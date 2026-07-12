Suze Emboloa i bes Švajcaraca: Ko je izmislio ovo pravilo?! Uništavaju igru, ne ide se ovako u polufinale
Vreme čitanja: 5min | ned. 12.07.26. | 09:52
"Došli smo ovde da igramo fudbal, a ne da se borimo protiv sudija", rekao je Granit Džaka
Opet Argentinci prolaze i opet se priča o tome kako imaju gurku od strane sudija. To je već postala jedna od priča ovog Mundijala. Bljuvali su vatru Egipćani posle meča osmine finala, a ništa manje blaži nisu bili ni Švajcarci. Ekipa Murata Jakina odigrala je odličnu utakmicu, odvela meč u produžetke, a onda doživela nepravdu zbog novog pravila "Mistaken identity". Posle gledanja VAR snimka, Bril Embolo dobio je drugi žuti karton zbog simuliranja, uprkos tome što je sudija Žoao Pinjeiro inicijalno pokazao žuti karton Leandru Paredesu zbog faula nad napadačem Švajcarske.
Kompletna ekipa Švajcarske negodovala je zbog ove odluke, a Embolo je u suzama napustio teren. Bio je to jedan od momenata koji su obeležili utakmicu, Švajcarska se odlično držala sa igračem manje, ali je na kraju poklekla u drugom produžetku i oprostila se od Mundijala (1:3). Posle meča, Švajcarci su bili vrlo nezadovoljni suđenjem Pinjeira, a opleli su i po novom pravilu.
"Neću ništa da oduzmem Argentini, ali večeras se sudija pobrinuo da imaju svaku moguću prednost. Svaka važna odluka išla je u njihovu korist. Došli smo ovde da igramo fudbal, a ne da se borimo protiv sudija. Ako će Argentina ovako da stigne polufinala Svetskog prvenstva, onda nešto nije kako treba. Pravila su pravila i ne možemo da ih menjamo, međutim, to je odluka kojom je ubijena igra. To je moje mišljenje, ne znam šta je sudija mogao još da uradi. Da je ostalo 11 na 11, verujem da bi smo pobedili. Teško je pronaći prave reči posle ovakve utakmice. Ako morate da izgubite zbog jedne sudijske odluke, to je bolno“, rekao je Granit Džaka posle utakmice.
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Jedan od najnezadovljnijih posle utakmice bio je Remo Frojler. Vezista Bolonje nije imao dlake na jeziku, što je bilo donekle očekivano posle svega što je viđeno, pogotovo Emboloovog isključenja.
"Ovo je jednostavno - katastrofa! Ne znam šta ovaj sudija radi ovde. Ništa mi nije jasno, zašto se takve odluke donose u onakvoj situaciji. Bilo je mnogo prekršaja i u prvom poluvremenu, možda je za svaki od njih trebalo da pokaže žuti karton. Ne razumem kako VAR može da promeni ovakvu odluku".
Murat Jakin je odlično postavio ekipu, igrala je napadački, bez imalo respekta prema jednom od glavnih favorita za osvajanje turnira. Na konferenciji posle meča rekao je kako je planirao da mu ekipa igra još ofanzivnije, ali je isključenje Emboloa sve bacilo u vodu i okrenulo tok utakmice.
"Ta situacija je pokvarila čitav plan, ali moram da kažem da novo pravilo nema nikakve veze sa fudbalom, a zbog njega smo kažnjeni. Smatram to apsolutno neprihvatljivim, nova pravila nam uništavaju igru. Boli me što smo ovako eliminisani. Možete zamisliti kako se Bril oseća, već je nekoliko puta trpeo kritike, ali kriviti njega za bilo šta bilo bi apsurdno. Bril je slomljen i ovo što se desilo ga boli, a boli i sve nas", rekao je Jakin.
Nije samo situacija oko Emboloa privukla pažnju, Naime, Pinjeiro se u jednom trenutku toliko pogubio da je kod starta nad Lionelom Mesijem najpre pustio prednost, a onda promenio odluku i dosudio faul za Gaučose. Ovaj trenutak je prilično iznervirao Murata Jakina, ali ni to nije bilo sve. Možda i najsumnjivija situacija uz isključenje Emboloa je ona iz finiša prvog dela kad je Denis Zakarija dobio vazdušni duel protiv Hulijana Alvareza, ali je arbitar iz nekog razloga video faul veziste Monaka.
Još jedan trenutak koji pokazuje da pravila nisu ista za sve je situacija sa Lautarom Martinezom. Napadač Argentine je postigao gol u nadkonadi drugog produžetka i otišao do navijača da proslavi. Međutim, prema novim pravilima FIFA, Lautaro je za to trebalo da dobije žuti karton, a pre toga je već imao jedan. Pinjeiro je ostao nem, a Lionel Skaloni će moći da računa na napadača Intera u polufinalu protiv Engleske.
Ako je došlo dotle da glas podigne Manuel Akandži, onda je jasno koliko je sve otišlo daleko. Štoper Intera je neko ko uglavnom deluje smireno i hladnokrvno, ali čak ni on nije mogao da ostane imun na dešavanja na terenu i činjenicu da je Argentina ponovo imala pomoć arbitara.
"Retko se žalim na suđenje, ali danas je apsolutno sve išlo u njihovu korist. Nikada nisam igrao ovako jednostran meč. Nijedno njihovo simuliranje nije kažnjeno, nisu dobili nijedan žuti karton za 90 minuta! A onda Bril dobije drugi žuti za ono... Ipak, i sa desetoricom smo dali sve od sebe. Ne znam ko je izmislio ovo pravilo, ali mi tu ništa ne možemo. Ako Embolou za ono date žuti karton, morali ste pre toga da kaznite gomilu prekršaja nad njim. Na kraju smo mi kažnjeni. Neshvatljivo mi je da nas ovakvo pravilo ovoliko ošteti", smatra Akandži.