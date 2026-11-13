Zvaćemo ga Master: Bednarek iskustvo iz Sautemptona i Porta stavio na papir za master diplomu

Osnovne studije Bednarek je završio krajem 2022. godine, neposredno pred Svetsko prvenstvo u Kataru, kada je odbranio tezu zajedno sa suprugom Julijom na Univerzitetu za menadžment i admonistraciju u Opoleu, na jugu Poljske.

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U to vreme fudbaler je nastupao za Aston Vilu kao pozajmljen igrač Sautemptona, a tema diplomskog rada bila je: "Uloga menadžera u sportu na primeru poljske reprezentacije". Bednarek je pažljivo analizirao metode tadašnjeg selektora Česlava Mihnjeviča i odmah najavio da će ići po naredni stepen obrazovanja.

"Master rad, pa magistarski, zatim doktorat, habilitacija i onda profesorsko mesto", rekao je štoper tada.

Interesantno je da Jan Bednarek nije prvi reprezentativac Poljske sa visokim obrazovanjem. Diplome za ponos imaju i Robert Levandovski, Kamil Glik i Gžegož Krihovjak.

Kada su Bednarek i Levandovski u pitanju, kao i dalje aktivni u nacionalnom timu, njima su trenutno rezultati na terenu primarni, a situacija nije dobra. Poljska je treća na tabeli svoje grupe u B diviziji Lige nacija, sa četiri boda iz četiri utakmice. Švedska je na prvom mestu sa 10, BiH ima osam, a na začelju je Rumunija sa četiri poraza.

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