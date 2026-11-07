Štulić bez gola i na desetom meču u sezoni

Još je Štulić bio na terenu kada je Torino uz mnogo sreće došao do vođstva. Igrao se 60. minut, Đovani Simeone je došao do lopte u šesnaestercu i šutirao je snažno levom nogom. Štoper Lečea Kijalonda Gaspar je bio dobro postavljen, izblokirao je taj udarac, ali nije imao sreće i lopta se odbila prilično čudno. Tako da golman Vladimiro Falkone nije imao nikakvu šansu da odbrani to.

18.00: (1,90) Inter (4,00) Komo (3,50) MOZZART RELAX

Ipak, samo minut posle izlaska srpskog Leče je stigao do izjednačenja. I to jednako srećnog kao kod pogotka Torina. Konan Endri je uputio šut sa dvadesetak metara, lopta je pogodila Danijela Braganku u leđa i završila u mreži.

U finišu je Torino bio bliži drugog gola. Zakarija Abuhlal i Če Adams su bili u šansama, ali rezultat se više nije menjao. Tako da su Bikovi osvojili 14, a Leče 10. poen. Podsetimo, Leče je ovog puta bio lišen usluga srpskog reprezentativca Ivana Ilića, koji je zbog povrede butine morao na duže bolovanje.

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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

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SERIJA A - 11. KOLO

Petak

Venecija - Udineze 2:1 (0:0)

/Bašić 53, Perez 65 - Moreno ag 57/

Subota

Kaljari – Frozinone 1:0 (1:0)

/Adopo 38/

Torino – Leče 1:1 (0:0)

/Gasper 60ag – Endri 73/

18.00: (4,80) Parma (3,70) Bolonja (1,70) MOZZART RELAX

20.45: (1,25) Roma (5,80) Sasuolo (10,5) MOZZART RELAX

Nedelja

12.30: (2,25) Napoli (3,70( Lacio (2,95) MOZZART RELAX

15.00: (3,20) Monca (4,10) Atalanta (2,05) MOZZART RELAX

15.00: (4,70) Đenova (3,70) Milan (1,72) MOZZART RELAX

18.00: (1,90) Inter (4,00) Komo (3,50) MOZZART RELAX

20.45: (3,30) Fjorentina (4,00) Juventus (2,05) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama