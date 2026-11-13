Subimendi ne igra koliko bi želeo, ali neće iz Arsenala

Zbog toga su krenule glasine da bi Subimendi mogao da ode iz Arsenala, da traži negde pojas za spasavanje. Ipak, španski reprezentativac je to demantovao, ali priznao da nije baš oduševljen statusom na Emirejtsu.

„Neke stvari koje su se pojavile u medijima nisu tačke. Teško je da dođeš na okupljanje reprezentacije sa nekim visokim očekivanjima, a nemaš mnogo odigranih minuta u klubu, nemaš pravi osećaj na terenu. Tačno je da ne igram onoliko koliko bih voleo, situacija nije idealna, ali verujem da mogu da je preokrenem. Želeo sam da izađem i da demantujem sve te priče“, poručio je Subimendi.

Iako u Arsenalu dobija šansu na kašičicu, Subimendi je u četvrtak veče odigrao svih 90 minuta za reprezentaciju Španije u Pragu protiv Češke (2:0).