Itudisa verbalno napali navijači, Hapoel kaže: Ništa se nije desilo
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Vreme čitanja: 1min | pet. 13.11.26. | 16:11
Neprijatne scene na aerodromu
Hapoel iz Tel Aviva nije počeo sezonu u Evroligi baš kako su se navijači nadali. Posle 11 kola ekipa Dimitrisa Itudisa je na učinku od šest pobeda i pet poraza i trenutno zauzima tek deseto mesto, a isti skor ima i Partizan Mozzart Bet koji je tik ispod crte.
E sad, poseban problem pristalicama ekipe iz Tel Aviva jesu porazi od gradskog rivala Makabija. Prvo u Liga kupu za vikend, a onda u Evroligi u četvrtak.
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Taj drugi meč igrao se na Kipru u okviru Evrolige. Posle utakmice, došlo je do veoma neprijatne situacije. Navijači Hapoela neometano su došli do trenera Itudisa i verbalno ga napali.
Kako prenosi Sport5, rekli su:
"Vrati se u Grčku, ti nisi trener!"
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Posle svega, oglasio se i Hapoel, mada veoma čudno...
"Posle istrage sprovedene od strane kluba u saradnji sa trenerom i menadžmentom koji je bio prisutan, ništa se nije dogodilo".
Definitivno je bilo neprijatno... i videćemo da li će biti nekih posledica.