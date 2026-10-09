Tandem Kostić - Perišić za tri minuta doneo rezultat

Jer PSV je posle debakla od Tventea u prošlom kolu, večeras ponovo pokazao koliko je ranjiv. Dopuštao je rivalu da prelako dolazi do prilika i da su ofanzivci gostiju, a pre svih Dilan Vente i Maksens Rivera, bili spretniji u završnici, druga bi se pesma pevala na Filips stadionu.

Razliku su na kraju napravili - golmani. Čuvar mreže gostiju Bernt Kaverber nije imao nijednu, dok je Matej Kovar na drugoj strani odbranio svih pet udaraca i tako sprečio Herenven da zakuva utakmicu.

Gosti su za propuštene prilike kažnjeni sredinom prvog poluvremena kada mu je srpsko-hrvatski tandem zapečatio sudbinu. Samo tri minuta na terenu bila su dovoljna Filipu Kostiću i Ivanu Perišiću da naprave razliku na terenu. Perišić je u 68. minutu izveo korner, a Kostić na drugoj stativi dobio skok pre nego što je loptu vratio na peterac čime je u odbrani rivala izazvao pometnju koja je rezultirala autogolom Markusa Lindaja.

Prethodno je, još pred istek pola sata igre, Gus Til glavom ubacio loptu u praznu mrežu posle vrlo slabe reakcije gostujućeg golmana prilikom centaršuta sa desne strane. Bio je to prvi od ukupno dva udarca koji su fudbaleri kluba iz Ajndhovena uputili u okvir gola protivnika, što takođe ukazuje na to da nisu blistali. Ali, to je šampion, sposoban da pobeđuje i kad mu ne ide.

Trenutno je PSV na deobi prvog mesta sa AZ Alkmarom. I jedni i drugi imaju po 19 bodova, s tim da je branilac titule odigrao meč više.

EREDIVIZIJA – 8. KOLO

Petak

PSV - Herenven 2:0 (1:0)

/Til 29, Lindaj 68ag/

Subota

16.30: (1,80) Go Ahed Igls (3,80) Sparta Roterdam (4,30)

18.45: (1,85) Fajenord (3,70) AZ Alkmar (4,10)

20.00: (6,75) Fortuna Sitard (4,60) Tvente (1,45)

21.00: (1,30) Ajaks (5,90) NEC Najmehen (9,00)

Nedelja

12.30: (1,50) Utreht (4,40) Vilem drugi (6,50)

14.30: (2,05) Telstar (3,60) ADO Den Hag (3,50)

14.30: (2,00) Zvole (3,60) Kambur (3,60)

16.45: (2,55) Ekscelzior (3,40) Groningen (2,70)

***kvote su podložne promenama