Dvostruki MVP bi mogao nazad u Zadar

Božićeva azijska epizoda završila se iznenađujuće i bez obzira na njegove vrhunske partije. Guangdong je odlučio da napravi potpuni rez i raskine ugovore sa strancima nakon lošeg starta sezone i svega tri pobede u osam kola. Prethodno je ceh platio i srpski trener Nenad Jakovljević, koji je i insistirao na dolasku hrvatskog krilnog košarkaša.

Sam Božić na parketu nije podbacio — na osam odigranih utakmica bio je prvi strelac ekipe sa impresivnim prosekom od 21,3 poena, 7,9 skokova i 2,4 asistencije, ali je uprava kineskog kluba rešila da krene u potpuno drugom pravcu.

Mogućnost velikog povratka dodatno podgrevaju i reči samog igrača iz avgusta ove godine. Nakon reprezentativnog duela Hrvatske i Letonije u dvorani „Krešimir Ćosić”, kada su mu navijači skandirali da se vrati, Božić nije krio emocije.

„Zadar je moj grad, tako da mi ovo ništa nije strano. Mene Zadar zove, ja sam ovde domaći i sam se osećam kao Zadranin. Nadam se da ću jednog dana ponovo obući dres Zadra.”

Luka Božić je dres Zadra nosio u dva navrata (od 2017. do 2019, te od 2022. do 2024. godine), ispisavši zlatne stranice klupske istorije. Dve sezone zaredom (2022/23. i 2023/24.) bio je ubedljivi MVP ABA lige, a klubu je doneo dve titule prvaka Hrvatske i jedan Kup Krešimira Ćosića. Nakon odlaska 2024. godine nastupao je u španskoj ACB ligi za Ljeidu i Granadu, pre letnjeg odlaska u Kinu.

S obzirom na to da se Zadar ove sezone muči sa povredama i oscilacijama u regionalnom takmičenju, povratak dokazanog lidera bio bi kapitalno pojačanje koje bi iz korena promenilo ambicije kluba u nastavku sezone.