen. Podsetimo, Leče je ovog puta bio lišen usluga srpskog reprezentativca Ivana Ilića, koji je zbog povrede butine morao na duže bolovanje.
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SERIJA A - 11. KOLO
Petak
Venecija - Udineze 2:1 (0:0)
/Bašić 53, Perez 65 - Moreno ag 57/
Subota
Kaljari – Frozinone 1:0 (1:0)
/Adopo 38/
Torino – Leče 1:1 (0:0)
/Gasper 60ag – Endri 73/
18.00: (4,80) Parma (3,70) Bolonja (1,70) MOZZART RELAX
20.45: (1,25) Roma (5,80) Sasuolo (10,5) MOZZART RELAX
Nedelja
12.30: (2,25) Napoli (3,70( Lacio (2,95) MOZZART RELAX
15.00: (3,20) Monca (4,10) Atalanta (2,05) MOZZART RELAX
15.00: (4,70) Đenova (3,70) Milan (1,72) MOZZART RELAX
18.00: (1,90) Inter (4,00) Komo (3,50) MOZZART RELAX
20.45: (3,30) Fjorentina (4,00) Juventus (2,05) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama