Svet je zgrožen i navija protiv Amera: Ova dvojica nemaju pojma o fudbalu!

„Da bude jasno, to isprva nije bio crveni karton, umešao se VAR i odluka je doneta. Ko je poništio odluku, kad i na osnovu čega? Čudno mi je. Želimo doslednost. Mislim da nije postojao žuti karton za Deklana Rajsa na našoj utakmici sa Meksikom. Da li Francuskoj može da se poništi žuti karton Majklu Oliseu, koji nije bio žuti karton? Gde ovo počinje, a gde se završava? Da li sad da se žalimo zbog isključenja Džarela Kvanse? Da li bi Hari Kejn trebalo da pita predsednika Trampa? Možda “, odsečnim rečenicama suštinu je gađao Tomas Tuhel , selektor Engleske.

Svet je zgrožen načinom na koji je FIFA poništila crveni karton Folarinu Balogunu iz duela sa Bosnom i Hercegovinom i omogućila mu da igra meč u Sijetlu.

Suštinu, jer je prema izveštaju Njujork tajmsa predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp lično zvao prvog čoveka FIFA Đanija Infantina i „zamolio“ ga da preinači odluku kako bi strelac tri gola u dosadašnjem toku Svetskog prvenstva mogao na teren.

„Velika greška FIFA. To nije teško zaključiti. Dobio je Balogun crveni karton, VAR je zaključio da je to crveni karton. To znači da ste suspendovani na jednu utakmicu. Ono što je zaista loše u toj situaciji je to što ako Sjedinjene Države pobede Belgiju, uvek će imati taj dodatni teg koji visi nad njima. Belgijanci će biti besni. Šta je sa sledećim crvenim kartonom? Šta će se tamo desiti? Hoće li ga neki odbor oduzeti? To je loša, loša, loša, loša odluka koja će naštetiti Svetskom prvenstvu i Sjedinjenim Državama“, istakao je Stole Solbaken, selektor Norveške.

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Struka je digla glas, o čemu svedoči i izlaganje Žozea Murinja.

„Zašto se ovo desilo? Zato što su domaćini? Šta je ovo? Besmislica? U fudbalu odluke moraju biti iste za sve. Ako je crveni karton crveni karton, ostaje crveni karton. Ljudi ne vole da to priznaju, ali ponekad način na koji se prema vama postupa zavisi od toga odakle dolazite. Recite mi iskreno, da li se ta odluka poništava ako igrač predstavlja Ganu ili Paragvaj? Neće biti. Pravila bi trebalo da budu ista za svaku naciju“, sve je lepo objasnio novi trener Real Madrida.

(Reuters)

U teoriji je tako, ali u praksi nije, jer smo bili svedoci kako je pred kraj kvalifikacija preinačena odluka o crvenom kartonu Kristijana Ronalda kako bi mogao da učestvuje na Mundijalu. Sad je tema Folarin Balogun.

„Ako je to zaista bio slučaj, onda je ludo. Recimo samo da je ovo naša igra, a ne njihova. Ova dvojica (Tramp i Infantino, op. au), koji nemaju pojma o fudbalu, ne bi trebalo da imaju nikakve veze sa tim. Bio je crveni karton za Baloguna. Nema alternative. Žao nam je zbog Baloguna, jer to nije namerno uradio, ali to kažu pravila“, predočio je Jirgen Klop.

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U međuvremenu, kad je shvatila da je oštećena strana, Belgija je zatražila formalno objašnjenje zašto je FIFA poništila suspenziju od jedne utakmice zbog crvenog kartona Folarinu Balogunu. Podsetimo, špic Monaka je isključen usled starta nad Tarikom Muharemovićem i ta odluka je bila na snazi četiri dana, da bi je u nedelju, posle intervencije Trampa, zajedno sa vladinim zvaničnicima, FS SAD, kao i opsežnim pravnim timom, FIFA preinačila u uslovnu u trajanju od godinu dana.

„Podsećam da je mene UEFA suspendovala tri utakmice pre Prvenstva Evrope 2012, tako da je trebalo da propustim sve mečeve u grupnoj fazi i u suštini mi je rečeno da ako odem u Švajcarsku i odradim trening sa gomilom dece, treća utakmica će biti ukinuta. Sa tim se nisam saglasio, ali sam pristao da to uradim jer nisam želeo suspenziju od tri utakmice, ali sam mislio da je to pogrešno. Ovako nešto da se desi, da se poništi crveni karton... Da kazna bude uslovna u trajanju od godinu dana... Infantino bi trebalo da se stidi zbog ovoga jer mislim da je sportski duh ove utakmice ovde u pitanju. Da sam protivnik SAD, bio bih apsolutno besan. Mislim da je to pogrešno u svakom pogledu. Apsolutna sramota“, bljuvao je vatru Vejn Runi, nekadašnji reprezentativac Engleske, u studiju Bi-Bi-Si-ja.

Belgijancima neće previše pomoći što je ceo fudbalski svet stao uz njih.

„Ne želim da govorim, jer ako budem govorio, mogao bih da spakujem kofere do sutra i napustim SAD“, u prepoznatljivom stilu poentirao je Zlatan Ibrahimović, stručni konsultant na Foks televiziji.