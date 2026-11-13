Stanojević: Ovaj tim nije za deseto mesto
Vreme čitanja: 4min | pet. 13.11.26. | 16:17
„Problem je u glavi, igrači teško nose breme Partizana“, ističe šef stručnog štaba crno-belih
Za navijače će to biti revijalni susret, a za struku skoro takmičarski. Iako je ambijent skoro karnevalski, iako će Grobari i Gejt 4 navijati združeno u subotu popodne, susret Partizana i PAOK-a biće prilika da Aleksandar Stanojević proceni šta i ko može u krnjem sastavu koji je poveo u Solun na prijateljski meč povodom obeležavanja 100 godina od postanka grčkog velikana.
Stanojević je povratnički mandat počeo trima vezanim pobedama, međutim, poraz od Mačve (1:2) vratio je ekipu nekoliko koraka unazad. Jasno je da je tim uzdrman, pre svega na planu psihologije.
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„Svaki dan upoznajete i vrline i mane. Pričao sam i sa igračima, pitao: ’Da li je ovaj igrački kadar, da li su za deseto mesto?’. Sigurno da nisu. Imamo kvalitet, pričaćemo o tome više, uglavnom je problem u glavi, teško nose breme Partizana. To je više psihološki aspekt. Mi imamo kvalitet, sigurno da nismo za desetu poziciju što se tiče igračkog kadra. Pustićemo da vreme pokaže“, istakao je šef stručnog štaba Parnog valjka.
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Duel dva crno-bela tima na stadionu „Tumba“ biće prožet emocijama.
„Čast je da nas bratski klub pozove. Sa druge strane, to pokazuje veličinu Partizana, da baš mi budemo na proslavi PAOK-a. Ponosni smo, srećni, naši navijači dolaze u velikom broju. Biće to lep događaj za nas. Privilegija je da prisustvujemo takvom događaju, a da s druge strane vidimo gde smo, da još upoznam i igrače. Srećni smo što možemo da uveličamo slavlje PAOK-a.“
Stanojević u Solunu neće moći da računa na sedmoricu fudbalera. Simić, Petrović, Trifunović, Vukotić, Zeković i Kojzek su sa reprezentativnim selekcijama, dok je Traore povređen.
„Nedostaju neki igrači, pozvali smo mlade fudbalere. Svi su zdravi, Sek nam se vratio i trenirao. Računaćemo na igrače koji su manje igrali.“
Ni PAOK nije kompletan.
„Znamo tačno ko je otišao sa reprezentacijom, ne znamo kako će igrati, ali znamo otprilike njihov sastav. Sada smo mi bitni, da rešavamo naše stvari, da probamo neke varijante i igrače“, dodao je Aleksandar Stanojević.
Meč iz Grčke prenosiće TV B92 u subotu od 15.45, s tim da će u 15.30 početi specijalna emisija posvećena ovom duelu.