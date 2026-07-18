Šuker žestoko odgovorio Tuhelu: Nevažan si, svet ne pripada samo velikima

I za jedne i za druge će potencijalna bronza biti manje od utešne nagrade.

„Niko od naših i francuskih igrača ne želi da igra utakmicu za treće mesto. Oni su želeli da igraju finale, sve smo dali da to postignemo. Svi igraju da bi osvojili Mundijal, ali to je tako. Imamo dan manje za odmor u odnosu na Francusku, ali odradićemo to profesionalno“, rekao je Tomas Tuhel.

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Ozbiljnu prašinu je podigao nemački stručnjak na klupi Engleske. Jer nekada su najveća iznenađenja svetskih prvenstava stavljala tačku na sjajan turnir pobedom u utakmici za treće mesto. Ne bi se danas toliko pričalo o Švedskoj iz Amerike 1994. godine da nije bilo pobede nad Bugarima u borbi za treće mesto. Ne bi se pričalo ni o prvoj velikoj reprezentaciji Hrvatske koja je četiri godine kasnije pobedila Holandiju i visoko podigla lestvicu.

Tuhelova konstatacija očigledno je žestoko pogodila Davora Šukera, napadača bronzanih Vatrenih, koji u monologu italjinaskim medijima žestoko odgovorio selektoru Englske. Poručio mu je, između ostalog, da svet ne pripada samo velikima.

„Daj mi reč. Mislim da bogati ne žele da igraju kada izgube. Ne brini, ova utakmica može da bude jako važna. Mi smo se 1998. godine protiv Holandije borili za treće mesto i danas sa ponosom mogu da govorim o tome. Neki imaju toliko trofeja i toliko su bogati da im ta utakmica ne znači ništa. Poručujem im da ćute, da poštuju 211 članica FIFA i da shvate kako svet ne pripada njima. Svet pripada i srednjima i malima i onima koji uživaju u fudbalu. Ko god danas osvoji treće mesto, uveravam vam da će za 20 godina, kada bude stariji, sigurno sećati te bronze. Zato u celoj priči trener Tuhel nije važan. S...“, poručio je Davor Šuker.