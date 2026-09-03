Tako se gradi identitet: Uroš Drezgić se vratio u Šabac, Mačva ima 13 lokalaca
Vreme čitanja: 4min | čet. 03.09.26. | 11:17
Visoki štoper se vratio iz Rubina
Na tabeli nije još sve kako bi čelnici i trener Nemanja Glušica želeli, mada je bilo partija kada je Mačva zaslužila više nego što je dobila. Pitanje je da li će u napornom tempu takmičenja, kao sveži povratnik, obezbediti opstanak u Mozzart Bet Superligi, ali je kočoperna. Ne da na sebe, čak i kada gubi.
Možda zato što u kadru ima veliki broj igrača koji stvarno osećaju klub, znaju šta znači za grad Šabac i taj region. U aktuelnom sastavu ih je čak 13, jer doveden i Uroš Drezgić.
Izabrane vesti
Nekadašnji mladi reprezentativac Srbije zadužio je opremu Mačve i trebalo bi da bude snažan dodatak renoviranom timu. Drezgić je angažovan na pozajmicu iz ruskog Rubina, gde je odigrao samo dve utakmice, između ostalog i zbog teške povrede kolena, pa je logično bilo da potraži novu sredinu.
Bolju od rodnog grada nije mogao da nađe. Rodnog grada i matičnog kluba, jer je Uroš karijeru počeo u mlađim kategorijama Mačve, odakle je kao kadet prešao u OFK Beograd, put ga je sa samo 17 godina odveo u Čukarički, gde se afirmisao, izborio za status prvotimca, sakupio 68 utakmica, bio mladi reprezentativac, a onda je 2023. za 1.500.000 evra prodat Rubinu.
Sada se vratio, da pomogne ne samo u borbi za očuvanje statusa, nego da pokaže kako se gradi identitet kluba, jer su osim Drezgića u Mačvi, od rođenih Šapčana još Igor Ristivojević, Sava Ristivojević, Matija Županjac, Nemanja Stevanović, Miloš Savić, Strahinja Jović, Slobodan Sladojević, Boško Vraštanović, Đorđe Đorđić, Vladimir Rakić, Petar Mirković i Luka Pejović.
Nije ni čudo, jer je predsednik Filip Pejović kompletnu karijeru posvetio Mačvi i sad gradi prepoznatljivi identitet.