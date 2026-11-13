Stanojević: Ovaj tim nije za deseto mesto

Za navijače će to biti revijalni susret, a za struku skoro takmičarski. Iako je ambijent skoro karnevalski, iako će Grobari i Gejt 4 navijati združeno u subotu popodne, susret Partizana i PAOK-a biće prilika da Aleksandar Stanojević proceni šta i ko može u krnjem sastavu koji je poveo u Solun na prijateljski meč povodom obeležavanja 100 godina od postanka grčkog velikana.

Stanojević je povratnički mandat počeo trima vezanim pobedama, međutim, poraz od Mačve (1:2) vratio je ekipu nekoliko koraka unazad. Jasno je da je tim uzdrman, pre svega na planu psihologije.