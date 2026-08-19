Tadić uvodi NEC u Ligu šampiona: Trenirao sam ekstremno tokom celog leta

Odigrao je 90 minuta u prvenstvu protiv Telstara (1:2), 120 sa produžecima protiv Olimpijakosa (2:1), pa još 90 protiv Vilema drugog (4:1). Sve to u razmaku od osam dana. I, očekuje se da bude starter protiv Bode/Glimta.

“Trenirao sam ekstremno tokom celog leta. Bio sam isključivo ili u teretani ili na terenu. Kada vodite računa o sebi, dobra je šansa da ćete igrati fudbal i u starijim danima. To je najbolja stvar, koju pokušavam da prenesem i na mlađe igrače. Oni su jedini koji imaju kontrolu nad sobom”, kazao je Tadić, koji je generalno kroz čitavu karijeru bio poznat po sjajnoj fizičkoj spremi.

21.00: (2,60) NEC Najmegen (3,70) Bode Glimt (2,50)

Posle 120 minuta protiv Olimpijakosa, nekdašnji fudbaler Vojvodine se našalio da bi bez problema odmah mogao da istrči još jedan meč. Zaista, ubrzo i jeste, ceo u veoma važnoj pobedi nad Vilemom drugim sa 4:1, koja je dodatno podigla samopouzdanje ekipi.

“To je bio savršen odgovor na poraz od Telstara. Mislim da smo naučili lekciju. Ponekad je dobro da vam se dese takve stvari, kako bi svi razumeli da ih čeka nova bitka svake nedelje. Videli smo kakav mentalitet nam je potreban, jer svaka pobeda je važna”.

Na tom meču protivnički navijači su mu zviždali svaki put kada bi uzeo loptu. Tadić ima određenu, negativnu reputaciju u Holandiji još iz vremena dok je bio kapiten Ajaksa. Čak su i NEC-ovi navijači znali da mu prebace zbog gestikulacija, u momentima kada rezultat nije bio pozitivan.

“Znam da svako ima neko mišljenje o meni. Navikao sam to, ne smeta mi. Znam ko sam i da radim sve što mogu da pomognem svom timu. Ponekad ne možemo da se čujemo na terenu i onda to rešavamo gestikulacijama. Ako organizacija nije na dobrom nivou ulaziš u problem”, objasnio je Tadić, a zatim se okrenuo najbitnijem zadatku – susretu sa Norvežanima:

“Verujemo da ćemo se plasirati u Ligu šampiona, ali Bode/Glimt je jak tim. Zadao je puno problema velikim klubovima u poslednjih nekoliko godina. Ipak, verujem da to možemo i mi da radimo. Važno je da manifestujemo uspeh, jer u suprotnom nemamo šansu”.

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PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA

Utorak

Dinamo Zagreb - Viking 2:2 (2:2)

/Beljo 6, Lisica 10 - Kristijansen 26, Tripić 39/

Fenerbahče - Lion 1:1 (0:1)

/Grinvud 47 - Openda 40/

Levski - AEK 0:0

Sreda

21.00: (1,65) Seltik (4,00) LASK (5,20)

21.00: (1,80) Slovan (3,90) Celje (4,30)

21.00: (2,60) NEC Najmegen (3,70) Bode Glimt (2,50)

21.00: (2,40) Hapoel Ber Ševa (3,35) Sabah (2,95)

*** kvote su podložne promenama