Tako se gradi identitet: Uroš Drezgić se vratio u Šabac, Mačva ima 13 lokalaca

Na tabeli nije još sve kako bi čelnici i trener Nemanja Glušica želeli, mada je bilo partija kada je Mačva zaslužila više nego što je dobila. Pitanje je da li će u napornom tempu takmičenja, kao sveži povratnik, obezbediti opstanak u Mozzart Bet Superligi, ali je kočoperna. Ne da na sebe, čak i kada gubi.

Možda zato što u kadru ima veliki broj igrača koji stvarno osećaju klub, znaju šta znači za grad Šabac i taj region. U aktuelnom sastavu ih je čak 13, jer doveden i Uroš Drezgić.