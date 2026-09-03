Olivije Žiru i čuvena fraza – godine su samo broj

Pod komandom Davidea Ančelotija, Žiru je najavio da nije još za penziju, da u njemu i dalje tinja instinkt za golove i asistencije. Za razliku od prethodnika Bruna Ženesija (sadašnjeg trenera Marselja) gde je prethodne dve sezone uglavnom bio džoker, ulazio s klupe, kod mladog italijanskog stratega je prva violina u napadu.

20.45: (3,80) Tuluz (3,45) Lil (2,00)

Drugu mladost najavio je nekadašnji francuski reprezentativac ove sezone. U prva dva kola imao je gol na premijeri Lige 1 u pobedi protiv Anžea u gostima (0:2), dok je prošle nedelje upisao dve asistencije u remiju sa Pari Sen Žermenom (2:2). Namestio je pogotke Islanđaninu Haraldsonu i u finišu Bakvi. Dvostruki uzastopni šampion Evrope se golovima u sudijskoj nadoknadi provukao kroz iglene uši, osvojio je vredan bod pogocima Vitinje i Markinjosa.

Posle briljantne sezone u Monpeljeu, koji je doveo do neočekivane titule u sezoni 2011/2012 (21 gol), Žiru je branio više od decenije boje velikana Arsenala, Čelsija i Milana. Nije mu prijao boravak „preko bare” u Los Anđelesu, a prošlog leta se vratio u otadžbinu. Skroman učinak od sedam pogodaka i jedne asistencije na 30 utakmica u Ligi 1 prošle sezone, ali je ove najavio mnogo bolje partije.

KVOTA U MOZZARTU DA ĆE LIL DA BUDE MEĐU PRVA ČETIRI TIMA U LIGI 1 JE 2,10.

Mladi italijanski stručnjak želi da ga upari u napadu sa najnovijim pojačanjem, Japancem Ajaseom Uedom, koji je pre nekoliko dana stigao iz Fajenorda za 15.000.000 evra. Očekuje se da će doskorašnji napadač tima iz Roterdama da debituje u Ligi 1 večeras (20.45) kada Lil gostuje Tuluzu u prvom meču trećeg kola. Verovatnije je da će Japanac da dobije šansu u nastavku u dresu Doga.