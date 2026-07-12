Suze Emboloa i bes Švajcaraca: Ko je izmislio ovo pravilo?! Uništavaju igru, ne ide se ovako u polufinale

Opet Argentinci prolaze i opet se priča o tome kako imaju gurku od strane sudija. To je već postala jedna od priča ovog Mundijala. Bljuvali su vatru Egipćani posle meča osmine finala, a ništa manje blaži nisu bili ni Švajcarci. Ekipa Murata Jakina odigrala je odličnu utakmicu, odvela meč u produžetke, a onda doživela nepravdu zbog novog pravila "Mistaken identity". Posle gledanja VAR snimka, Bril Embolo dobio je drugi žuti karton zbog simuliranja, uprkos tome što je sudija Žoao Pinjeiro inicijalno pokazao žuti karton Leandru Paredesu zbog faula nad napadačem Švajcarske.

Kompletna ekipa Švajcarske negodovala je zbog ove odluke, a Embolo je u suzama napustio teren. Bio je to jedan od momenata koji su obeležili utakmicu, Švajcarska se odlično držala sa igračem manje, ali je na kraju poklekla u drugom produžetku i oprostila se od Mundijala (1:3). Posle meča, Švajcarci su bili vrlo nezadovoljni suđenjem Pinjeira, a opleli su i po novom pravilu.

"Neću ništa da oduzmem Argentini, ali večeras se sudija pobrinuo da imaju svaku moguću prednost. Svaka važna odluka išla je u njihovu korist. Došli smo ovde da igramo fudbal, a ne da se borimo protiv sudija. Ako će Argentina ovako da stigne polufinala Svetskog prvenstva, onda nešto nije kako treba. Pravila su pravila i ne možemo da ih menjamo, međutim, to je odluka kojom je ubijena igra. To je moje mišljenje, ne znam šta je sudija mogao još da uradi. Da je ostalo 11 na 11, verujem da bi smo pobedili. Teško je pronaći prave reči posle ovakve utakmice. Ako morate da izgubite zbog jedne sudijske odluke, to je bolno“, rekao je Granit Džaka posle utakmice.