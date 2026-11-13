Itudisa verbalno napali navijači, Hapoel kaže: Ništa se nije desilo

Taj drugi meč igrao se na Kipru u okviru Evrolige. Posle utakmice, došlo je do veoma neprijatne situacije. Navijači Hapoela neometano su došli do trenera Itudisa i verbalno ga napali.

Kako prenosi Sport5, rekli su:

"Vrati se u Grčku, ti nisi trener!"

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Posle svega, oglasio se i Hapoel, mada veoma čudno...

"Posle istrage sprovedene od strane kluba u saradnji sa trenerom i menadžmentom koji je bio prisutan, ništa se nije dogodilo".

Definitivno je bilo neprijatno... i videćemo da li će biti nekih posledica.