Zvaćemo ga Master: Bednarek iskustvo iz Sautemptona i Porta stavio na papir za master diplomu
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 16:41
Poljak nije uspešan samo na fudbalskom terenu
Nešto više slobodnog vremena, pošto će zbog nagomilanih žutih kartona propustiti sutrašnji duel Poljske sa Rumunijom u Ligi nacija, Jan Bednarek iskoristio je da dobije master diplomu. Iskusni štoper preneo je na papir iskustvo iz Sautemptona, za koji je igrao od 2017. do 2025. godine, i Porta, čiji dres trenutno nosi.
Bednarekov akademski rad bavi se poslovnom strategijom dva klupa, a put do master diplome 30-godišnjeg štopera trajao je četiri godine.
"Ne znam da li će mi to ikako pomoći, ali od danas sam master Jan Bednarek. Sada me zovite Master. Odbranio sam rad, trebalo je dosta vremena, ali kao što znate nije bilo načina da to ranije učinim. Sada sam i zvanično uspeo", izjavio je reprezentativac Poljske i dodao: "Fokus rada bio je na biznis strategiji, a naslov je 'Funkcionisanje kluba na primerima Porta i Sautemptona'. Iskoristio sam svoje iskustvo u kombinaciji sa teorijom".
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Osnovne studije Bednarek je završio krajem 2022. godine, neposredno pred Svetsko prvenstvo u Kataru, kada je odbranio tezu zajedno sa suprugom Julijom na Univerzitetu za menadžment i admonistraciju u Opoleu, na jugu Poljske.
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U to vreme fudbaler je nastupao za Aston Vilu kao pozajmljen igrač Sautemptona, a tema diplomskog rada bila je: "Uloga menadžera u sportu na primeru poljske reprezentacije". Bednarek je pažljivo analizirao metode tadašnjeg selektora Česlava Mihnjeviča i odmah najavio da će ići po naredni stepen obrazovanja.
"Master rad, pa magistarski, zatim doktorat, habilitacija i onda profesorsko mesto", rekao je štoper tada.
Interesantno je da Jan Bednarek nije prvi reprezentativac Poljske sa visokim obrazovanjem. Diplome za ponos imaju i Robert Levandovski, Kamil Glik i Gžegož Krihovjak.
Kada su Bednarek i Levandovski u pitanju, kao i dalje aktivni u nacionalnom timu, njima su trenutno rezultati na terenu primarni, a situacija nije dobra. Poljska je treća na tabeli svoje grupe u B diviziji Lige nacija, sa četiri boda iz četiri utakmice. Švedska je na prvom mestu sa 10, BiH ima osam, a na začelju je Rumunija sa četiri poraza.