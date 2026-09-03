Olivije Žiru i čuvena fraza – godine su samo broj
Vreme čitanja: 3min | čet. 03.09.26. | 10:22
Francuski veteran na startu Lige 1 dao gol i imao dve asistencije. Kod Davidea Ančelotija nezamenjiv u napadu Lila koji ovog četvrtka (20.45) gostuje Tuluzu u prvom meču trećeg kola Lige 1. Očekuje se debi Ajasea Uede za Doge
Godinama Olivije Žiru broji sitno do penzije, ali francuski veteran prkosi zakonima biologije. Krajem ovog meseca napuniće 40. godina, ali je i dalje tata-mata na terenu. Dobro su ga prošle zime zapamtili navijači Crvene zvezde, kada je bio najbolji akter revanša na Marakani kada je Lil uspeo da preokrene rezultat iz prvog meča i posle produžetaka eliminiše srpskog šampiona u plej-ofu za osminu finala Lige Evrope.
Postigao je prvi gol na startu meča na našem najvećem stadionu, a kasnije dobio bezbroj vazdušnih duela sa defanzivcima crveno-belih. Skoro deceniju pre toga je u dresu Arsenala makazicama postigao evrogol za pobedu protiv Zvezde na istom mestu u istom takmičenju, ali u grupnoj fazi.
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Pod komandom Davidea Ančelotija, Žiru je najavio da nije još za penziju, da u njemu i dalje tinja instinkt za golove i asistencije. Za razliku od prethodnika Bruna Ženesija (sadašnjeg trenera Marselja) gde je prethodne dve sezone uglavnom bio džoker, ulazio s klupe, kod mladog italijanskog stratega je prva violina u napadu.
20.45: (3,80) Tuluz (3,45) Lil (2,00)
Drugu mladost najavio je nekadašnji francuski reprezentativac ove sezone. U prva dva kola imao je gol na premijeri Lige 1 u pobedi protiv Anžea u gostima (0:2), dok je prošle nedelje upisao dve asistencije u remiju sa Pari Sen Žermenom (2:2). Namestio je pogotke Islanđaninu Haraldsonu i u finišu Bakvi. Dvostruki uzastopni šampion Evrope se golovima u sudijskoj nadoknadi provukao kroz iglene uši, osvojio je vredan bod pogocima Vitinje i Markinjosa.
Posle briljantne sezone u Monpeljeu, koji je doveo do neočekivane titule u sezoni 2011/2012 (21 gol), Žiru je branio više od decenije boje velikana Arsenala, Čelsija i Milana. Nije mu prijao boravak „preko bare” u Los Anđelesu, a prošlog leta se vratio u otadžbinu. Skroman učinak od sedam pogodaka i jedne asistencije na 30 utakmica u Ligi 1 prošle sezone, ali je ove najavio mnogo bolje partije.
KVOTA U MOZZARTU DA ĆE LIL DA BUDE MEĐU PRVA ČETIRI TIMA U LIGI 1 JE 2,10.
Mladi italijanski stručnjak želi da ga upari u napadu sa najnovijim pojačanjem, Japancem Ajaseom Uedom, koji je pre nekoliko dana stigao iz Fajenorda za 15.000.000 evra. Očekuje se da će doskorašnji napadač tima iz Roterdama da debituje u Ligi 1 večeras (20.45) kada Lil gostuje Tuluzu u prvom meču trećeg kola. Verovatnije je da će Japanac da dobije šansu u nastavku u dresu Doga.
Menadžer Lila Davide Ančeloti očekuje dobru sinergiju između Uede i Žirua.
“Gledajući golove koje je Ueda dosad postigao i utakmice veoma visokog nivoa koje je odigrao za reprezentaciju Japana, nema sumnje u njegove sposobnosti. Kada smo već kod tipa igrača, mislim da je on veoma moćan, veoma jak u šesnaestercu, izuzetno dobar u vazduhu i veoma inteligentan. Takođe je neko ko primenjuje presing visokog intenziteta. On je kompletan napadač i može dobro da se dopuni sa Olivijeom Žiruom. Takođe je moguće da njih dvojica igraju zajedno. Mislim da Ajase može mnogo da donese našem timu. Kombinovanje različitih karakteristika dva igrača daće mi mnogo opcija za korišćenje”, rekao je trener Lila koji ima dobar početak na klupi francuskog tima.
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FRANCUSKA LIGA 1 – 3. KOLO
Četvrtak
20.45: (3,80) Tuluz (3,45) Lil (2,00)
Petak
19.00: (1,50) Lion (4,30) Okser (6,50)
21.05: (1,43) PSŽ (5,00) Monako (6,50)
Subota
17.15: (1,50) Lans (4,30) Lorijen (6,50)
20.45: (2,65) Avr (3,15) Brest (2,80)
20.45: (1,90) Nica (3,50) Le Man (4,10)
Nedelja
15.00: (3,00) Troa (3,40) Strazbur (2,35)
17.15: (4,20) Anže (3,50) Ren (1,88)
20.45: (1,78) Marselj (4,00) Pariz (4,20)
***kvote su podložne promenama