Tadić ušao i doneo preokret! Grujić i Levski sve bolji

Ključni šraf u tom preokretu bio je srpski veteran Dušan Tadić. Kapiten reprezentacije ušao je u igru u 69. minutu pri rezultatu 1:1 i imao ekspresan uticaj. Namestio je dva gola do kraja i režirao pobedu holandskog tima.

Samo jedna pobeda u prethodna dva meseca i kusur na 11 takmičarskih mečeva govori da je NEC ozbiljno poljuljan dočekao večerašnji meč, a Omonija se već pokazala kao tvrdi orah i upisala šest bodova, među kojima je i Seltikov skalp.

Domaći tim je slabo ušao u meč i kažnjen je nakon nepunih 20 minuta igre. Bivši Zvezdin napadač Luis Dioni je nastavio da rešeta mreže u dresu kiparskog kluba, ostao je sam i preciznim udarcem pogodio dalji ugao za neprijatnu tišinu u Najmehenu. Ipak, kako je meč odmicao, tim Dika Šrudera je bio sve aktivniji i preuzimao primat na terenu. Nije izjednačio do poluvremena, ali jeste neposredno po početku drugog dela igre. Iskusni napadač Brajan Linsen je pogodio glavom nakon kornera. NEC je nastavio da pritiska, a ulazak Tadića u poslednjoj trećini utakmice se ispostavio kao ključni potez.

U 74. minutu je gostujuća odbrana nakon njegovog šuta slabo očistila opasnu situaciju, što je iskoristio Klement Bišhof i spakovao otpadak u mrežu. Tadiću se ne piše asistencija, ali jeste namestio pogodak. Asistenciju je zvanično upisao dva minuta kasnije kada je mekanom loptom spojio Linsena sa golom.

Lepo veče je imao i Marko Grujić. Nije bio ni strelac, ni asistent, ali je dao značajan doprinos tokom 90 i kusur minuta na terenu u pobedi njegovog Levskog nad Jagjelonijom – 1:0.

Dugo bugarskih klubova nije bilo u evrokupovima, ali Levski je letos odigrao prilično dobre kvalifikacije i došao do Lige Evrope gde za sada ostavlja dobar utisak. Nakon minimalnog poraza od Salcburga, remizirali su u Najmehenu, a onda slavili u Plzenju i večeras pred 23.000 svojih navijača protiv poljskog predstavnika. Junak pobede je bio mladi Stivan Stojančov (19). Upao je sa klupe i u 83. minutu nakon kornera pogodio glavom za erupciju oduševljenja na stadionu Vasil Levski.

Bornmut je nastavio da gazi konkurenciju u Ligi Evrope i da demonstrira nadmoć Premijer lige. Iako su gubili u Pragu, uspeli su da preokrenu i slave sa komotnih 3:1 za maksimalnih 12 bodova na polovini ligaške faze. Trener Marko Roze nije ni izveo najjači sastav, odmorio je Đorđa Petrovića, Antonija Silvu, Markusa Tavernijera, Adrijana Trufera… I opet je to bilo previše za Spartu. Česi su poveli u 35. minutu, ali su dva minuta kasnije ostali sa igračem manje i nisu izdržali… Rezervista Adams je doneo izjednačenje nakon sat vremena igre, da bi u finišu Evanilson i Rajan slomili otpor Čeha.

LIGA EVROPE, 4. KOLO

Sreda

Ren - Olimpijakos 0:0

Četvrtak

Milan – Ferencvaroš 0:2 (0:0)

/Džozef 52, 66/

Anderleht – Salcburg (1:0)

/Augustinson 20/

Kristal Palas – Hofenhajm 1:1 (0:1)

/Kamada 92 - Pras 7/

Levski – Jagjelonija 1:0 (0:0)

/Stojančov 83/

NEC – Omonija 3:1 (0:1)

/Linsen 50, 76, Bišof 74 – Dioni 23/

Real Sosijedad – Olimpik Lion 1:1 (1:0)

/Oskarson 28 – Toliso 54/

Sparta Prag – Bornmut 1:3 (1:0)

/Singateh 35 – Adams 57, Evanilson 81, Rajan 90/

Lilestrem – Viktorija Plzenj (0:1)

/Adu 10/

21.00: (1,40) Leverkuzen (5,00) Marselj (6,75)

21.00: (1,15) Benfika (6,75) Leh Poznanj (18,0) MOZZART RELAX

21.00: (2,25) Selta (3,60) Union Sen Žiloaz (3,00)

21.00: (2,95) Seltik (3,90) Bešiktaš (2,20)

21.00: (1,55) Šturm (4,40) Celje (5,30) MOZZART RELAX

21.00: (1,48) Sanderlend (4,50) Dinamo Zagreb (6,00)

21.00: (1,80) Torense (3,70) Ararat (4,30)

21.00: (3,35) AZ Alkmar (3,90) Juventus (2,05)

21.00: (2,05) Hapoel Ber Ševa (3,80) OFI (3,30)

*** kvote su podložne promenama