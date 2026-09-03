Cvetković: Anderleht igra drugačije, nadam se da ću biti bolji ove sezone

Ipak, taj poraz od Uniona uneo je određene sumnje u mogućnosti ekipe, pa je i Vitor Bruno protekle dane proveo razmišljajući kako da sve što nije bilo dobro u igri, što pre koriguje.

"Bio sam jako frustriran na kraju jer sam imao osećaj da je sve moglo da bude drugačije. Rezultat nije pravi odraz onog što se dešavalo na meču. Bilo je mnogo momenata kada je sve moglo da ode na našu stranu. Videli smo konačno i tim koji želi da se bori i to mi se dopalo. Momci su se zaista trudili", kaže Bruno.

20.30: (1,45) Anderleht (4,30) Kortrajk (6,25)

Sada kada je prelazni rok završen i pošto je jasno da će Mihajlo Cvetković ostati na Loto parku, lakše je i Brunu i navijačima. Srpski fudbaler još čeka da se upiše u strelce u prvenstvu, odigrao je tačno 200 minuta. Možda je Kortrajk idealna prilika i za njega. Bruno je nedavno rekao kako gleda na svoje napadače.

"Cvetković mi je zaista važan, ali imamo četiri top napadača, tu su Sikan, Bentajeb i Bertaćini. Bentajeb još čeka dozvolu, tako da ko postigne gol i nije tako važno. Za mene, ne radi se samo o broju golova, već o tome šta ti momci rade na terenu za tim. Golovi su uvek rezultat tog rada", smatra Bruno.

Cvetković je nedavno pričao i o aktuelnom trenutku Anderlehta i kako on vidi ekipu ove sezone.

"Mislim da igramo drugačije. Naša igra ove sezone više je fokusirana na napad. Imamo i nekoliko novih igrača. Mislim da je Anderleht jači i da polako raste. Nadam se da ću i sam biti bolji nego prošle sezone. Igramo više taj fudbal koji se vezuje za Anderleht, koji je očekivan", kaže Mihajlo.

Sa jednim od novih igrača ima posebno razumevanje u igri. U pitanju je Čeh Lukaš Ambroš koji je ovog leta stigao iz Gornjika.

"Imam zaista sjajan odnos sa svim novim igračima, ali mislim da sam baš dobro 'kliknuo' sa Lukašem Ambrošem, to se vidi i na treningu. Lako nalazimo jedan drugog posebno zahvaljujući njegovim veštinama dodavanja lopte", dodao je Cvetković.

Srpski napadač je sebi zadao određene ciljeve koje se ne tiču samo broja golova i osvajanja trofeja.

"Prošlu sezonu sam završio crvenim kartonom. Davao sam sve na terenu, ali ponekad odem predaleko. Naučio sam lekciju. Bilo je to glupo, ali nije ni najveći greh. Radim na tome", zaključio je Cvetković.

Anderleht jednostavno mora da krene i u prvenstvu jer je iz tri kola osvojio samo tri boda. U devet mečeva ovog leta, računajući i one evropske, ekipa Vitora Bruna ima šest pobeda, remi i dva poraza.

"Zaista želimo da pobedimo i nastavimo da gradimo na tome. U svakom slučaju momci imaju izuzetnu želju da ove večeri uzmu tri boda i nadam se da ćemo uspeti u tome", zaključio je Bruno.

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BELGIJA, 3. KOLO (ZAOSTALI MEČEVI)

Sreda

Sint Trojden - Union Sen Žiloaz 0:3 (0:1)

/Patris 23, Mekalister 55, Mofokeng 63/

Četvrtak

20.30: (1,65) Gent (3,60) Leven (5,10)

20.30: (1,45) Anderleht (4,30) Kortrajk (6,25)

*** kvote su podložne promenama